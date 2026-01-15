Трипп, Пол Дэвид - Веришь ли ты? - 12 исторических доктрин, которые изменят вашу повседневную жизнь

Я снова был разочарован беседой с одним из самых осведомлённых в богословии человеком среди всех, кого я знал. Не было ни одной богословской темы, при обсуждении которой он не пытался бы опровергнуть мои доводы. Он был уверен в себе, умело защищался и был готов к следующим дебатам. Но проблема заключалась в том, что я был у него не для того, чтобы спорить; я пришёл к нему, чтобы помочь. Однако помочь ему было практически невозможно. Я был его душепопечителем, и беседа была нужна ему потому, что между его прекрасными богословскими познаниями и его образом жизни существовала огромная пропасть, порождающая множество проблем. Его брак рушился, никто из детей не уважал его, а друзья считали, что общаться с ним становилось всё труднее.

В своём доме этот знаток богословской истины о Божьей благодати был воплощением отсутствия благодати. Скорее, он был известен раздражительной критикой, чем терпеливым милосердием. Он мог подробно объяснить доктрину о Божьей суверенности, но при этом считал, что сам должен контролировать все ситуации в повседневной жизни и взаимоотношения с людьми. У него были безупречные знания о Христе, но, в отличие от Самого Христа, он не любил так, как следует любить, не служил людям и не прощал, как то следует делать. Его жена просила меня о душепопечительской встрече потому, что их брак разрушался. Но тот человек очень ясно дал понять, что не нуждается в советах и не считает консультирование необходимым. И сказать, что между его великолепным богословием, на изучение которого он потратил очень много времени, и тем, как он реально жил, существует контраст - это не сказать ничего.

* * *

Салина любила Евангелие, ни одно её утро не проходило без размышлений над Словом, в её доме целый день звучала христианская музыка. Когда церковь была открыта, женщина обязательно была там. Если в том городе, где она жила, проводилась христианская конференция или концерт, она старалась прийти на такое мероприятие. Со стороны казалось, что у Салины всё прекрасно. Однако она жила в постоянном страхе. Женщина очень боялась плохого мнения людей о себе, она снова и снова прокручивала в голове разговоры, сожалея о сказанном ею и беспокоясь о том, что теперь подумают о ней собеседники. Она боялась своего начальника и постоянно была уверена, что вот-вот потеряет работу. С годами она стала слегка ипохондриком, переживая из-за любого малейшего признака физического недомогания. По какой-то причине колоссальное, преображающее Евангелие, которое она впитывала каждый день, не освободило её от рабства страха.

Трипп, Пол Дэвид - Веришь ли ты? - 12 исторических доктрин, которые изменят вашу повседневную жизнь

Пер. с англ. - Здолбунов: ФЛП Бортнийчук Андрей Васильевич (Издательсrво «Левит»), 2023. - 480 с.

ISBN 978-6 1 7-8232-3 1 -3

Трипп, Пол Дэвид - Веришь ли ты? – Содержание

Пролог

Введение: опасная дихотомия

1 Доктрина о Священном Писании

2 Священное Писание в повседневной жизни

3 Доктрина о Боге

4 Бог в повседневной жизни

5 Доктрина о святости Бога

6 Святость Бога в повседневной жизни

7 Доктрина о суверенности Бога

8 Суверенность Бога в повседневной жизни

9 Доктрина о всемогуществе Бога

10 Всемогущество Бога в повседневной жизни

11 Доктрина о творении

12 Доктрина о творении в повседневной жизни

13 Доктрина об образе Божьем в человеке

14 Образ Божий в человеке в повседневной жизни

15 Доктрина о грехе

16 Грех в повседневной жизни

17 Доктрина об оправдании

18 Оправдание в повседневной жизни

19 Доктрина об освящении

20 Освящение в повседневной жизни

21 Доктрины о стойкости и прославлении святых

22 Стойкость и прославление святых в повседневной жизни

23 Доктрина о вечности

24 Вечность в повседневной жизни

Примечания

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