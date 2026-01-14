Это потрясающая история! Она удивительна и непостижима! Она не похожа ни на одну другую из когда-либо рассказанных историй. Но столь поразительной её делает вовсе не лихо закрученный сюжет, а то, что она не является плодом чьей-то бурной фантазии или воображения. Знать и понимать это жизненно важно. Всё произошедшее в этой истории реально (это случилось в реальном месте, в реальное время, с реальными людьми), и понимание этого заставляет нас остановиться, пробудить от спячки своё сердце и разум и упасть на колени. Вся история человечества уверенной поступью шла к определённому моменту времени — к развитию данного события, последствия которого сказываются на жизни каждого человека. История Рождества — самая важная из всех историй.

Когда я писал эту книгу, я оказался в новом месте поклонения и чуда, поскольку осознавал, что этот Младенец в яслях не просто реальный Ребёнок, но и всецело Бог. На протяжении нескольких месяцев, пока я записывал свои размышления, я каждый день не переставал удивляться тому, что Бог знал: единственный способ исправить всё, что было разрушено грехом, — это предложить в дар человечеству Самого Себя. Я молюсь о том, чтобы и вы были исполнены изумления, сосредоточившись на славе Боговоплощения, явленной нам в Иисусе.

Пол Дэвид Трипп - Придите поклониться - Размышления на каждый день Адвента

Пер. с англ. — Здолбунов: ФЛП Бортнийчук Андрей Васильевич (Издательство «Левит»), 2020. - 164 с.

ISBN 978-617-7662-52-4

Пол Дэвид Трипп - Придите поклониться – Содержание