Тріпп - Прийдіть і поклоніться

Захоплення і благоговіння в різдвяну пору легко затьмарити яскравими вогниками, блискітками, стрічками та красивими обгортками, не кажучи вже про метушню, пов’язану з придбанням подаруків у торгових центрах, і галасливе святкування з родичами. У всій цій крутанині ми часто втрачаємо найголовніше. Роздуми на щодень під час Адвенту Пола Тріппа допоможуть вам зупинитися, заспокоїтися, налаштувати своє серце і зосередитися на тому, що має справді важливе значення: поклоніння нашому Спасителю Ісусові Христу.

Тріпп, Пол Девід - Прийдіть і поклоніться - Роздуми на щодень під час Адвенту

Пер. з англ. Катерини Швори. — Вид. 2-ге, виправ. — Здолбунів: ФОП Бортнійчук Андрій Васильович (Видавництво «Левит»), 2022. —140 с.

ISBN 978-617-7662-48-7

Тріпп, Пол Девід - Прийдіть і поклоніться – Зміст

Вступ

1 грудня – 31 грудня

Біблійний покажчик