“Служение Пола Триппа и его сочинения уже давно приносят мне, как и многим другим, огромную пользу. Не стала исключением и его последняя работа. «Путь к Кресту» - бесценное напоминание (к которому стоит возвращаться снова и снова) не только о великих благах, получаемых нами благодаря Христову смирению, Его смерти и погребению, но и о возвышающем нас призыве Христа оплакивать, как должно» зло, существующее в мире и в наших душах. Предпасхальное время - это особые сорок дней, когда именно это ожидается от Божьего народа, именно для этого ему даются силы, и Трипп наметил для нас замечательный маршрут такого путешествия. Как бы настоятельно я ни рекомендовал эту чудесную книгу, это не будет преувеличением”.

Скотт Солс, старший пастор Пресвитерианской церкви Христа, Нэшвилл, Теннесси; автор книг «Jesus Outside the Lines» и «А Gentle Answer»

“Едва ли я по собственной воле отправился бы к месту страшной казни - мне бы такое и в голову не пришло. Да и кто бы добровольно пошел на это? Но именно такой путь предлагается нам проделать каждый год в период подготовки к Пасхе: путь оценки, осмысления и благословенного смирения, ведущий к обновленной жизни и более глубокой радости. А если уж нам нужно совершить такое странствие, я не знаю лучшего проводника на этом пути, чем мой брат Пол Трипп. Благодаря его многолетнему опыту душепопечительства, ясной вере, глубокой любви к Богу и к слову Божьему вы научитесь останавливаться, вслушиваться и, наконец, поклоняться Тому, Кто прошел этим путем раньше вас».

Элиз Фицпатрик, соавтор книги «Worthy: Celebrating the Value of Women»

“Книга «Путь к Кресту» побуждает нас быть честными по отношению к своему греху и возлюбить Крест Христов, у которого мы находим милость, благодать и спасение. Углубляясь в размышления о том, как нужен нам Спаситель, мы вновь обретаем радость в той надежде, которую имеем в Иисусе. Думаю, что каждый год в предпасхальный период буду перечитывать эту прекрасную книгу Пола Триппа”.

Пол Дэвид Трипп - Путь к Кресту - Духовные чтения в предпасхальный пост

Пер. с анrл. - Одесса: Издательство «Тюльпан», ЕРПЦО, 2022. - 212 с.

ISBN-10: 1433567679

ISBN-13: 978-1433567674

Пол Дэвид Трипп - Путь к Кресту - Духовные чтения в предпасхальный пост - Содержание

Введение

День 1 - день 40