Трипп Пол Дэвид – Супружество

«Я просто не думала, что все будет именно так», - сказала Мэри. Она выглядела абсолютно опустошенной и разбитой.

Сэм просто был зол, о чем свидетельствовал его вид. Он не хотел вести со мной разговор о своих отношениях в браке с Мэри. Более того, если уж на то пошло, он не хотел оставаться в браке с Мэри. «С меня хватит! Пятнадцать лет, пятнадцать лет! И это то, что я получил?»

Мэри не отвечала на его слова. Она просто сидела и рыдала.

«Посмотри, что ты получила благодаря моим тяжким трудам. Никто из твоих знакомых не живет в таком доме, как твой. Ни у кого из твоих знакомых нет таких вещей, какие я покупаю тебе. Никто из них не был в таких удивительных уголках мира, в каких побывала ты благодаря мне. Но тебе всегда всего мало, Мэри. Я устал от твоих постоянных жалоб. Я устал от каждодневных обвинений. Я просто не хочу так больше жить и я думаю, что и ты сама этого не хочешь», - сказал Сэм и умолк.

Я смотрел на Сэма и Мэри, зная, что не всегда в этой семье все было так. Я проводил беседы со многими парами в тот период, когда они размышляли о возможном браке, и надо признать, часто для меня эти беседы были источником разочарования. Нет, я был расстроен не потому, что будущие супруги «по уши» были влюблены друг в друга; я думаю, что это замечательно, когда мужчина и женщина души не чают друг в друге. Я думаю, что это замечательно, когда они принимают решение всю свою жизнь прожить вместе. Я понимаю, что, когда они находятся во власти чувства, им трудно сосредоточить внимание на подготовке, которую необходимо выполнить. Не это расстраивало меня. Думаю, что глубокая взаимная привязанность - вещь прекрасная.

Расстраивало меня вновь и вновь вот что: необоснованные ожидания. И об этом я так и говорю. Я убежден, что, как правило, мужчины и женщины вступают в семейную жизнь с необоснованными ожиданиями. Мне вновь и вновь приходится беседовать с мужчинами и женщинами, которые, как мне кажется, просто не придают серьезного значения тем важным реалиям, с которыми, как учит Библия, сталкивается всякий брак здесь и сейчас. Необоснованные ожидания всегда приводят к разочарованию.

Вы знаете, что это так, если когда-либо перед поездкой в отпуск читали на веб-сайте о рекламируемом туристическом объекте, который потом посетили. Никакой туристический объект в реальности не будет таким же красивым, как на рекламном интернет-сайте, и не даст вам всего, что было обещано. В той или иной мере вы неизбежно будете разочарованы, потому что начали с необоснованных ожиданий.

Трипп П. Д. – Супружество - 6 евангельских обязательств, необходимых для созидания здорового брака

Пер. с англ. - Одесса: Издательство «Тюльпан» ТМ, ЕРПЦО, 2022. – 388 с.

ISBN-13: 978-1433573101

ISBN 978-966-2110-53-1

Трипп П. Д. – Супружество – Содержание

Предисловие к изданию 2021 года

1. Чего вы ожидали?

2. Причина двигаться дальше

3. Чье царство?

4. День за днем

Обязательство 1: Мы обязуемся поставить во главу угла нашей повседневной жизни исповедание грехов и прощение.

5. Чистосердечное признание: исповедание

6. Аннулирование долгов

Обязательство 2: Каждый день мы будем прилагать усилия к тому, чтобы духовно возрастать и изменяться к лучшему.

7. Выкорчевывание сорняков

8. Сеяние семени

Обязательство 3: Мы будем сотрудничать, с тем чтобы созидать крепкие, доверительные отношения.

9. Поставьте себя под удар

10. Тот, кому можно было бы доверять

Обязательство 4: Мы обязуемся созидать взаимоотношения любви.

11. Все, что вам нужно, - это любовь

12. Готовый, желающий и ожидающий

Обязательство 5: Мы будем с пониманием и благодатью относиться к проявлениям нашей несхожести.

13. Дивная благодать

14. Прежде чем наступила ночь

Обязательство 6: Мы будем всячески оберегать наш брак.

15. С широко открытыми глазами

16. На коленях

17. Поклонение, труд и благодать

18. Евангелие, ваш брак и секс

19. С вопросами о вашем браке обращайтесь к Полу Триппу

Учебное пособие