Революционный взгляд на воспитание, предлагающий родителям перестать воспринимать подростковый период как время «выживания». Пол Трипп утверждает, что переходный возраст — это Богом данная возможность для глубокого влияния на сердце ребенка. Автор призывает родителей сменить тактику контроля на тактику наставничества, основанную на евангельских принципах и безусловной любви. Книга учит видеть за сложным поведением подростка духовные нужды и страхи, помогая превратить конфликты в моменты созидания личности. Это практическое руководство, наполненное надеждой и конкретными советами, как помочь подростку обрести верные ориентиры в жизни и подготовиться к взрослому пути в мире.

Пол Дэвид Трипп - Возраст возможностей - Библейское руководство по воспитанию подростков

Одесса: Изд-во Тюльпан, 2007. - 304 с.

ISBN: 0-87552-605-5

Пол Дэвид Трипп - Возраст возможностей - Содержание

Предисловие

Часть 1 Отделить мякину

1. Выжить или обрести новые возможности?

2. Чьи идолы нам мешают?

3. Что такое семья? Определение

4. Что такое семья? «Должностные инструкции»

5. Родители, познакомьтесь со своим чадом

Часть 2 Стремиться к богоугодным целям

6. Цели, слава и благодать

7. Идет война

8. Убеждения и мудрость

9. Жизнь в реальном мире

10. Любовь к Богу

11. Прощание с родительским домом

Часть 3 Практические стратегии воспитания подростков

12. Три стратегии воспитания подростков

13. Маленькие шаги на пути к большим переменам

Приложение