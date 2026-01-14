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Трипп - Возраст возможностей

Трипп - Возраст возможностей
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Революционный взгляд на воспитание, предлагающий родителям перестать воспринимать подростковый период как время «выживания». Пол Трипп утверждает, что переходный возраст — это Богом данная возможность для глубокого влияния на сердце ребенка. Автор призывает родителей сменить тактику контроля на тактику наставничества, основанную на евангельских принципах и безусловной любви. Книга учит видеть за сложным поведением подростка духовные нужды и страхи, помогая превратить конфликты в моменты созидания личности. Это практическое руководство, наполненное надеждой и конкретными советами, как помочь подростку обрести верные ориентиры в жизни и подготовиться к взрослому пути в мире.

Пол Дэвид Трипп - Возраст возможностей - Библейское руководство по воспитанию подростков

Одесса: Изд-во Тюльпан, 2007. - 304 с.

ISBN: 0-87552-605-5

Пол Дэвид Трипп - Возраст возможностей - Содержание

Предисловие

Часть 1 Отделить мякину

  • 1. Выжить или обрести новые возможности?

  • 2. Чьи идолы нам мешают?

  • 3. Что такое семья? Определение

  • 4. Что такое семья? «Должностные инструкции»

  • 5. Родители, познакомьтесь со своим чадом

Часть 2 Стремиться к богоугодным целям

  • 6. Цели, слава и благодать

  • 7. Идет война

  • 8. Убеждения и мудрость

  • 9. Жизнь в реальном мире

  • 10. Любовь к Богу

  • 11. Прощание с родительским домом

Часть 3 Практические стратегии воспитания подростков

  • 12. Три стратегии воспитания подростков

  • 13. Маленькие шаги на пути к большим переменам

Приложение

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Added 14.01.2026
Author brat lexmak
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