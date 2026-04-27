Тробіш Інгрід - Бути жінкою — це радість
Ця книга — класичний посібник із жіночої психології та фізіології, написаний з християнської перспективи. Інгрід Тробіш, спираючись на свій досвід життя в Америці, Африці та Європі, пропонує погляд на жінку як на цілісну особистість, де духовне життя нерозривно пов'язане з прийняттям власного тіла.
Ця праця є яскравим прикладом «бібліотерапії». Вона була революційною для українського релігійного контексту 90-х років, оскільки відкрито та з повагою обговорювала теми сексуальності, анатомії та гінекології, інтегруючи їх у християнську етику.
Авторка виступає проти двох крайнощів: дискримінації жінки (де вона розглядається лише як «власність» чоловіка) та радикальної емансипації (яка намагається уподібнити жінку до чоловіка). Головна теза книги: справжня радість приходить через «самоакцептацію» — повне прийняття своєї жіночої природи, тілесності та плідності як дару від Творця.
Видавництво: Свічадо, Львів, 1998 (переклад з німецького видання 1974 р.). - Обсяг: 120 с.
Інгрід Тробіш — Бути жінкою — це радість - Зміст
Вступ: Самоакцептація як завдання Роздуми про емансипацію. Тробіш стверджує, що жінка, яка заперечує свою жіночність, втрачає свою силу. Вона вводить поняття «емансипованого чоловіка», який радіє тому, що він чоловік, і допомагає жінці розкрити її потенціал.
Глава 1: Про радість при статевому акті Відверта розмова про інтимну близькість у шлюбі. Авторка наголошує, що радість від сексу — це не лише прерогатива чоловіка. Розглядаються психологічні аспекти (відчуття безпеки) та практичні вправи (м’яз Кегеля) для поглиблення гармонії.
Глава 2: Зв’язок між циклом і плідністю Огляд жіночої фізіології, гормонів та овуляції. Пропагується природний симптоматично-термічний метод регулювання зачаття, який авторка вважає найбільш гуманним, оскільки він базується на самопізнанні та діалозі між подружжям.
Глава 3 та 4: Вагітність та Пологи Очікування дитини та пологи розглядаються як «спільна подорож» чоловіка та дружини. Чоловік виступає не стороннім спостерігачем, а «провідником і тренером». Пологи описуються через метафору сходження на гору (штурм вершини — вершина щастя).
Глава 5: Материнське мистецтво годування грудьми Апологія грудного вигодовування як фізичної та емоційної потреби матері та дитини. Розглядається роль батька, який «годує» (підтримує матір), та зв’язок годування з регулюванням зачаття.
Глава 6: Клімакс — шанс нового початку Погляд на зрілість не як на занепад, а як на перехід до нової якості життя, де жінка може ділитися накопиченою мудрістю та любов'ю.
No comments yet. Be the first!