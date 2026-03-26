Трофимова - Историко-философские вопросы гностицизма

Эта книга возникла в ходе работы над коптскими текстами, обнаруженными в середине нынешнего столетия в Верхнем Египте. Феллахи, рывшие землю в районе Наг-Хаммади у подножия крутой горы ГебельЭль-Тариф, на левом берегу Нила, неподалеку от античного поселения Хенобоскион, нашли тайник. Район приблизительно соответствует тому месту, куда, согласно преданию, около 314 г. удалился св. Пахомий и где в IV в. располагались первые основанные им монастыри. В тайнике оказался сосуд, содержащий тринадцать

(точнее, двенадцать и остатки еще одного) кодексовсборников. Была высказана мысль, что это собрание папирусов, или «гностическая библиотека», как стали называть его, принадлежало одной из сект, обосновавшихся в Наг-Хаммади, — возможно, сетиям либо валентинианам. Несогласие с этой гипотезой выразил К. Даниель, предположивший, что собрание папирусов было собственностью монастырской общины.

Прежде чем попасть в руки знатоков, рукописи претерпели многочисленные приключения, весьма напоминавшие те, которые проделали их соперники по славе— документы Мертвого моря. Объявились и владельцы папирусов, до того длительное время предпочитавшие сохранять инкогнито, были и газетная сенсация под заголовком: «Пятое евангелие нашлось!», и сообщает о легендарном костре, на котором будто бы погибла часть рукописей.

В настоящий момент 12 сборников находятся в Коптском музее в Каире, часть еще одного приобретена Институтом Юнга в Цюрихе (остальная часть этого сборника — 46 страниц — хранится также в Коптском музее). В них содержатся тексты религиозного характера,

написанные по-коптски: десять — на саидском наречии, 3один — на диалекте, представляющем смесь субахмимского, саидского, а также фаюмского наречий и называемом иногда «новым» и «неизвестным», и один — вперемежку на нем и на саидском 3. Для истории формирования коптской письменности хенобоскионское открытие имеет первостепенное значение, ибо знакомит с ранними ее опытами. Палеографические особенности позволяют датировать рукописи серединой IV в. Однако содержание их во многих случаях отражает пласты более древние.

Марианна Казимировна Трофимова - Историко-философские вопросы гностицизма - Наг-Хаммади, 11, сочинения 2, 3, 6, 7

