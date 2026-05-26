Троицкий - Апостол языков Павел и апостолы обрезания

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, History

Вопрос о взаимном личном отношении апостола языков Павла и апостолов обрезания, а также о взаимном отношении их учений, занимал церковное сознание с самых первых времен апостольской истории. Ф. Троицкий рассматривает этот вопрос на фоне полемики с немецкой тюбингенской школой, особенно с ее стремлением представить Павла и Двенадцать как носителей противоположных направлений раннего христианства.

Автор стремится показать, что различие апостольских личностей, областей служения, методов и исторических обстоятельств не означает противоречия в самом основании их проповеди. В центре исследования — единство апостольского свидетельства о Христе при реальном многообразии форм выражения, пастырских задач и миссионерских путей.

Троицкий Ф. – Апостол языков Павел и апостолы обрезания – В их отношении друг к другу в жизни и учении

Троицкий Ф. Апостол языков Павел и апостолы обрезания: В их отношении друг к другу в жизни и учении. – М.: Книга по Требованию, 2013. – 259 с.
ISBN 978-5-458-44264-0

Троицкий Ф. – Апостол языков Павел и апостолы обрезания – Содержание

  • Апостолы обрезания и апостол языков

    • Взаимное отношение апостолов друг к другу в жизни и учении

    • Постановка вопроса в истории церковного сознания

    • Критика крайних решений немецкой тюбингенской школы

  • Апостол Павел и Двенадцать

    • Иудейский партикуляризм и универсализм христианской проповеди

    • Павел и апостолы обрезания в свете Деяний и апостольских посланий

    • Иерусалимское и антиохийское столкновения

  • Вера, закон и дела

    • Учение Павла об оправдании верой

    • Учение Иакова о вере и делах

    • Единство апостольского принципа при различии форм выражения

  • Единство апостольского свидетельства

    • Личность Христа как основание спасения

    • Различие апостольских призваний и областей служения

    • Итоги исследования о Павле и апостолах обрезания

Added 26.05.2026
Author brat Vadim
