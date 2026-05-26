Троицкий - Апостол языков Павел и апостолы обрезания
Вопрос о взаимном личном отношении апостола языков Павла и апостолов обрезания, а также о взаимном отношении их учений, занимал церковное сознание с самых первых времен апостольской истории. Ф. Троицкий рассматривает этот вопрос на фоне полемики с немецкой тюбингенской школой, особенно с ее стремлением представить Павла и Двенадцать как носителей противоположных направлений раннего христианства.
Автор стремится показать, что различие апостольских личностей, областей служения, методов и исторических обстоятельств не означает противоречия в самом основании их проповеди. В центре исследования — единство апостольского свидетельства о Христе при реальном многообразии форм выражения, пастырских задач и миссионерских путей.
Троицкий Ф. – Апостол языков Павел и апостолы обрезания – В их отношении друг к другу в жизни и учении
Троицкий Ф. Апостол языков Павел и апостолы обрезания: В их отношении друг к другу в жизни и учении. – М.: Книга по Требованию, 2013. – 259 с.
ISBN 978-5-458-44264-0
Троицкий Ф. – Апостол языков Павел и апостолы обрезания – Содержание
Апостолы обрезания и апостол языков
Взаимное отношение апостолов друг к другу в жизни и учении
Постановка вопроса в истории церковного сознания
Критика крайних решений немецкой тюбингенской школы
Апостол Павел и Двенадцать
Иудейский партикуляризм и универсализм христианской проповеди
Павел и апостолы обрезания в свете Деяний и апостольских посланий
Иерусалимское и антиохийское столкновения
Вера, закон и дела
Учение Павла об оправдании верой
Учение Иакова о вере и делах
Единство апостольского принципа при различии форм выражения
Единство апостольского свидетельства
Личность Христа как основание спасения
Различие апостольских призваний и областей служения
Итоги исследования о Павле и апостолах обрезания
No comments yet. Be the first!