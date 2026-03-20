Троицкий - «Помазанники» в организации «Свидетелей Иеговы»

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History, Religious Studies Atheism

Владислав Троицкий – «Помазанники» в организации «Свидетелей Иеговы» - В свете русскоязычных журналов «Сторожевая Башня» и других публикаций Общества за 1990-2002 гг.

Москва: Издательство «Библейская лига», 2003. – 221 с.

ISBN 5-94344-027-5

Владислав Троицкий – «Помазанники» в организации «Свидетелей Иеговы» - Содержание

ГЛАВА I. «ПОМАЗАННИКИ»

  • «Помазанников» в Организации выбирает и назначает Сам Бог

  • Бог лично правит Организацией «Свидетели Иеговы»

  • Журналы Общества - истина от Бога

  • Руководство - единственный живой канал общения Бога с людьми

  • Учит ли Общество, что руководящие «помазанники» - пророк Бога?

  • Были ли пророчества, которые не исполнялись?

  • Свидетели последнего несбывшегося пророчества

  • Комментарии

ГЛАВА II. ПРОБЛЕМА ЧИСЛА 144 000

  • Почему рост числа «помазанников» прекратился в 1935 году?

  • Отношение к «великому множеству» на начальном этапе

  • Рост числа «помазанников» после 1935 года

ГЛАВА III. МОГЛА ЛИ СУЩЕСТВОВАТЬ ОРГАНИЗАЦИЯ В ЛИЦЕ «ПОМАЗАННИКОВ» В ТЕЧЕНИИ 20 ВЕКОВ?

  • Рост христианства в 1 веке

  • «Великое отступничество христианства»

  • Гонения церкви

  • Могли исполнять повеление «Идите, научите все народы»?

  • 20-й век. «Помазанники» покинули христианские церкви

  • Комментарии

ГЛАВА IV. НОВЫЙ ЗАВЕТ БОГА - ТОЛЬКО С «ПОМАЗАННИКАМИ»?

  • Причастие

  • Царство Небесное

  • Новый Завет

  • Комментарии

ГЛАВА V. “КТО КЕМ ПОБЕЖДЕН, ТОТ ТОМУ И РАБ”

  • Как люди попадают в организацию?

  • Период сомнений

  • Говорят бывшие Свидетели Иеговы

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • Таблица изменения числа «помазанников» по годам

  • Бог ли Иисус?

  • Пришествие Христа

  • «Перевод Нового Мира»

  • Переливание крови

  • О книге С.И. Иваненко

  • Рекомендации для беседы со Свидетелями Иеговы

