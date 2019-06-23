Сергий Трубачёв - Полное собрание богослужебных песнопений - том 2-2

Идея победы Русской Церкви над духами злобы и продолжения ею дела Христова на Русской земле, прозвучавшая в разобранном выше произведении, стала второй руководящей темой в жизни и творчестве о. Сергия. Уже в 1946 г. молодая чета Трубачевых принимает активное участие в разборе завалов во вновь открытой для монахов Троице-Сергиевой Лавре, продолжая дело по сохранению центральной русской обители, предпринятое о. Павлом Флоренским совместно с графом Ю. А. Олсуфьевым, П. Н. Каптеревым и др. в 1918— 19 гг. С конца 1970-х гг. Трубачев, неожиданно для всех завершив свою преподавательскую карьеру в Гнесинском институте (ныне Академия), все свои силы отдает на служение церковному возрождению: перерабатывает огромный объем церковной музыки, составляя нотные приложения к Октоиху, Ирмологию и Минее (последние до сих пор не изданы); участвует в повышении качества церковного пения, консультируя регентов Лавры, Регентской школы при МДА и др.

В тесном творческом содружестве с о. архим. Матфеем (Мормылем), на жизнь и деятельность которого приходится невероятный подъем певческой культуры Лавры, о. Сергий значительно обогащает репертуар лаврских хоров песнопениями в честь своего и лаврского святого покровителя прп. Сергия Радонежского, в честь явления Богоматери прп. Сергию и собора Радонежских преподобных, в честь лаврского престольного праздника — Успения Богородицы, включая обычно читаемые Похвалы из чина Погребения, в честь престольного праздника МДА — Покрова Богородицы, песнопениями Страстей Господних и Пасхи, чинопоследованием монашеского отпевания (по Соловецкому обиходу). Популяризируя певческие традиции Лавры, Трубачев помещает в нотный Ирмологий свои гармонизации задосгойников из Троицкого ирмология

Трубачев Сергий, диак. - Полное собрание богослужебных песнопений : в 2 т. Том 2, книга 2

Москва: Фонд развития православной музыкальной культуры «Живоносный Источник», 2018

сост., авт. примеч., авт. вступ. ст. свящ. Михаил Асмус, Н. С. Асмус ;

авт. ст. «Судьбы России в духовно-музыкальном творчестве диакона Сергия Трубачева (1919-1995)». 320 с.

Трубачев Сергий, диак. - Полное собрание богослужебных песнопений : в 2 т. Том 2, книга 2 - Содержание

Свящ. Михаил Асмус, Н. С. Асмус. Судьбы России в духовно-музыкальном творчестве диакона Сергия Трубачева (1919-1995)

I. ИЗБРАННЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ ТРИОДИ ПОСТНОЙ И ЦВЕТНОЙ

II. ИЗ СЛУЖБЫ В ПАМЯТЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

III. ИЗБРАННЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ ТРЕБ

IV. ДУХОВНЫЕ КОНЦЕРТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗ ПЕСНОПЕНИЙ ВСЕНОЩНОГО БДЕНИЯ

ИЗ ПЕСНОПЕНИЙ ЛИТУРГИИ

ИЗ ПЕСНОПЕНИЙ МЕСЯЦЕСЛОВА

БОГОРОДИЧНЫ

ПЕРЕЛОЖЕНИЯ СОЧИНЕНИЙ ДРУГИХ АВТОРОВ

Трубачев Сергий, диак. - Полное собрание богослужебных песнопений : в 2 т. Том 2, книга 2 - Судьбы России в духовно-музыкальном творчестве диакона Сергия Трубачева (1919-1995)

Предпринятая нами более 15 лет назад работа по подготовке к изданию Полного собрания богослужебных песнопений диак. Сергия Трубачева подошла к концу. Читатель держит в руках завершающую собрание 2-ю книгу Н-го тома, содержащую Песнопения Триоди Постной и Цветной, Песнопения из службы в память Крещения Руси, Избранные песнопения треб и Духовные концерты. Наконец, в Приложении к сборнику приводятся произведения, печатаемые или реконструированные нами по черновым рабочим тетрадям композитора за 1983,1987,1987-88,1989,1990-91,1993-94 и 1994- 95 гг., попавшим в наше поле зрения после издания первых двух книг. Давая общую характеристику весьма внушительному по своим масштабам духовномузыкальному наследию о. Сергия (1251 лист нотного архива, ок. 800 страниц печатного нотного текста), созданному им с 1977 по 1995 гг., необходимо констатировать, что Трубачев является наиболее плодовитым и в высшей степени незаурядным русским духовным композитором конца XX века. Как мы уже отмечали в предисловии к т. I, по ряду основополагающих признаков, а также по самоощущению о. Сергия, его творчество нужно считать прямым продолжением Нового направления русской духовной музыки, начатого композиторами Московской школы в конце XIX-начале XX вв. и столь резко прерванного революционными потрясениями и начавшимися вместе с ними гонениями на Церковь. Тем самым, уже сама возможность такого явления, как духовно-музыкальное творчество диак. Сергия Трубачева, стала первым ощутимым свидетельством постепенного затягивания ран, нанесенных Русской Церкви и тесно связанной с ее жизнью русской музыкальной культуре, восстановления связи времен и возрождения великой традиции.

В то же время, общее настроение произведений Трубачева более аскетично и сосредоточенно в сравнении с композициями начала XX века. Как мы указали в другой нашей статье, анализирующей мелодику произведений о. Сергия, большинство произведений композитора — это гармонизации или обработки различных церковных распевов и напевов, но и стилистика его собственных сочинений, как богослужебных, так и концертных, также весьма близка к традиционной церковной мелодике и гармонике. Не отказывая себе полностью в творческом начале, композитор всякий раз как бы осаживает свой музыкальный гений, с благоговением подчиняя его требованию «церковности», как она была им прочувствована и понята. На такое «творческое поведение» повлияли не только личные вкусовые предпочтения о. Сергия, не только его детские слуховые воспоминания и близость к Троице-Сергиевой Лавре, но и все перипетии его жизненного пути, на котором было немало личных утрат и глубоких потрясений, вызванных репрессиями против его отца, тестя и многих людей из его окружения, разорением близких сердцу святынь. В этом отношении всё творчество Трубачева можно без преувеличения назвать одним большим духовно-музыкальным памятником эпохе мученического стояния Русской Церкви в XX веке.