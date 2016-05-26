В конце IV в. до н. э. в Уруке жил жрец и ученый, имя которого в колофонах табличек, принадлежавших его руке, обозначается «Икиша, сын Иштар-шум-эреша, потомок Экурзакира». В родном городе Икиша занимал пост экзорциста (машмашшу). После него осталось 30 глиняных табличек, семь из которых переписаны рукой его сына Иштар-шум-эреша. Таблички Икиши включают в себя гадания по печени жертвенного ягненка, силлабарии, математические тексты, календарные тексты и астрологические предсказания.

Икиша известен исследователям календаря как человек, который попытался привести всю сеть времени в абсолютную систему. Каждый месяц вавилонского культового календаря он сопоставлял с определенным знаком зодиака, а каждый день — с градусом зодиакального знака, причем месяцы он отсчитывал от Нисана, а дни зодиака от Козерога. В свою очередь, каждому знаку зодиака в его системе соответствовал какой-либо медицинский рецепт, который понадобится пациенту, если он заболеет в данном месяце или родится в нем. Вероятно, это связано с тем, что сам Икиша был не только изгонителем злых духов, но и лекарем.

Рецепты подбирались им по ассоциации с зодиакальным или соседним созвездием. Так, в период Овна больным рекомендовалось есть баранину, в период Тельца — говядину, в период Рака — крабов, во время Льва — пить кровь львов, в Деве питаться ячменным хлебом (поскольку созвездие называется по-шумерски Нива). Весы и Скорпион оказывались пустыми — должно быть, потому, что затруднительно предлагать больным есть весы, гири или скорпионов (возможно, пациенту в это время предлагалось поголодать). В Стрельце, связанном с охотой, рекомендовалось есть мясо хищной птицы Анзу.

В Козероге — само собой, козлятину. В Водолее следовало питаться орлами (потому что соседнее созвездие так и называлось Орел). А в Рыбах вместо рыбы Икиша предлагал есть ласточек — опять- таки из-за соседнего созвездия Ласточка. Разумеется, интереснее всего читателю было бы знать, что следует есть в период Близнецов.

Евреи Европы и Ближнего Востока: традиция и современность. История, языки, литература - материалы международной научной конференции памяти в. А. Якобсона 17 апреля 2016 г. - Труды по иудаике история и этнография - Выпуск 11

Санкт-Петербург, ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ИУДАИКИ 2016 г. — 414 с.

ISBN 978-5-906841-26-1

Евреи Европы и Ближнего Востока: традиция и современность. История, языки, литература - материалы международной научной конференции памяти в. А. Якобсона 17 апреля 2016 г. - Труды по иудаике история и этнография - Выпуск 11 – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

В. В. Емельянов (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) ВЛАДИМИР АРОНОВИЧ ЯКОБСОН: УЧЕНЫЙ И УЧИТЕЛЬ

И. М. Зислин (г. Иерусалим, Израиль), Ю. М. Зислин (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) MЕЙЕР ЗИСЛИН (1916–2003). ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

В. В. Емельянов (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) ЗЕРНО ЖИЗНИ И КРУГ СМЕРТИ: ЗАГАДОЧНАЯ ТАБЛИЧКА ИКИШИ, ПОТОМКА ЭКУРЗАКИРА

Н. О. Чехович (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) ВАВИЛОНЯНЕ В ЯФФЕ? КЛИНОПИСНЫЙ ДОКУМЕНТ 571 г. до н. э. И ПРОРОЧЕСТВА ИЕРЕМИИ И ИЕЗЕКИИЛЯ

А. Г. Грушевой (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) К ВОПРОСУ О ВЗГЛЯДАХ АНТИЧНЫХ АВТОРОВ НА ИСТОРИЮ ИУДЕЕВ

Э. Мамиствалишвили (г. Гори, Грузия), Д. Чочишвили (г. Гори, Грузия) ЕВРЕЙСКАЯ ТЕМА В ГРУЗИНСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ

М. М. Юнусов (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) КТО ПЕРВЫМ ИЗ ЕВРОПЕЙЦЕВ ПОБЫВАЛ В ПАЛЬМИРЕ?

А. В. Крылов (г. Москва, Российская Федерация) ЕВРЕЙСКО-БУХАРСКАЯ ОБЩИНА В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ИЗРАИЛЯ

А. Хасанов (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) РОЛЬ «ДОБРЫХ УСЛУГ» ШВЕЙЦАРИИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ИЗРАИЛЯ

В. Б. Ковальчук (г. Минск, Республика Беларусь) ВОПРОСЫ БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕБАТАХ В ФРГ

ЕВРЕИ – НАРОД КНИГИ. ПЕРЕВОД КАК ДИАЛОГ КУЛЬТУР

Е. Д. Зарубина (г. Москва, Российская Федерация) РЕФЕРЕНЦИИ К СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРЕСТИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ: СЛУЧАИ ДВУХ РУКОПИСЕЙ XVI–XVII вв.

С. Е. Хаздан (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) МАНУСКРИПТ – ИНКУНАБУЛА – КНИГА: ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ ШРИФТОВ ЕВРЕЙСКИХ КНИГ В ЕВРОПЕ

В В. Кнорринг (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) ИЗДАНИЯ ОБЩЕСТВА ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ МЕЖДУ ЕВРЕЯМИ В РОССИИ НА ИВРИТЕ: ИСТОРИЯ ИХ ПУБЛИКАЦИИ, ТЕМАТИКА И АКТУАЛЬНОСТЬ

Е. В. Борисевич (г. Минск, Республика Беларусь) БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ РЕАЛИИ В КНИГЕ БЫТИЯ: ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ЛЕКСЕМ, СВЯЗАННЫЕ С БЫТОМ И КУЛЬТУРОЙ ДРЕВНИХ ЕВРЕЕВ И СОСЕДНИХ НАРОДОВ

М. В. Вогман (г. Москва — г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) ПОЛИСЕМИЯ И АМБИВАЛЕНТНОСТЬ В ПОЭТИКЕ КНИГИ ИСАЙИ (НА ПРИМЕРЕ ИС. 29:1–12)

Р. Марчинковски (г. Варшава, Республика Польша) О ПЕРВОМ ПОЛЬСКОМ ИЗДАНИИ МИШНЫ

Б. Вальдман (г. Беер-Шева, Израиль) ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ И РОССИЯ В ПОЭЗИИ БАТ-МИРЬЯМ

С. В. Некрасов (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) РАССКАЗ И. БАШЕВИСА ЗИНГЕРА «КАНУН ХАНУКИ В ВАРШАВЕ»: БЕГСТВО И ВОЗВРАЩЕНИЕ

П. В. Шилин (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ УСТОЙЧИВЫХ ЭПИТЕТОВ И СЛУЧАЕВ АНТОНОМАСИИ В РОМАНЕ «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» ДЖ. Р. Р. ТОЛКИНА В ПЕРЕВОДАХ РУТ ЛИВНИТ (1979) И ЭММАНУЭЛЯ ЛОТТЕМА (1998)

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЕВРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ

А. В. Богатырев (г. Тольятти, Российская Федерация) КОРОЛЬ ЯН III СОБЕСКИЙ — “REX JUDAEORUM”?

А. П. Сенченко (г. Киев, Украина) ВСЕОБЩАЯ ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ И «ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС» В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 1874–1884 гг.: СТАТИСТИКА ОБ УКЛОНЕНИИ ЕВРЕЕВ ОТ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ И ДИСКУССИЯ В РУССКО-ЕВРЕЙСКОЙ ПРЕССЕ

М. А. Златина (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) ЕВРЕЙСКИЕ БЕЖЕНЦЫ В ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ: ПРОБЛЕМЫ С ЖИЛЬЕМ И ПРАВОМ НА ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ (МАЙ–ДЕКАБРЬ 1915 г.)

И. А. Лапина (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) НАРОДНЫЙ КОМИССАР ПЕТРОГРАДСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА З. Г. ГРИНБЕРГ

М. Ю. Крапивин (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) ДИРЕКТИВЫ ПО ВОПРОСАМ БОРЬБЫ С РОССИЙСКИМ СИОНИСТСКИМ ДВИЖЕНИЕМ В ТЕКСТАХ ЦИРКУЛЯРНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ПИСЕМ СЕКРЕТНОГО ОТДЕЛА ВЧК (1919–1921)

А. Е. Локшин (г. Москва, Российская Федерация) «СИОНИЗМ ПРИОБРЕТАЕТ ОЧЕНЬ ОПАСНЫЙ ХАРАКТЕР В МОМЕНТ РОКОВОЙ СХВАТКИ ПРОЛЕТАРИАТА С БУРЖУАЗИЕЙ В МИРОВОМ МАСШТАБЕ». У ИСТОКОВ БОРЬБЫ С СИОНИСТСКИМ ДВИЖЕНИЕМ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ

Т. М. Смирнова (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) КРУЖКОВАЯ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ЛЕНИНГРАДСКОГО ЕВРЕЙСКОГО ДОМА ПРОСВЕЩЕНИЯ (1930-е гг.)

Я. В. Карпенкина (г. Москва, Российская Федерация) МЕТОДЫ СОВЕТИЗАЦИИ ЕВРЕЕВ ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ В 1939–1941 гг.

М. В. Михайлюк (г. Киев, Украина) УКРАИНСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ БАБЬЕГО ЯРА: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩИНЫ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

К. Г. Карпекин (г. Витебск, Республика Беларусь) ДОКУМЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ГУБЕРНСКИХ ПРАВЛЕНИЙ КАК ИСТОЧНИКИ ИСТОРИИ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХІХ – НАЧАЛА ХХ вв. (НА ПРИМЕРЕ МАТЕРИАЛОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА БЕЛАРУСИ)

А. И. Хаеш (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ В ЛИТОВСКОМ МЕСТЕЧКЕ ЖЕЙМЯЛИС (1919–1925)

Ю. В. Верхолевский (г. Минск, Республика Беларусь), К. Е. Гавриленко (г. Брест, Республика Беларусь) ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ В КОНТЕКСТЕ РЕЛИГИОЗНОЙ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩНОСТИ КОБРИНА В МЕЖВОЕННОЕ ВРЕМЯ (1921–1939 гг.). ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКИХ КЛАДБИЩ г. КОБРИНА

Е. Г. Певзнер (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) ВНЕШКОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ МЕЖДУ ЕВРЕЯМИ В РОССИИ

Ж. Назърска (г. София, Республика Болгария) ОХРАНА ЕВРЕЙСКОГО РЕЛИГИОЗНОГО НЕМАТЕРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ В УСЛОВИЯХ АТЕИСТИЧЕСКОГО РЕЖИМА: ПРАЗДНИКИ БОЛГАРСКИХ ЕВРЕЕВ В 60–70-е гг. ХХ в.

И. В. Масюкова (г. Москва, Российская Федерация) ЕВРЕИ В СССР: ИММИГРАЦИЯ В ИЗРАИЛЬ В 1970-х гг. (НА ПРИМЕРЕ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ГРУЗИИ)

Е. Э. Носенко-Штейн (г. Москва, Российская Федерация) РЕФОРМИСТСКИЙ ИУДАИЗМ В РОССИИ: ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ

ЕВРЕИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ, ДЕЛОВОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЩЕСТВ

П. В. Лизунов (г. Северодвинск, Российская Федерация) СЕМЬЯ БАНКИРОВ ГИНЦБУРГОВ ВО ФРАНЦИИ

Ю. В. Прокоп (г. Одесса, Украина) ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ЕВРЕЙСКОГО КУПЕЧЕСТВА В ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX – НАЧАЛА XX вв.

Д. С. Лавринович (г. Могилев, Республика Беларусь) И. Д. РОММ И ГАЗЕТА «СВОБОДНОЕ СЛОВО» (1906–1907 гг.) В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ЗАПАДНЫХ ГУБЕРНИЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Е. В. Хаздан (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) СБОРНИК З. КИСЕЛЬГОФА «ДЛЯ ЕВРЕЙСКОЙ ШКОЛЫ И СЕМЬИ»: ЗВУЧАНИЕ ТРАДИЦИИ

В. В. Левченко (г. Одесса, Украина) ЕВРЕЙСКАЯ ВЕТВЬ ГЕНЕРАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ ОДЕССКИХ ИСТОРИКОВ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ в.

О. Б. Вахромеева (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) БОРИС ЛЬВОВИЧ ГЕРШУН И РУССКАЯ АДВОКАТУРА В ЭМИГРАЦИИ (БЕРЛИН, ПАРИЖ, 1920–50-е гг.): ПО МАТЕРИАЛАМ БАХМЕТЬЕВСКОГО АРХИВА

И. Л. Гольдман (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ МАРКА ШАГАЛА

И. А. Мелешкина (г. Киев, Украина) КИЕВСКИЙ ВСЕУКРАИНСКИЙ ГОСЕТ (1928–1950)

АННОТАЦИИ

SUMMARIES

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

AUTHORS

СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Евреи Европы и Ближнего Востока: традиция и современность. История, языки, литература - материалы международной научной конференции памяти в. А. Якобсона 17 апреля 2016 г. - Труды по иудаике история и этнография - выпуск 11 - Предисловие

Ежегодная международная научная конференция, организованная Петербургским институтом иудаики, в 2016 г. посвящена памяти В. А. Якобсона. Вклад Владимира Ароновича Якобсона в российское востоковедение только начинает изучаться как достижение российской исторической науки. Его усилиями осуществлен ряд крупных научных проектов, таких, как редактирование первого тома «Истории Востока», перевод законов Хаммурапи и эпоса о Гильгамеше…

Весьма значителен его вклад и в иудаику, о чем свидетельствует регулярное участие в конференциях, проводимых центром «СЭФЕР». Более четверти века, с момента основания нашего вуза, Владимир Аронович проработал в ПИИ, отдавая часть своего драгоценного времени воспитанию и обучению молодого поколения. Он читал курс «История и литература Древнего Востока», в последние годы преобразованный в курс «История Древнего Востока», под его руководством написано множество курсовых работ. Из 45 участников конференции 17, то есть больше трети, представляют зарубежные страны (Республику Беларусь, Украину, Израиль, Республику Польшу, Республику Болгарию).

Тематический охват конференции традиционно очень широк — от библейских исследований до политических проблем современного Израиля, от евреев Речи Посполитой до современных российских общин. Отдавая дань В. А. Якобсону, конференция расширила свою тематику и включила доклады по ассириологии. С этими докладами выступают ученики Владимира Ароновича, некоторые из которых стали уже докторами наук. Больше четверти участников конференции — доктора наук и PhD, такое же количество — кандидаты наук. Но важно понимать, что Владимир Аронович Якобсон до последних дней своей жизни стремился передавать свои знания молодежи, вовлекать новое поколение в научные исследования. И очень важно, что в конференции, посвященной его памяти, молодые исследователи, среди которых есть даже один студент, выступают на равных с известными учеными, уже сделавшими себе имя в науке.