Ёкай (ё:кай 妖怪) — понятие многогранное, оно означает и отдельных мифологических персонажей, и таинственные происшествия (необязательно с их участием), и просто всё странное и удивительное, что выбивается из привычного порядка дел. Само это слово было популяризировано в XIX веке знаменитым японским фольклористом Иноуэ Энрё и сейчас представляет своего рода зонтичный термин для обозначения персонажей актуальной мифологии.

Однако слово ёкай в этом контексте использовалось не всегда. В нашей книге мы поговорим о том, как для тех же целей употребляли другие слова вроде «моно-нокэ» (物の怪) и «óни» (⻤), как эти разные термины изменяли свое значение, как некоторые персонажи исчезали, а другие трансформировали саму свою суть в связи с изменяющимся культурным контекстом. Ёкай во многомсимволизируют ту или иную эпоху, ее ценности, страхи и представления не только о странном и неведомом, но и об общественных нормах, о социальной иерархии, об этническом составе населения, а также зачастую служат проводниками в психологическую картину мира жителей Японии разных исторических периодов. В этой книге мы поговорим о самых известных видах ёкай.

Сам образ ёкай складывался постепенно. В период Хэйан самым распространенным представлением о сверхъестественных персонажах было то, что это некие невидимые вредоносные силы, которые свое присутствие выражали в болезнях, несчастьях и одержимости. Визуального облика персонажи актуальной мифологии чаще всего не имели. Некоторые из них встречаются в источниках пару раз, а затем исчезают в никуда.

Дарья Трынкина - Культура ёкай - эволюция низшей мифологии Японии

- М.: Издательская группа «Альма Матер»; Издательство «Альма Матер», 2024. - 294 с.

Методы культуры: фольклористика

ISBN: 978-5-904993-97-9

Дарья Трынкина - Культура ёкай - эволюция низшей мифологии Японии - Содержание

Введение

Взгляды японских фольклористов на феномен ёкай

Источники о ёкай

Цукимоно

Духи мертвых

Óни

Ямауба

Тэнгу

Каппа

Кицунэ

Заключение

Библиография