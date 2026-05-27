Тучапець - Нарис Східного Богослов’я

Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, ORTHODOXY, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, **Eschatology, **Ecclesiology Faith Experience, Educational

Наше ознайомлення зі східною доктриною слід починати з визнання цінності та духовної глибини східної богословської традиції. Автор показує, що незнання одне одного між християнським Сходом і Заходом перешкоджає взаєморозумінню, співпраці та пошуку церковної єдності.

Курс лекцій розкриває богословську спадщину східних Отців Церкви та сучасних православних богословів у порівнянні із західним богослов’ям. Особливу увагу приділено Переданню, містичному та літургійному характеру східної теології, апофатичному методу, вченню про Пресвяту Трійцю, Святого Духа, Церкву, Таїнства, ікону та обоження людини.

Тучапець Василь. Нарис Східного Богослов’я: теологічна спадщина Східних Отців Церкви та сучасних православних богословів в порівнянні із Західним Богослов’ям: курс лекцій для семінаристів. — Івано-Франківськ, 2003. — 171 с.

Тучапець Василь – Нарис Східного Богослов’я – Содержание

  • Вступ: Значення Східної Богословської Традиції

  1. Основні та характерні риси Східної Традиції та Богослов’я

  2. Апофатична та катафатична теологічна метода

  3. Джерела віри

  4. Пресвята Трійця

  5. Пневматологія

  6. Христологія

  7. Антропологія

  8. Обожествлення людини

  9. Еклезіологія

  10. Святі Таїнства

  11. Богослов’я ікони

  12. Есхатологічний вимір східного християнства

