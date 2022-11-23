Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Тулупов - История апостольского века

Протоиерей Вячеслав Тулупов - История апостольского века
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History
Первое столетие по Рождестве Христовом - одна из самых ярких страниц церковной истории. Во время распятия Господа Иисуса Христа трудно было представить, что небольшая группа Его учеников станет основой Вселенской Православной Церкви и фундаментом могучей христианской цивилизации. Однако после воскресения Господа именно эта маленькая иерусалимская община стала закваской духовного процесса, преобразившего весь мир.
Внимание церковных историков всегда привлекали жизнь и деятельность святых апостолов. Ведь именно они возглавили всемирную проповедь Евангельского учения. Благодаря трудам ближайших учеников Господа уже в I веке христианство широко распространилось по всей Римской империи и нашло своих последователей даже за её пределами. Христианские общины, основанные апостолами, воплотили в себе идеалы практического исполнения евангельских заповедей. Первых христиан отличала высокая духовность, нравственная чистота, братская любовь и самоотверженное служение Господу. Жизнь апостольской Церкви явилась примером для всех последующих поколений христиан.

Протоиерей Вячеслав Тулупов - История апостольского века

М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2008. - 260 с.: ил.
ISBN 978-5-94625-241-6

Протоиерей Вячеслав Тулупов - История апостольского века - Содержание

1
  • ВОЗНЕСЕНИЕ
  • СИОНСКАЯ ГОРНИЦА
  • СОТНИК ЛОНГИН
  • ПЯТИДЕСЯТНИЦА
  • ИЕРУСАЛИМСКАЯ ОБЩИНА
  • ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ ЛОНГИНА
2
  • ФАРИСЕИ И САДДУКЕИ
  • СУД НАД АПОСТОЛАМИ ПЕТРОМ И ИОАННОМ
  • ПАЛЕСТИНА ПОД ВЛАСТЬЮ РИМА
  • ПРОКУРАТОР ПОНТИЙ ПИЛАТ
  • ИМПЕРАТОР ТИБЕРИЙ И МАРИЯ МАГДАЛИНА
  • ПОСЛАНИЕ ПИЛАТА
  • ПЛЕТЬ ПРОТИВ СЛОВА
  • СУДЬБА ПИЛАТА
3
  • ИЗБРАНИЕ ДИАКОНОВ
  • АРХИДИАКОН СТЕФАН И ПЕРВЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ МУЧЕНИКИ
  • САВЛ И BAPНABA
  • ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ В САМАРИИ
  • ДИАКОН ФИЛИПП КРЕСТИТ ЦАРЕДВОРЦА
  • ОБРАЩЕНИЕ САВЛА
4
  • ЭДЕССКОЕ ЧУДО
  • НАЧАЛО ПРОПОВЕДНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САВЛА
  • АПОСТОЛ АНАНИЯ
  • ИЕРУСАЛИМСКАЯ ОБЩИНА ПРОЩАЕТ САВЛА
  • МИР ЦЕРКВИ
  • ЯЗЫЧНИКИ ВХОДЯТ В ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВУ
  • ХРИСТИАНСТВО В АНТИОХИИ
5
  • ЦАРЬ ИРОД АГРИППА I
  • МУЧЕНИЧЕСКАЯ КОНЧИНА АПОСТОЛА ИАКОВА ЗЕВЕДЕЕВА
  • АРЕСТ И ОСВОБОЖДЕНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА
  • ВОЗМЕЗДИЕ ГОНИТЕЛЮ
  • ЖИЗНЬ БОГОРОДИЦЫ В ИЕРУСАЛИМЕ
  • АПОСТОЛ ИАКОВ - ПЕРВЫЙ ЕПИСКОП ИЕРУСАЛИМА
6
  • АПОСТОЛ МАРК
  • ОСОБОЕ СЛУЖЕНИЕ САВЛА И ВАРНАВЫ
  • ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ НА КИПРЕ
  • АПОСТОЛЫ ПАВЕЛ И ВАРНАВА
  • В АНТИОХИИ ПИСИДИЙСКОЙ
  • БЛАГОВЕСТИЕ В ИКОНИИ
  • ОСНОВАНИЕ ХРИСТИАНСКИХ ОБЩИН В ЛИСТРАХ И ДЕРВИИ
  • РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ ПЕРВОМ УЧЕНИЦА ФЁКЛА
7
  • ЯВЛЕНИЕ ГОСПОДА АПОСТОЛУ ПЕТРУ
  • РИМ В СЕРЕДИНЕ ПЕРВОГО СТОЛЕТИЯ
  • АПОСТОЛЫ ПЁТР И МАРК В СТОЛИЦЕ ИМПЕРИИ
  • АПОСТОЛ МАРК ПИШЕТ ЕВАНГЕЛИЕ И ПРОПОВЕДУЕТ В ЕГИПТЕ
  • ХРИСТИАНСТВО И ЗАКОН МОИСЕЯ
  • АПОСТОЛЬСКИЙ СОБОР В ИЕРУСАЛИМЕ
8
  • ОГОРЧЕНИЕ
  • ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АПОСТОЛА ПАВЛА В МАЛОЙ АЗИИ И МАКЕДОНИИ
  • ОСНОВАНИЕ ФЕССАЛОНИКИЙСКОЙ ЦЕРКВИ
  • ВЕРИЯ
  • АПОСТОЛ ПАВЕЛ В АФИНСКОМ АРЕОПАГЕ
  • РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА В КОРИНФЕ
9
  • БЛАГОВЕСНИЧЕСКИЕ ТРУДЫ И МУЧЕНИЧЕСКАЯ КОНЧИНА АПОСТОЛА ВАРНАВЫ
  • ПОСЕШЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕЙ АФОНА И КИПРА
  • УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
  • МИССИОНЕРСТВО АПОСТОЛА ФОМЫ В ИНДИИ
Страница книги
10
  • УТВЕРЖДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА В ЭФЕСЕ
  • ТРОАДА
  • ПУТЕШЕСТВИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА В ИЕРУСАЛИМ
  • ОСНОВАНИЕ АПОСТОЛОМ И ЕВАНГЕЛИСТОМ МАТФЕЕМ ЭФИОПСКОЙ ЦЕРКВИ
  • АПОСТОЛ ИАКОВ АЛФЕЕВ
  • ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ АПОСТОЛОМ АНДРЕЕМ
  • АПОСТОЛ СИМОН KAНAHИT
11
  • БЛАГОЧЕСТИВОЕ СЕМЕЙСТВО
  • ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА АПОСТОЛА ПЕТРА С СИМОНОМ ВОЛХВОМ
  • ПУТЕШЕСТВИЕ В УЗАХ.
  • ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИАН ПРИ ПЕРВОСВЯШЕННИКЕ АНАНЕ
  • ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ХРИСТИАН ИМПЕРАТОРОМ НЕРОНОМ
  • АПОСТОЛ МАРК – ОСНОВАТЕЛЬ АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ ЦЕРКВИ
12
  • РАЗРУШЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА
  • АПОСТОЛ ИУДА ИАКОВЛЕВ
  • БЛАГОВЕСТНИЧЕСКИЕ ТРУДЫ АПОСТОЛОВ ФИЛИППА И ВАРФОЛОМЕЯ
  • ЛЮБИМЫЙ УЧЕНИК ХРИСТА
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • БИБЛИОГРАФИЯ
Views 319
Rating 4.9 / 5
Added 23.11.2022
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.9/5 (6)

Comments (1 comment)

E
esxatos 3 years ago

Спасибо, очень информативное и иллюстрированное издание, будет подарком для многих!

Related Books

All Books