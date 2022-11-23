Тулупов - История апостольского века
Первое столетие по Рождестве Христовом - одна из самых ярких страниц церковной истории. Во время распятия Господа Иисуса Христа трудно было представить, что небольшая группа Его учеников станет основой Вселенской Православной Церкви и фундаментом могучей христианской цивилизации. Однако после воскресения Господа именно эта маленькая иерусалимская община стала закваской духовного процесса, преобразившего весь мир.
Внимание церковных историков всегда привлекали жизнь и деятельность святых апостолов. Ведь именно они возглавили всемирную проповедь Евангельского учения. Благодаря трудам ближайших учеников Господа уже в I веке христианство широко распространилось по всей Римской империи и нашло своих последователей даже за её пределами. Христианские общины, основанные апостолами, воплотили в себе идеалы практического исполнения евангельских заповедей. Первых христиан отличала высокая духовность, нравственная чистота, братская любовь и самоотверженное служение Господу. Жизнь апостольской Церкви явилась примером для всех последующих поколений христиан.
Протоиерей Вячеслав Тулупов - История апостольского века
М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2008. - 260 с.: ил.
ISBN 978-5-94625-241-6
Протоиерей Вячеслав Тулупов - История апостольского века - Содержание
1
- ВОЗНЕСЕНИЕ
- СИОНСКАЯ ГОРНИЦА
- СОТНИК ЛОНГИН
- ПЯТИДЕСЯТНИЦА
- ИЕРУСАЛИМСКАЯ ОБЩИНА
- ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ ЛОНГИНА
2
- ФАРИСЕИ И САДДУКЕИ
- СУД НАД АПОСТОЛАМИ ПЕТРОМ И ИОАННОМ
- ПАЛЕСТИНА ПОД ВЛАСТЬЮ РИМА
- ПРОКУРАТОР ПОНТИЙ ПИЛАТ
- ИМПЕРАТОР ТИБЕРИЙ И МАРИЯ МАГДАЛИНА
- ПОСЛАНИЕ ПИЛАТА
- ПЛЕТЬ ПРОТИВ СЛОВА
- СУДЬБА ПИЛАТА
3
- ИЗБРАНИЕ ДИАКОНОВ
- АРХИДИАКОН СТЕФАН И ПЕРВЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ МУЧЕНИКИ
- САВЛ И BAPНABA
- ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ В САМАРИИ
- ДИАКОН ФИЛИПП КРЕСТИТ ЦАРЕДВОРЦА
- ОБРАЩЕНИЕ САВЛА
4
- ЭДЕССКОЕ ЧУДО
- НАЧАЛО ПРОПОВЕДНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САВЛА
- АПОСТОЛ АНАНИЯ
- ИЕРУСАЛИМСКАЯ ОБЩИНА ПРОЩАЕТ САВЛА
- МИР ЦЕРКВИ
- ЯЗЫЧНИКИ ВХОДЯТ В ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВУ
- ХРИСТИАНСТВО В АНТИОХИИ
5
- ЦАРЬ ИРОД АГРИППА I
- МУЧЕНИЧЕСКАЯ КОНЧИНА АПОСТОЛА ИАКОВА ЗЕВЕДЕЕВА
- АРЕСТ И ОСВОБОЖДЕНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА
- ВОЗМЕЗДИЕ ГОНИТЕЛЮ
- ЖИЗНЬ БОГОРОДИЦЫ В ИЕРУСАЛИМЕ
- АПОСТОЛ ИАКОВ - ПЕРВЫЙ ЕПИСКОП ИЕРУСАЛИМА
6
- АПОСТОЛ МАРК
- ОСОБОЕ СЛУЖЕНИЕ САВЛА И ВАРНАВЫ
- ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ НА КИПРЕ
- АПОСТОЛЫ ПАВЕЛ И ВАРНАВА
- В АНТИОХИИ ПИСИДИЙСКОЙ
- БЛАГОВЕСТИЕ В ИКОНИИ
- ОСНОВАНИЕ ХРИСТИАНСКИХ ОБЩИН В ЛИСТРАХ И ДЕРВИИ
- РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ ПЕРВОМ УЧЕНИЦА ФЁКЛА
7
- ЯВЛЕНИЕ ГОСПОДА АПОСТОЛУ ПЕТРУ
- РИМ В СЕРЕДИНЕ ПЕРВОГО СТОЛЕТИЯ
- АПОСТОЛЫ ПЁТР И МАРК В СТОЛИЦЕ ИМПЕРИИ
- АПОСТОЛ МАРК ПИШЕТ ЕВАНГЕЛИЕ И ПРОПОВЕДУЕТ В ЕГИПТЕ
- ХРИСТИАНСТВО И ЗАКОН МОИСЕЯ
- АПОСТОЛЬСКИЙ СОБОР В ИЕРУСАЛИМЕ
8
- ОГОРЧЕНИЕ
- ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АПОСТОЛА ПАВЛА В МАЛОЙ АЗИИ И МАКЕДОНИИ
- ОСНОВАНИЕ ФЕССАЛОНИКИЙСКОЙ ЦЕРКВИ
- ВЕРИЯ
- АПОСТОЛ ПАВЕЛ В АФИНСКОМ АРЕОПАГЕ
- РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА В КОРИНФЕ
9
- БЛАГОВЕСНИЧЕСКИЕ ТРУДЫ И МУЧЕНИЧЕСКАЯ КОНЧИНА АПОСТОЛА ВАРНАВЫ
- ПОСЕШЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕЙ АФОНА И КИПРА
- УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
- МИССИОНЕРСТВО АПОСТОЛА ФОМЫ В ИНДИИ
10
- УТВЕРЖДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА В ЭФЕСЕ
- ТРОАДА
- ПУТЕШЕСТВИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА В ИЕРУСАЛИМ
- ОСНОВАНИЕ АПОСТОЛОМ И ЕВАНГЕЛИСТОМ МАТФЕЕМ ЭФИОПСКОЙ ЦЕРКВИ
- АПОСТОЛ ИАКОВ АЛФЕЕВ
- ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ АПОСТОЛОМ АНДРЕЕМ
- АПОСТОЛ СИМОН KAНAHИT
11
- БЛАГОЧЕСТИВОЕ СЕМЕЙСТВО
- ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА АПОСТОЛА ПЕТРА С СИМОНОМ ВОЛХВОМ
- ПУТЕШЕСТВИЕ В УЗАХ.
- ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИАН ПРИ ПЕРВОСВЯШЕННИКЕ АНАНЕ
- ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ХРИСТИАН ИМПЕРАТОРОМ НЕРОНОМ
- АПОСТОЛ МАРК – ОСНОВАТЕЛЬ АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ ЦЕРКВИ
12
- РАЗРУШЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА
- АПОСТОЛ ИУДА ИАКОВЛЕВ
- БЛАГОВЕСТНИЧЕСКИЕ ТРУДЫ АПОСТОЛОВ ФИЛИППА И ВАРФОЛОМЕЯ
- ЛЮБИМЫЙ УЧЕНИК ХРИСТА
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- БИБЛИОГРАФИЯ
Спасибо, очень информативное и иллюстрированное издание, будет подарком для многих!