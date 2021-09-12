«Русский Часослов» — то есть собрание текстов православного богослужения суточного круга в авторском переводе на русский язык, продолжает серию богослужебных книг «Опыт литургической реконструкции», предназначенных для изучения дома и в воскресных школах, для миссионерского богослужения. В основу книги положен текст традиционного Часослова на церковнославянском языке, его перевод на русский язык иеромонаха Амвросия (Тимрота), греческий оригинал и его переводы на английский язык. Для работы над псалмами в основном использовался перевод Бируковых, как наиболее поэтичный и богатый лексически, каждый стих которого сверялся со следующими источниками:

1. Септуагинта с подстрочным переводом

2. Септуагинта в Оксфордском переводе на английский язык

3. Масоретский текст с подстрочным переводом на английский язык.

4. Перевод о. Амвросия (Тимрота)

5. Перевод В. Шолоха.

6. Богослужебные переводы американских греков (для греков, не знающих греческий язык).

Этот текст, по сравнению со Служебником и Молитвословом, более насыщен архаизмами, максимально приближен к стилю и строению фраз в церковнославянском переводе, потому что содержит больше песнопений и псалмов, требующих возвышенного стиля речи. Текст в основном следует Септуагинте, но для выяснения внутренней логики псалмов в целом ряде случаев использовался масоретский вариант текста. За бесценные советы и помощь благодарю петербургскую поэтессу и богослова Ольгу Александровну Шульчеву-Джарман, ряд священнослужителей и мирян. Надеюсь, что эта книга поможет самому широкому кругу читателей при изучении православных таинств и обрядов.

Часослов - тексты суточного круга богослужений в авторском переводе на русский язык

Опыт литургической реконструкции

Санкт-Петербург, 2020 г. - 243 с.

иг. Силуан Туманов А. А.

Часослов - тексты суточного круга богослужений в авторском переводе на русский язык - Содержание

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