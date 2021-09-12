Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Туманов - Часослов

Часослов - тексты суточного круга богослужений в авторском переводе на русский язык
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Liturgical Books
«Русский Часослов» — то есть собрание текстов православного богослужения суточного круга в авторском переводе на русский язык, продолжает серию богослужебных книг «Опыт литургической реконструкции», предназначенных для изучения дома и в воскресных школах, для миссионерского богослужения. В основу книги положен текст традиционного Часослова на церковнославянском языке, его перевод на русский язык иеромонаха Амвросия (Тимрота), греческий оригинал и его переводы на английский язык. Для работы над псалмами в основном использовался перевод Бируковых, как наиболее поэтичный и богатый лексически, каждый стих которого сверялся со следующими источниками:
1. Септуагинта с подстрочным переводом
2. Септуагинта в Оксфордском переводе на английский язык
3. Масоретский текст с подстрочным переводом на английский язык.
4. Перевод о. Амвросия (Тимрота)
5. Перевод В. Шолоха.
6. Богослужебные переводы американских греков (для греков, не знающих греческий язык).
Этот текст, по сравнению со Служебником и Молитвословом, более насыщен архаизмами, максимально приближен к стилю и строению фраз в церковнославянском переводе, потому что содержит больше песнопений и псалмов, требующих возвышенного стиля речи. Текст в основном следует Септуагинте, но для выяснения внутренней логики псалмов в целом ряде случаев использовался масоретский вариант текста. За бесценные советы и помощь благодарю петербургскую поэтессу и богослова Ольгу Александровну Шульчеву-Джарман, ряд священнослужителей и мирян. Надеюсь, что эта книга поможет самому широкому кругу читателей при изучении православных таинств и обрядов.

Часослов - тексты суточного круга богослужений в авторском переводе на русский язык

Опыт литургической реконструкции
Санкт-Петербург, 2020 г. - 243 с.
иг. Силуан Туманов А. А.

Часослов - тексты суточного круга богослужений в авторском переводе на русский язык - Содержание

Предисловие
  • Последование утрени
  • Час первый
  • Час третий
  • Час шестой
  • Час девятый
  • Последование изобразительных
  • Последование вечерни
  • Последование великого повечерия
  • Последование малого повечерия
  • Ирмосы «Отверзу уста»
  • Ирмосы «Моря чермнаго пучину»
  • Ирмосы заупокойные
  • Ирмосы «Воду прошед»
  • Ирмосы Кресту
  • Ирмосы Рождества Христова
  • Ирмосы Богоявления
  • Ирмосы канона Пасхи
  • Антифоны степенны
  • Гимн Богородице («Достойно есть»)
Views 380
Rating 5.0 / 5
Added 12.09.2021
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books