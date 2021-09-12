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Туманов - Русский требник

Русский требник - Опыт литургической реконструкции - Силуан - Туманов
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Liturgical Books
Эта книга - перевод православного требника на русский язык для домашнего изучения. Текст сохраняет привычную структуру предложений, т. е. славяно-греческий синтаксис, напевность, но при этом смысл максимально проясняется. Зачем нужен ещё один перевод, ведь переводы на русский язык уже давно существуют? Это и перевод о. Феофана (Адаменко, +1937), где безжалостно распутаны хитросплетения греческого синтаксиса и даже восполнены некоторые недостающие молитвы. Он, как я понимаю, и лёг в основу переводов о. Георгия Кочеткова. Это и перевод иеромонаха Амвросия (Тимрота), сверенный в достаточно большой своей части с греческим оригиналом, но подчёркнуто суховатый, скорее для исследования, чем для использования. Некоторые места, впрочем, он переводить по непонятным причинам не стал, оставив загадочные лакуны, где слова русские, а смысл всё равно не ясен.
Это и прекрасный поэтический перевод блаженной памяти Анри Волохонского (+2017), именно в силу своей неординарной поэтичности не всегда адекватно воспринимаемый, о чем я неоднократно слышал сам. В его сборнике можно найти тексты Крещения и Венчания. Так что выбрать русский текст Таинств есть из чего. Моей же задачей было не пересказать текст по-русски, а предложить именно богослужебную его версию. Для этого я старался следовать особому, ритмически насыщенному богослужебному стилю, подразумевающему ряд славянизмов (ибо, сие, присно и др.), инверсию, вокативы (выборочно, как акцент), внимание к стыковке гласных и согласных на концах слов, отбор самих слов, допустимых в молитвах и гимнах и многое другое.

Русский требник - Опыт литургической реконструкции

Санкт-Петербург, 2020 г. - 331 с.
иг. Силуан Туманов А. А.

Русский требник - Содержание

Предисловие автора
  • Таинство крещения
  • Таинство исповеди
  • Таинство венчания
  • Таинство венчания второбрачных
  • Таинство соборования
  • Чин краткого соборования
  • Причащение тяжело больного
  • Чин погребения мирян
  • Чин панихиды
  • Последование общего молебна
  • Молебное пение о призывании помощи Святого Духа перед началом всякого дела
  • Последование благодарственного молебна
  • Последование малого освящения воды
  • Чин благословения нового дома или квартиры
  • Чин освящения автомобиля
  • Молитва о больных
  • Молитва о путешествующих
  • Молитва об умягчении злых сердец начальников и врагов
  • Молитва о здравии неверующих и некрещёных родственников
  • Молитва о упокоении некрещёных (неверующих) родственников и знакомых
  • Молитва о самоубийцах
  • Молитва перед операцией
  • Молитва о домашних питомцах
  • Молитва на освящение всякой вещи
Views 769
Rating 5.0 / 5
Added 12.09.2021
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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