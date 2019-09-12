Значение трудов преосвященного Иоанна достаточно велико, что позволяет говорить о его влиянии на развитие богословской науки в области канонического права и проповедничества. Несмотря на то что прошло уже почти полтора столетия со дня кончины епископа Иоанна, научных исследований его жизни и трудов проведено гораздо меньше, чем можно было бы ожидать. На данный момент в распоряжении исследователей нет научной биографии преосвященного Иоанна, не выходило академическое издание его работ, не изучался вклад епископа в развитие церковной науки.

Настоящая работа является попыткой заполнить обозначенные лакуны и выявить те идеи и направления научной деятельности епископа Иоанна (Соколова), которые в дальнейшем были использованы его последователями. Как правило, история изучается путем анализа отдельных временных отрезков и частных событий. В таком случае общая канва умонастроений, чувств и устремлений людей, живущих в ту или иную эпоху, может быть лучше понята через изучение деятельности отдельных исторических личностей.

Митрополит Исидор (Тупикин) - Епископ Смоленский и Дорогобужский Иоанн (Соколов): жизнь и труды

Монография

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2019. 231 с. : 8 л. цв. вкл.

ISBN 978-5-7533-1559-5

Митрополит Исидор (Тупикин) - Епископ Смоленский и Дорогобужский Иоанн (Соколов): жизнь и труды - Оглавление

Прот. Максим Козлов. Предисловие

Введение

Глава 1. Жизненный путь преосвященного Иоанна от рождения до ректорства в Санкт-Петербургской духовной семинарии

§ 1.1. Эпоха преосвященного Иоанна

§ 1.2. Ранние годы и обучение Владимира Соколова

§ 1.3. Деятельность в Санкт-Петербурге

Глава 2. Ректорство в духовных академиях и архиерейское служение

§ 2.1. Архимандрит Иоанн — ректор Казанской духовной академии

§ 2.2. Ректорство в Санкт-Петербургской духовной академии и назначение на Выборгское викариатство

§ 2.3. Управление Смоленской епархией

Глава 3. Научно-богословское наследие епископа Иоанна

§ 3.1. «Отец» науки церковного права в России

§ 3.2. Труды по богословию

§ 3.3. Епископ Иоанн как проповедник и публицист

Послесловие

Список источников и литературы

Митрополит Исидор (Тупикин) - Епископ Смоленский и Дорогобужский Иоанн (Соколов): жизнь и труды - Предисловие

Фигура епископа Иоанна (Соколова) достаточно значима для истории и современной науки, чтобы изучать его жизнь, административную и научную деятельность. Однако до публикации настоящей монографии мы не можем обнаружить глубоких исследований, посвященных ему и его наследию. Восполняя данный пробел, митрополит Исидор поставил перед собой следующие задачи: проанализировать личностный портрет преосвященного Иоанна на основе широкого круга источников; исследовать его жизнь и деятельность с учетом исторических и социальных реалий затрагиваемого периода; рассмотреть и дать максимально объективную оценку его каноническому, богословскому и гомилетическому наследию. Выбор методологического инструментария исследования во многом предопределил успех выполнения поставленных автором задач. Благодаря историко-генетическому методу митрополиту Исидору удалось восполнить лакуны в биографии епископа Иоан на, выявить методологию и значение его научных трудов в области церковного права и богословия, проанализировать и дать объек тивную оценку его проповеднического служения. Автор приходит к выводу, что именно его предшественник на Смоленской кафедре стал одним из основателей нового направления в церковной проповеди — публицистического. Невозможно обойти вниманием того факта, что исследователь в своей работе привлекает широчайший круг архивных источников. В монографии представлены документы из архивов Санкт-Петербурга, Москвы и Казани, многие из которых вводятся в научный оборот впервые.

В предлагаемой работе мы видим человека своего времени, которого можно назвать типичным. Но это первое впечатление сменяется убеждением, что перед нами предстает неповторимая и противоречивая фигура. Упомянутые качества делают в наших глазах историческую личность живой. Сохранившиеся материалы позволяют в максимально возможной мере раскрыть идеи и нравственный портрет епископа Иоанна. Через призму исследования его жизни и трудов автор монографии создает предпосылки для познания исторической среды. И одним из несом нен ных достоинств представленной работы является успешное осуществление принципа познания истории через личность. Несмотря на тот большой путь, который проделан автором для исследования биографии и творчества преосвященного Иоанна (Соколова), стоит отметить, что многое предстоит еще сделать для популяризации его наследия. В настоящее время нет новых изданий трудов епископа Иоанна, которые были бы снабжены комментариями. Также требуют более глубокого изучения его многочисленные монографии и статьи по канонике. Тем не менее представленная работа убеждает нас в том, что исследования в данной области продолжатся и будут успешно осуществлены. Уверен, что результаты, достигнутые в монографии митрополита Исидора, позволяют обогатить представления канонистов, историков и самого широкого круга людей о жизни и развитии Русской Церкви в XIX столетии.