Тураев - Древний Египет

Книга Бориса Александровича Тураева представляет собой цельный очерк истории египетской цивилизации — от её глубокой древности и формирования государства до позднеантичного и христианского Египта. Автор рассматривает Египет не как замкнутый мир памятников и династий, а как одну из культур, оказавших долговременное воздействие на Средиземноморье и Европу. Особое внимание уделяется религии, государственности, общественной жизни, искусству и тому культурному наследию, которое пережило политическое исчезновение древнеегипетского государства.

Историческое повествование начинается с географических условий Нильской долины и древнейших этапов становления цивилизации, проходит через эпоху фараонов, возвышение Фив, религиозные и политические преобразования Нового царства, поздний Египет и эллинистическую эпоху. Завершается книга обширным разделом о христианском Египте, Александрийской церкви, коптской культуре, монашестве и судьбе египетского христианства после арабского завоевания. Тем самым история Египта у Тураева предстает как многотысячелетний процесс культурной преемственности и преобразований.

Тураев Борис – Древний Египет

Тураев Б. А. Древний Египет. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 154 с. – (Антология мысли).

ISBN 978-5-534-07154-2

Тураев Борис – Древний Египет – Содержание