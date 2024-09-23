Turba Philosophorum
Материал, который мы предоставляем любезному читателю, является переводом алхимического трактата «Turba Philosophorum» — «Собрание Философов». Это один из наиболее ранних текстов, переведённых с арабского. Вероятно, оригинальное название текста было Mu$hafalgama’a («Книга Собрания»). Наиболее ранняя дата, к которой можно его отнести, — это 900-й год. Объясняется это тем, что первый текст, который может опираться на «Turba Philosophorum», — это «Kitabal-Maal-waraqi» («Книга Серебристой воды и звёздной земли») Мухаммеда ибн Умайля аль-Тамими, который умер в середине X века. В свою очередь более ранняя дата исключается упоминанием в тексте яда, спрятанного в теле женщины, которая убивает дракона своими объятиями. Индуистский миф о «ядовитой деве», которая убивает мужчин своими объятиями, появился в арабской литературе приблизительно в IX веке, с переводом на арабский «Книги Ядов», приписываемой индусу Чанакья.
Не следует думать, что «Turba Philosophorum» — это сугубо арабское произведение. Во многом это попытка вписать греческую традицию в алхимические представления, свойственные арабо-исламскому миру. Исследователь Мартин Плесснер считает, что философы, присутствующие на символическом Собрании, — это ни кто иные, как знаменитые досократики: Анаксимандр, Анаксимен, Анаксагор, Эмпедокл, Архелай, Левкипп, Экфант, Пифагор и Ксенофан1. Таким образом книга представляет собой синтез трех алхимических традиций: греческой, арабской и западно-латинской.
Истоки же Турбы надо искать в древнегреческой философии и эллинистическом герметизме.
Происхождение алхимии мы можем проследить до древнего и эллинистического Египта, где город Александрия стал центром алхимического знания. Здесь теология, философия, мифология соединятся в единую систему, из которой и возникнет Западная Алхимия. Тут необходимо сделать оговорку, что под западной мы должны считать ту алхимию, которая сформировалась на основании древнегреческой и арабской алхимии, одновременно отличая её от алхимии индийской и, конечно же, китайской (хотя арабская алхимия и испытала влияние индийской). Здесь, в эллинистическом Египте, творят Зосим Паноплианский и, вероятно, первый не выдуманный или немифологический алхимик Мария Еврейка (Пророчица).
Для самих алхимиков алхимическая традиция возникает еще раньше. Не просто в Египте фараонов — она является искусством, подаренным ангелами. Зосим Паноплианский пишет: «Древние и божественные письмена говорят, что ангелы влюбились в женщин и сошедши научали их всем делам природы. И от них происходит первая традиция, хема, что описывает эти искусства, ибо они называли эту книгу хемой, и отсюда химия берет своё название».
Turba Philosophorum
Перевод, вступительная статья С.Галиновского. — Киев, ФОП Халиков, 2018. — 277 с.
ISBN 978-617-7565-11-5
Turba Philosophorum – Содержание
- От переводчика
- Turba Philosophorum
- Собрание Философов
- Речение Первое
- Речение Второе
- Речение Третье
- Речение Четвёртое
- Речение Пятое
- Речение Шестое
- Речение Седьмое
- Речение Восьмое
- Речение Девятое
- Речение Десятое
- Речение Одиннадцатое
- Речение Двенадцатое
- Речение Тринадцатое
- Речение Четырнадцатое
- Речение Пятнадцатое
- Речение Шестнадцатое
- Речение Семнадцатое
- Речение Восемнадцатое
- Речение Девятнадцатое
- Речение Двадцатое
- Речение Двадцать Первое
- Речение Двадцать Второе
- Речение Двадцать Третье
- Речение Двадцать Четвёртое
- Речение Двадцать Пятое
- Речение Двадцать Шестое
- Речение двадцать седьмое
- Речение Двадцать Восьмое
- Речение Двадцать Девятое
- Речение Тридцатое
- Речение Тридцать Первое
- Речение Тридцать Второе
- Речение Тридцать Третье
- Речение Тридцать Четвёртое
- Речение Тридцать Пятое
- Речение Тридцать Шестое
- Речение Тридцать Седьмое
- Речение Тридцать Восьмое
- Речение Тридцать Девятое
- Речение Сороковое
- Речение Сорок Первое
- Речение Сорок Второе
- Речение сорок третье
- Речение Сорок Четвёртое
- Речение Сорок Пятое
- Речение Сорок Шестое
- Речение Сорок Седьмое
- Речение Сорок Восьмое
- Речение Сорок Девятое
- Речение Пятидесятое
- Речение Пятьдесят Первое
- Речение Пятьдесят Второе
- Речение Пятьдесят Третье
- Речение Пятьдесят Четвёртое
- Речение Пятьдесят Пятое
- Речение Пятьдесят Шестое
- Речение Пятьдесят Седьмое
- Речение пятьдесят восьмое
- Речение Пятьдесят Девятое
- Речение Шестидесятое
- Речение Шестьдесят Первое
- Речение Шестьдесят Второе
- Речение Шестьдесят Третье
- Речение Шестьдесят Четвертое
- Речение Шестьдесят Пятое
- Речение Шестьдесят Шестое
- Речение Шестьдесят Седьмое
- Речение Шестьдесят Восьмое
- Речение Шестьдесят Девятое
- Речение Семидесятое
- Речение Семьдесят Первое
- Речение Семьдесят Второе
- Выводы
- Словарь
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