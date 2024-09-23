Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Turba Philosophorum

Turba Philosophorum
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Hermeticism Alchemy Magic Astrology
Материал, который мы предоставляем любезному читателю, является переводом алхимического трактата «Turba Philosophorum» — «Собрание Философов». Это один из наиболее ранних текстов, переведённых с арабского. Вероятно, оригинальное название текста было Mu$hafalgama’a («Книга Собрания»). Наиболее ранняя дата, к которой можно его отнести, — это 900-й год. Объясняется это тем, что первый текст, который может опираться на «Turba Philosophorum», — это «Kitabal-Maal-waraqi» («Книга Серебристой воды и звёздной земли») Мухаммеда ибн Умайля аль-Тамими, который умер в середине X века. В свою очередь более ранняя дата исключается упоминанием в тексте яда, спрятанного в теле женщины, которая убивает дракона своими объятиями. Индуистский миф о «ядовитой деве», которая убивает мужчин своими объятиями, появился в арабской литературе приблизительно в IX веке, с переводом на арабский «Книги Ядов», приписываемой индусу Чанакья.
Не следует думать, что «Turba Philosophorum» — это сугубо арабское произведение. Во многом это попытка вписать греческую традицию в алхимические представления, свойственные арабо-исламскому миру. Исследователь Мартин Плесснер считает, что философы, присутствующие на символическом Собрании, — это ни кто иные, как знаменитые досократики: Анаксимандр, Анаксимен, Анаксагор, Эмпедокл, Архелай, Левкипп, Экфант, Пифагор и Ксенофан1. Таким образом книга представляет собой синтез трех алхимических традиций: греческой, арабской и западно-латинской.
Истоки же Турбы надо искать в древнегреческой философии и эллинистическом герметизме.
Происхождение алхимии мы можем проследить до древнего и эллинистического Египта, где город Александрия стал центром алхимического знания. Здесь теология, философия, мифология соединятся в единую систему, из которой и возникнет Западная Алхимия. Тут необходимо сделать оговорку, что под западной мы должны считать ту алхимию, которая сформировалась на основании древнегреческой и арабской алхимии, одновременно отличая её от алхимии индийской и, конечно же, китайской (хотя арабская алхимия и испытала влияние индийской). Здесь, в эллинистическом Египте, творят Зосим Паноплианский и, вероятно, первый не выдуманный или немифологический алхимик Мария Еврейка (Пророчица).
Для самих алхимиков алхимическая традиция возникает еще раньше. Не просто в Египте фараонов — она является искусством, подаренным ангелами. Зосим Паноплианский пишет: «Древние и божественные письмена говорят, что ангелы влюбились в женщин и сошедши научали их всем делам природы. И от них происходит первая традиция, хема, что описывает эти искусства, ибо они называли эту книгу хемой, и отсюда химия берет своё название».

Turba Philosophorum

Перевод, вступительная статья С.Галиновского. — Киев, ФОП Халиков, 2018. — 277 с.
ISBN 978-617-7565-11-5

Turba Philosophorum – Содержание

  • От переводчика
  • Turba Philosophorum
  • Собрание Философов
  • Речение Первое
  • Речение Второе
  • Речение Третье
  • Речение Четвёртое
  • Речение Пятое
  • Речение Шестое
  • Речение Седьмое
  • Речение Восьмое
  • Речение Девятое
  • Речение Десятое
  • Речение Одиннадцатое
  • Речение Двенадцатое
  • Речение Тринадцатое
  • Речение Четырнадцатое
  • Речение Пятнадцатое
  • Речение Шестнадцатое
  • Речение Семнадцатое
  • Речение Восемнадцатое
  • Речение Девятнадцатое
  • Речение Двадцатое
  • Речение Двадцать Первое
  • Речение Двадцать Второе
  • Речение Двадцать Третье
  • Речение Двадцать Четвёртое
  • Речение Двадцать Пятое
  • Речение Двадцать Шестое
  • Речение двадцать седьмое
  • Речение Двадцать Восьмое
  • Речение Двадцать Девятое
  • Речение Тридцатое
  • Речение Тридцать Первое
  • Речение Тридцать Второе
  • Речение Тридцать Третье
  • Речение Тридцать Четвёртое
  • Речение Тридцать Пятое
  • Речение Тридцать Шестое
  • Речение Тридцать Седьмое
  • Речение Тридцать Восьмое
  • Речение Тридцать Девятое
  • Речение Сороковое
  • Речение Сорок Первое
  • Речение Сорок Второе
  • Речение сорок третье
  • Речение Сорок Четвёртое
  • Речение Сорок Пятое
  • Речение Сорок Шестое
  • Речение Сорок Седьмое
  • Речение Сорок Восьмое
  • Речение Сорок Девятое
  • Речение Пятидесятое
  • Речение Пятьдесят Первое
  • Речение Пятьдесят Второе
  • Речение Пятьдесят Третье
  • Речение Пятьдесят Четвёртое
  • Речение Пятьдесят Пятое
  • Речение Пятьдесят Шестое
  • Речение Пятьдесят Седьмое
  • Речение пятьдесят восьмое
  • Речение Пятьдесят Девятое
  • Речение Шестидесятое
  • Речение Шестьдесят Первое
  • Речение Шестьдесят Второе
  • Речение Шестьдесят Третье
  • Речение Шестьдесят Четвертое
  • Речение Шестьдесят Пятое
  • Речение Шестьдесят Шестое
  • Речение Шестьдесят Седьмое
  • Речение Шестьдесят Восьмое
  • Речение Шестьдесят Девятое
  • Речение Семидесятое
  • Речение Семьдесят Первое
  • Речение Семьдесят Второе
  • Выводы
  • Словарь
Views 499
Rating 4.8 / 5
Added 23.09.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.8/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books