Материал, который мы предоставляем любезному читателю, является переводом алхимического трактата «Turba Philosophorum» — «Собрание Философов». Это один из наиболее ранних текстов, переведённых с арабского. Вероятно, оригинальное название текста было Mu$hafalgama’a («Книга Собрания»). Наиболее ранняя дата, к которой можно его отнести, — это 900-й год. Объясняется это тем, что первый текст, который может опираться на «Turba Philosophorum», — это «Kitabal-Maal-waraqi» («Книга Серебристой воды и звёздной земли») Мухаммеда ибн Умайля аль-Тамими, который умер в середине X века. В свою очередь более ранняя дата исключается упоминанием в тексте яда, спрятанного в теле женщины, которая убивает дракона своими объятиями. Индуистский миф о «ядовитой деве», которая убивает мужчин своими объятиями, появился в арабской литературе приблизительно в IX веке, с переводом на арабский «Книги Ядов», приписываемой индусу Чанакья.

Не следует думать, что «Turba Philosophorum» — это сугубо арабское произведение. Во многом это попытка вписать греческую традицию в алхимические представления, свойственные арабо-исламскому миру. Исследователь Мартин Плесснер считает, что философы, присутствующие на символическом Собрании, — это ни кто иные, как знаменитые досократики: Анаксимандр, Анаксимен, Анаксагор, Эмпедокл, Архелай, Левкипп, Экфант, Пифагор и Ксенофан1. Таким образом книга представляет собой синтез трех алхимических традиций: греческой, арабской и западно-латинской.

Истоки же Турбы надо искать в древнегреческой философии и эллинистическом герметизме.

Происхождение алхимии мы можем проследить до древнего и эллинистического Египта, где город Александрия стал центром алхимического знания. Здесь теология, философия, мифология соединятся в единую систему, из которой и возникнет Западная Алхимия. Тут необходимо сделать оговорку, что под западной мы должны считать ту алхимию, которая сформировалась на основании древнегреческой и арабской алхимии, одновременно отличая её от алхимии индийской и, конечно же, китайской (хотя арабская алхимия и испытала влияние индийской). Здесь, в эллинистическом Египте, творят Зосим Паноплианский и, вероятно, первый не выдуманный или немифологический алхимик Мария Еврейка (Пророчица).

Для самих алхимиков алхимическая традиция возникает еще раньше. Не просто в Египте фараонов — она является искусством, подаренным ангелами. Зосим Паноплианский пишет: «Древние и божественные письмена говорят, что ангелы влюбились в женщин и сошедши научали их всем делам природы. И от них происходит первая традиция, хема, что описывает эти искусства, ибо они называли эту книгу хемой, и отсюда химия берет своё название».

Turba Philosophorum

Перевод, вступительная статья С.Галиновского. — Киев, ФОП Халиков, 2018. — 277 с.

ISBN 978-617-7565-11-5

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