Турцова - Крещение Господне
Крещение в Иорданских водах — это великое событие, ознаменованное явлением всех лиц Святой Троицы: Бога Сына, принимающего Таинство от Иоанна Предтечи, Святого Духа в образе голубя и Бога Отца, глас Которого засвидетельствовал неземную сущность Иисуса Христа. Поэтому изначально праздник, установленный в память Крещения, получил и второе наименование: Богоявление Господне.
На иконе мы видим, как осторожно касается Иоанн главы Сына Божия. Сомнения тревожат его душу: «... мне надобно креститься от Тебя, и Ты приходишь ко мне?» (Мф. 3 : 14). Но, подчиняясь высшей воле, Иоанн Предтеча совершает Таинство, выполнить которое ему было предначертано от рождения.
От лучей Святого Духа небо сияет Божественным светом. Золотые нимбы святости окружают головы Христа, стоящего в реке Иордан, ангелов, протянувших к Нему покрытые убрусами руки, и Иоанна - Предтечи и Крестителя Господня. Белые блики света отражаются на уступах горок и зеленой глади реки. Радуется земля, жаждущая просвещения, свободы от рабства тления и смерти: «Паки Иисус мои очищается во Иордане, паче же очищает грехи наша». Резвятся в Иордане рыбки — это символы спасаемых душ человеческих. Мир духовный и мир земной, в образах склоненных ангелов и Иоанна Крестителя, смиренно приносят благодарность Спасителю. Один из ангелов устремляет свой взор к небу, прислушиваясь к гласу Господню. Внимает Богу Отцу и Сам Христос, чуть приподняв вверх глаза. Слышит слова Отца и Иоанн Предтеча, обративший ладонь левой руки к небу. Водные стихии — прибежища змея-дьявола — содрогнулись перед раскрывшейся неземной тайной: Иордан в образе юноши обернулся к Иисусу в изумлении, море-женщина на дельфине в ужасе убегает.
Русская икона - Турцова Нина Михайловна - Крещение Господне
СПб.: ООО «Метропресс», 2014 — 76 с.
ISBN 978-5-00000-014-4
СЮЖЕТ И ПОЧИТАНИЕ
ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ
ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ
РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ
No comments yet. Be the first!