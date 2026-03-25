Турцова - Крещение Господне

Крещение в Иорданских водах — это великое событие, ознаменованное явлением всех лиц Святой Троицы: Бога Сына, принимающего Таинство от Иоанна Предтечи, Святого Духа в образе голубя и Бога Отца, глас Ко­торого засвидетельствовал неземную сущность Иисуса Христа. Поэтому из­начально праздник, установленный в па­мять Крещения, получил и второе наи­менование: Богоявление Господне.

На иконе мы видим, как осторожно касается Иоанн главы Сына Божия. Со­мнения тревожат его душу: «... мне надоб­но креститься от Тебя, и Ты приходишь ко мне?» (Мф. 3 : 14). Но, подчиняясь выс­шей воле, Иоанн Предтеча совершает Таинство, выполнить которое ему бы­ло предначертано от рождения.

От лучей Святого Духа небо сияет Божественным светом. Золотые ним­бы святости окружают головы Христа, стоящего в реке Иордан, ангелов, про­тянувших к Нему покрытые убрусами руки, и Иоанна - Предтечи и Крести­теля Господня. Белые блики света от­ражаются на уступах горок и зеленой глади реки. Радуется земля, жаждущая просвещения, свободы от рабства тле­ния и смерти: «Паки Иисус мои очищается во Иордане, паче же очищает грехи наша». Рез­вятся в Иордане рыбки — это символы спасаемых душ человеческих. Мир ду­ховный и мир земной, в образах скло­ненных ангелов и Иоанна Крестите­ля, смиренно приносят благодарность Спасителю. Один из ангелов устрем­ляет свой взор к небу, прислушиваясь к гласу Господню. Внимает Богу Отцу и Сам Христос, чуть приподняв вверх глаза. Слышит слова Отца и Иоанн Предтеча, обративший ладонь левой руки к небу. Водные стихии — прибе­жища змея-дьявола — содрогнулись пе­ред раскрывшейся неземной тайной: Иордан в образе юноши обернулся к Иисусу в изумлении, море-женщина на дельфине в ужасе убегает.

Русская икона - Турцова Нина Михайловна - Крещение Господне

СПб.: ООО «Метропресс», 2014 — 76 с.

ISBN 978-5-00000-014-4

