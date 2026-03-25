Турцова - Святитель Петр митрополит Всея Руси
Икона святителя Петра, митрополита Московского с житием — одно из самых тонких и проникновенных произведений, созданных в мастерской последнего великого иконописца Древней Руси — Дионисия.
Митрополит Петр запечатлен в полный рост, в праздничном облачении. Правой рукой он благословляет, в левой — держит Евангелие. Самоуглубленный, отрешенный от всего земного взгляд святого Петра придает его образу черты надмирности. Ровный свет, озаряющий лик митрополита всея Руси, пронизывает и всю его фигуру, делая ее легкой и бесплотной. Светлый зеленоватый фон средника, символизирующий мир духовный, и такой же чуть более темный цвет позема, обозначающий землю, разделяются едва уловимой, призрачной границей. Художественный образ передает ощущение единения тварного и Божественного, вечности и земной реальности во время молитвы святителя.
Центральный поклонный образ средника окружает череда небольших клейм, повествующих о житии и деяниях святителя Петра, от рождения до посмертных чудес и исцелений, которые произошли при его гробе. Отсутствие четких границ между сценами, светлые и радостные краски палитры, плавный ритм, объединяющий композиции, превращают житийный цикл в непрерывный рассказ — спокойный и поучительный.
Таково первое впечатление от этой удивительной иконы из Успенского собора Московского Кремля. На этом рассказ о ней не заканчивается. Но прежде, чем его продолжить, мы остановимся на истории жизни митрополита Петра, многовековом почитании его русским народом, отражении образа святителя в памятниках литературы и искусства.
Русская икона - Нина Михайловна Турцова - Святитель Петр митрополит Всея Руси
СПб.: Метропресс: ООО «Метропресс», 2014 — 16 с.
ISBN 978-5-00000-033-5
Русская икона - Нина Михайловна Турцова - Святитель Петр митрополит Всея Руси - Содержание
ЖИТИЕ И ПОЧИТАНИЕ
ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ
ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ
РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИЙ
No comments yet. Be the first!