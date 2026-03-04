Монографія «Між земним і небесним: тексти піфагорійців» (2025) Віталія Туренка є першим у вітчизняній науці комплексним дослідженням античної піфагорійської традиції. Автор пропонує системний погляд на школу, що охоплює період від VI ст. до н. е. до II ст. н. е., розкриваючи її через триєдність: ґрунтовні студії, інтелектуальні портрети постатей та безпосередньо корпус їхніх праць. Видання унікальне тим, що вперше презентує українською мовою «Pythagoreorum Opera» — зібрання текстів 50 мислителів, включаючи трактати, листи та фрагменти, які раніше були недоступні українському читачеві в повному обсязі.

На відміну від західних видань, де тексти зазвичай упорядковані за алфавітом чи хронологією, Туренко застосовує проблемно-тематичний підхід. Це дозволяє простежити еволюцію піфагорійської думки в таких царинах, як онтологія, математика (арифмологія), етика, політика, медицина та навіть гендерна проблематика. Особлива увага приділена постаті самого Піфагора, аналізу «Золотих віршів» та акусм, а також спадщині неопіфагорійців. Книга демонструє, як античні ідеї про числову гармонію Всесвіту та метемпсихоз (переселення душ) заклали фундамент європейської науки, музики та релігійної філософії.

Видання розраховане на широке коло гуманітаріїв та фахівців природничих наук, адже піфагореїзм поєднує в собі містику, політику та суворий математичний розрахунок. Монографія збагачена науковим апаратом, схемами та давньогрецько-українським словником ключових термінів. Це не лише історико-філософська праця, а й актуальне дослідження того, як піфагорійські концепції «гармонії сфер» та числового порядку резонують із сучасними науковими парадигмами, від теорії хаосу до фрактальної геометрії.

Віталій Туренко — Між земним і небесним: тексти піфагорійців

Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2025. — 704 с.

ISBN 978-617-8445-16-4

