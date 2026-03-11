Турлак - Помни весь путь

Книга Олега Турлака «Помни весь путь» представляет собой фундаментальное историческое исследование, приуроченное к столетнему юбилею одной из старейших евангельских общин Молдовы — Кишиневской церкви евангельских христиан-баптистов «Вефиль». Автор ставит перед собой задачу не просто изложить хронологию событий, но восстановить живую преемственность поколений верующих, сохранив для потомков память о духовном наследии их предшественников. Основная идея произведения заложена в его названии: призыв «помнить весь путь» служит напоминанием о Божьем водительстве и верности, которые проводили общину через самые суровые испытания XX века.

Содержательная часть книги охватывает вековой период, начиная с момента зарождения общины в 1908 году в условиях Российской империи, через драматические годы румынского периода, ужасы Второй мировой войны и десятилетия жестких ограничений советского времени. Олег Турлак детально описывает биографии ключевых служителей, внутреннюю жизнь общины, её миссионерскую активность и социальное служение. Особое внимание в труде уделено архивным документам, редким фотографиям и личным воспоминаниям очевидцев, что превращает книгу в ценный первоисточник не только по истории отдельной церкви, но и по истории евангельского движения во всем Бессарабском крае.

Текст написан в строгом историческом, но при этом глубоко сопричастном стиле, отражающем личную привязанность автора к исследуемой теме. Олег Турлак мастерски сочетает научную скрупулезность с богословским осмыслением пройденного пути, показывая, как малая группа верующих превратилась в одну из крупнейших и влиятельнейших церквей региона. Работа служит важным напоминанием о том, что история церкви — это прежде всего история людей, чья вера и преданность Богу формировали духовный ландшафт Кишинева на протяжении целого столетия. Это вдохновляющее чтение для всех, кто дорожит христианской историей и ищет примеры стойкости в вере.

Турлак О. П. – «Помни весь путь» - История Кишиневской церкви евангельских христиан-баптистов «Вефиль» 1908-2008

Кишинев: Церковь ЕХБ «Вефиль», 2008. – 252 с.

Турлак О. П. – «Помни весь путь» - Содержание

Предисловие

Слово пастора

Введение

Глава 1. Истоки евангельского движения в Бессарабии. Обзор (1870-1918)

Глава 2. Пробуждение в Кишиневе (1900-1910)

Глава 3. Становление и рост Кишиневской общины (1910-1920)

Глава 4. Слово Божье сеется в Кишиневе и во всей Бессарабии (1920-1930)

Глава 5. Тернистый путь испытания (1930-1940)

Глава 6. Церковь в годы войны и послевоенный период (1940-1950)

Глава 7. Гонения на церковь вновь усиливаются (1950-1960)

Глава 8. Церковь собранная и церковь рассеянная (1960-1970)

Глава 9. Бурный рост общины и укрепление дела Божьего, несмотря на ограничения со стороны властей (1970-1980)

Глава 10. Врата ада бессильны, потому что Бог велик (1980-1990)

Глава 11. Открытые двери для благовестия (1990-2000)

Глава 12. Новое тысячелетие (2000-2008)

Глава 13. 100-летний юбилей (7-14 сентября 2008 года)

Заключение

Приложения

Список сокращений

Библиография