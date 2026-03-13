Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Туррис - Юлиус Эвола: маг на войне - 1943-1945
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism

Книга итальянского исследователя Джанфранко де Туррис посвящена одному из самых драматических периодов жизни философа-традиционалиста Юлиус Эвола — годам Второй мировой войны с 1943 по 1945.

Автор подробно описывает события последних лет войны, когда Эвола находился в Австрии и Германии, работал с архивами различных эзотерических и масонских организаций и поддерживал контакты с представителями европейских интеллектуальных и политических кругов. Особое внимание уделяется его попыткам исследовать тайные структуры и духовные корни европейской традиции, которые, по мнению Эволы, могли стоять за историческими процессами того времени.

Кульминацией повествования становится бомбардировка Вены в 1945 году, во время которой Эвола получил тяжёлое ранение позвоночника, приведшее к параличу ног. Несмотря на это, автор показывает философа как человека, воспринимавшего происходящее через призму своей традиционалистской философии — как испытание и внутреннюю аскезу.

Книга сочетает элементы биографии, исторического исследования и интеллектуального портрета, раскрывая малоизвестные страницы жизни Эволы и атмосферу конца войны в Европе. Работа основана на документах, письмах и воспоминаниях современников и позволяет лучше понять мировоззрение и судьбу одного из самых противоречивых мыслителей XX века.

0Джанфранко де Туррис - Юлиус Эвола: маг на войне - 1943-1945

Пер. с итал. и примеч. Е. И. Пудова, науч, ред., предисл. и примеч. Д. С. Моисеева. — СПб.: Владимир Даль, 2023. — 351 с.

ISBN 978-5-93615-334-1

Джанфранко де Туррис - Юлиус Эвола: маг на войне – Содержание

Д. С. Моисеев. Маг на войне: абсолютный индивидуум в годы испытаний

Предисловие

  • Глава первая. «Пляски смерти» 25 июля — 8 сентября

  • Глава вторая. В ставке Гитлера в «неподвижном поезде»

  • Глава третья. Возвращение в Италию

  • Глава четвертая. Девять месяцев в Риме: «открытый город»

  • Глава пятая. Связи со Службой безопасности

  • Глава шестая. На Север через вражеские линии

  • Глава седьмая. Инкогнито в Вене

  • Глава восьмая. Неразгаданные тайны и городские легенды

  • Глава девятая. Гипотеза о «ректифицированных» масонских ритуалах

  • Глава десятая. После бомбардировки

  • Глава одиннадцатая. Из одной больницы в другую: из Австрии в Италию

  • Глава двенадцатая. Деятельность Эволы в период установления Итальянской социальной республики

Views 55
Rating
Added 13.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books