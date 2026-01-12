Туваль Михаил - Синагога Гигантов

3.1. Introduction - 3.2. Some Recent Studies on the Judean Antiquities - 3.3. The Structure of Antiquities and Its Sources - 3.4. Josephus on the Character and Purpose of AJ - 3.5. Recent Research on Purpose, Context, and Audience of AJ - 3.6. The Aims of This Investigation - 3.7. Whence Josephus’ Knowledge of the Bible in AJ? - 3.8. Josephus’ Paraphrase of the Bible: Patriarchs - 3.9. Josephus on Moses and His Constitution - 3.10. AJ Version of Joshua and Judges - 3.11. Josephus’ Paraphrase of the Books of Samuel - 3.12. David and Solomon - 3.13. The Period of the Monarchy - 3.14. On the Road to Destruction - 3.15. Josephus on Daniel, Prophecy, and Eschatology - 3.16. AJ Version of the Restoration and the Book of Esther - 3.17. The Greek Torah and Gentile Respect - 3.18. Josephus’ Rewriting of 1 Maccabees - 3.19. The Reign of John Hyrcanus the Prophet - 3.20. Josephus on the Late Hasmonean Period - 3.21. The Transition to Roman Rule - 3.22. The Reign of Herod the Wicked - 3.23. Archelaus and the “Sects Passage” - 3.24. The Pilate Episode - 3.25. Josephus on Gaius Caligula, Part One - 3.26. Jewish Scoundrels and Herod’s Descendants - 3.27. Josephus on Jewish Chieftains in Parthian Babylonia - 3.28. Josephus on Caligula, Part Two, and Claudius - 3.29. “The Edifying Story” of Agrippa I - 3.30. The Conversion of Adiabene - 3.31. “Turbulent Times” - 3.32. The High-Priestly Succession - 3.33. Summary and Conclusions