Туваль Михаил - Синагога Гигантов
Истоки этой книги восходят к моей службе резервистом в Армии обороны Израиля (Цахал). В январе 1997 г. н. э. я охранял разведывательный цепеллин около «текстильной фабрики» неподалеку от города Димона в пустыне Негев. В свободное время я готовился к экзамену по истории раннего ислама в Бар-Иланском университете, но для развлечения периодически почитывал захваченное с собой из университетской библиотеки короткое англоязычное введение в структуру и источники раввинистического иудаизма. В нем кроме уже так или иначе немного знакомых мне Танаха, фарисеев, Мишны и Талмуда оказалась глава о «других иудаизмах поздней античности», где рассказывалось о фресках из синагоги в Дура-Европос и исследованиях древнееврейского искусства американского историка религии Эрвина Рамсделла Гуденафа. Как я узнал позднее, это была одна из почти тысячи книг, написанных профессором Джейкобом Ньюзнером, и название ее я позабыл. Но я хорошо помню, что эти «другие иудаизмы» порвали все мои доморощенные шаблоны и открыли мне дверь в совершенно незнакомый, но интереснейший мир.
Я вернулся с армейской службы в университет и через полтора года окончил его с отличием по специальности «история Ближнего Востока». Однако благодаря «откровению» близ Димоны на протяжении второй половины учебы в Бар-Илане я посвятил больше времени и усилий изучению мира древнего иудаизма, чем мира ислама. Я понял, что для того, чтобы понять и ислам, и христианство, необходимо поближе познакомиться с древним иудаизмом. Так я решил заниматься историей еврейской античности, получил магистерскую и докторскую степени в Еврейском университете в Иерусалиме, а затем два с лишним года работал исследователем в университетах Фрибура (Universite de Fribourg / Universität Freiburg, Швейцария) и Мюнхена (Ludwig-Maximilians-Universität München, Германия). Интерес к материальной культуре древнего иудаизма и вообще
древних цивилизаций, а также желание увидеть места, где происходили изучаемые мною исторические события, параллельно привели к тому, что я стал профессиональным гидом по Израилю и на протяжении многих лет пешком и за рулем исследую соседние страны: Иорданию, Египет, Турцию, Грецию, Италию, Кипр и другие.
Также меня много лет завораживала апокалиптическая литература древнего иудаизма, и я даже подумывал писать докторскую диссертацию на эту тему; я продолжаю изучать апокалиптическую литературу и сейчас. В качестве постдокторанта я несколько лет занимался исследованиями Септуагинты, Филона Александрийского и греческого языка древнееврейской литературы. Я изучал старославянские апокрифы и их параллели в другой древнееврейской литературе. Я посвятил несколько лет апостолу Павлу и изучал Кумранские рукописи, эпиграфику и папирусы. В процессе я подготовил историографический обзор, посвященный современным исследованиям древнего иудаизма. Про Павла я пишу книгу (по-английски), которая, я надеюсь, откроет новые двери или хотя бы окно.
Другой важной областью моих исследований на протяжении многих лет служит наследие греко-римской диаспоры древнего иудаизма. В книге о Флавии я предложил рассматривать его как диаспорного автора, а затем занялся апостолом Павлом и Деяниями апостолов. Интуитивно мне казалось, что послания Павла следует рассматривать как часть литературы еврейской диаспоры; в связи с этим я пытался выяснить, каким образом их можно плодотворно использовать для изучения этой самой диаспоры. Я все еще не нашел стопроцентно удовлетворительного ответа и продолжаю заниматься этим вопросом. Но еще задолго до того, как я обратился к Павлу, меня интересовали вопросы появления христианства как движения, порожденного самыми разными деятелями древнего иудаизма, а также феномен еврейского сектантства в период Второго Храма.
Мой научный подход сформирован историко-филологической традицией западного гуманизма. С точки зрения национального и культурного самосознания я еврей. Древнееврейские тексты и артефакты — важная часть меня; они повествуют о древней истории и культуре моего народа; я посвятил их изучению большую часть моей жизни и планирую посвятить им и дальнейшие годы. Что касается веры в Бога или в богов, я атеист. Я не верю в предсказания еврейских пророков, считаю, что Тора Моисея — псевдоэпиграф, что самого Моисея, возможно, и не существовало, а Талмуд для меня является кладезем еврейской традиции, но никак не руководством к жизни и практике. В своих историографических интерпретациях я не предполагаю никакой метафизики и считаю, что еврейская история занимательна и без божественных вмешательств. Я уверен, что эти материалы и так одни из самых интересных на свете.
Я хотел бы упомянуть еще одного важнейшего исследователя, на которого учеба в Израиле оказала огромное влияние. Эд Пэриш Сандерс (Ed Parish Sanders, 1937-) известен как автор, возможно, важнейшей книги об апостоле Павле из написанных в XX в. - Paul and Palestinian Judaism. A Comparison of Patterns of Religion (Minneapolis, 1977). В предисловии к книге Сандерс пишет, что преследует шесть целей:
рассмотреть методологически, как сравнивать две (или более) родственные, но разные религии;
уничтожить взгляд на раввинистический иудаизм, преобладающий среди многих исследователей Нового Завета, возможно, большинства;
установить другой взгляд на раввинистический иудаизм;
предложить интерпретацию палестинского иудаизма в целом;
предложить определенную интерпретацию [религии] Павла;
сравнить [религию] Павла с палестинским иудаизмом.
Сандерс блестяще добился своих целей: его книга поставила под вопрос некоторые из устоев христианской теологии, зиждившихся на невежестве, предрассудках и лени, в корне изменила подход христианских исследователей Нового Завета к раввинистической литературе и заложила основу так называемого «нового взгляда на Павла» (New Perspective on Paul). Он даже придумал новый термин для описания парадигмы палестинского иудаизма Второго Храма и поздней античности: «covenantal nomism»; как этот термин, так и сандерсовская интерпретация палестинского иудаизма/Павла были приняты многими учеными. Одной из причин его неординарных идей послужил тот факт, что, находясь в Израиле, он прекрасно выучил иврит и арамейский и посвятил много времени систематическому изучению литературы Талмуда и мидраша. Сандерс написал и другие важнейшие труды и отчеканил новые мемы для описания парадигм древнего иудаизма - например «common Judaism» — но я бы хотел закончить эту часть введения личной историей: однажды мне предложили постдокторскую программу в Тюбингенском университете, но при этом сказали, что мне придется бороться с «новым взглядом» Сандерса. Так я оказался в Мюнхене, где вместе с Лореном Штукенбруком мы впоследствии провели Oberseminar о Павле и древнееврейской диаспоре и организовали международную конференцию по теме.
Михаил Туваль - Синагога Гигантов - как маги, фарисеи и прозелиты изменили мир
Университет на колесах. Иерусалим/Израиль, 2022. — 664 с.
ISBN 978-965-93014-9-2
Михаил Туваль - Синагога Гигантов - как маги, фарисеи и прозелиты изменили мир - Содержание
Пролог
Почему я стал специалистом по истории иудаизма и написал эту книгу
Как устроена книга и о чем она
Эта книга в контексте моих исследований
Моя научная генеалогия
Благодарности
Переводы источников
ЧАСТЬ I. ИСТОРИЯ
Глава 1. ОТ АССИРИЙЦЕВ ДО ВАВИЛОНЯН, ИЛИ О ТОМ, КАК И КОГДА НАПИСАЛИ ПЕРВУЮ КНИГУ ТОРЫ
Введение
Израиль и Иудея под властью Ассирии (745-727 гг. до н. э.)
Период правления царя Хизкияху гг. до н. э.)
Самый нечестивый царь: период правления Менаше
Главный праведник Библии: Йошияху (640-609 гг. до н. э.)
Экскурс: «Документальная гипотеза» об источниках Торы
Книга Дварим, «Девторономистическая история» и Йошияху
Последние годы Иудейского царства (609-586 гг. до н. э.)
Эпилог: пророк Йермияху
Глава 2. «ДЕНЬ МАЛЫХ ВЕЩЕЙ» - ЕВРЕИ И ИУДАИЗМ ПОД ВЛАСТЬЮ ПЕРСИДСКОЙ ИМПЕРИИ
Введение
Источники
Исторический контекст
История возвращения в Сион в книгах Эзры-Нехемии
Попытка анализа источников и свидетельств
Религиозные процессы и религиозная деятельность в иудейском обществе в персидский период
Еврейская литература персидского периода
Заключение
Глава 3. ХАСМОНЕЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
Введение
От Александра Великого до Антиоха IV Эпифана (332-175 гг. до н. э.)
«Эллинистическая реформа» в Иерусалиме
Антиох Эпифан в Иерусалиме и начало гонений
Экскурс: Что послужило причиной гонений Антиоха на иудаизм?
Начало восстания Хасмонеев
От Хануки и до смерти Йехуды (164-160 гг. до н. э.)
Йонатан Хасмоней (160-143 гг. до н. э.)
Заключение
Глава 4. «НЕЗАВИСИМАЯ ИУДЕЯ»: ГОСУДАРСТВО ХАСМОНЕЕВ ОТ ШИМОНА ДО ГИРКАНА II
Введение
Шимон Хасмоней и независимость Иудеи (142-135 гг. до н. э.)
Йоханан Гиркан I (135-104 гг. до н. э.)
Йехуда Аристобул I (104-103 гг. до н. э.)
Александр Яннай (103-76 гг. до н. э.)
Экскурс: «Дом Хоньо»
Шламцион Александра (76-67 гг. до н. э.)
Последнее поколение: Аристобул II и Гиркан II (67-63 гг. до н. э.)
Заключение
Глава 5. ИРОД ВЕЛИКИЙ И «ДНИ ИРОДА»
Введение
Краткий обзор правления Ирода Великого ([40] 37-4 гг. до н. э.)
Был ли Ирод иудеем и был ли он хорош для иудеев?
Как имя Ирода стало нарицательным и убивал ли он младенцев
Экскурс: История о вифлеемских убиенных младенцах Что произошло, когда Ирод умер
Глава 6. ДРЕВНЕЕВРЕЙСКАЯ ВОЕНЩИНА И ВОССТАНИЯ ПРОТИВ РИМА
Введение
Евреи и война от наемников Элефантины до Великого восстания
Причины и предпосылки Великого восстания
Великое восстание: ход событий с 66 до 70 гг. н. э.
Экскурс: Были ли «герои Масады» героями и были ли они самоубийцами?
Восстание диаспоры (115-117 гг. н. э.)
Восстание Бар-Кохбы
Эпилог
Глава 7. О ТОМ, КАК ЕВРЕИ ПОСАДИЛИ РИМСКОГО ИМПЕРАТОРА НА ПРЕСТОЛ И ПОМОГЛИ РАЗРУШИТЬ ВТОРОЙ ХРАМ
Введение
Йосеф бен Матитьяху
Тиберий Юлий Александр
Царь Агриппа II и царица Береника
[Тит] Флавий Иосиф — пропагандист Флавиев
«Медный свиток» и сокровища Иудеи
[Тит] Флавий Иосиф - иудейский миссионер
Глава 8. ЕВРЕИ И АРАБЫ В ДРЕВНОСТИ: НАБАТЕЯ И ПРОВИНЦИЯ АРАВИЯ
Введение
Что нам известно о набатеях?
Набатеи и евреи
Еврейско-набатейские документы из Иудейской пустыни
Другие свидетельства о евреях Набатеи/провинции Аравия
Заключение
ЧАСТЬ II. ЛИТЕРАТУРА
Глава 9. (ТИТ) ФЛАВИЙ ИОСИФ: ЕГО ЖИЗНЬ И ТРУДЫ ИХ ЗНАЧЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Введение
Биография Флавия
Произведения Флавия
Флавий как иудейский жрец в Риме
«Ранний» и «поздний» Флавий: почему это важно
Почему труды Флавия сохранились
Древнерусский перевод «Иудейской войны»
Глава 10. О ПОВСТАНЦАХ, МУЧЕНИКАХ И ЕВРЕЯХ ДИАСПОРЫ В КНИГАХ МАККАВЕЕВ
Введение
1 Мак и 2 Мак: общие сведения
1 Мак: священная война и Хасмонеи как спасители Израиля
2 Мак: мученики, чудеса и повстанцы
4 Мак: мученики как спасители Израиля
3 Мак: евреи Иерусалимского Храма и евреи Александрийского ипподрома
Заключение
Глава 11. СИНОПТИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ЛИТЕРАТУРА ТАЛМУДА И МИДРАША
Раввинистическая литература и Новый Завет
«Хасиды и люди поступков»
История идей: «Уподоблюсь Ему»
История идей: «Ограда вокруг Торы»
История идей: Животные, пропитание и вера
История идей: «Спустись наверх, поднимись вниз»
История идей: Что важнее - изучение Торы или дела?
История идей: «Отче наш» и кадиш
Притчи в Евангелиях и в раввинистической литературе
Хозяин виноградника и его работники
Притчи о «самодурстве»
История о бедной вдове
Заключение
ЧАСТЬ III. РЕЛИГИЯ
Глава 12. ЭВОЛЮЦИЯ АНТИЧНОГО ИУДАИЗМА В ГРЕКО-РИМСКОЙ ДИАСПОРЕ
Роль иудаизма в религиозных революциях поздней античности
Храм и культ в иудаизме Эрец-Исраэль
Иудаизм в западной диаспоре
Как обойтись без Храма: Литература диаспоры
Заключение
Глава 13. ФАРИСЕИ И ЗАРОЖДЕНИЕ РАВВИНИСТИЧЕСКОГО ИУДАИЗМА
Введение
Вопрос источников
Флавий Иосиф о фарисеях
Фарисеи в Новом Завете
Раввинистическая литература
Попытка исторического анализа
Что фарисеи дали миру?
Глава 14. «И БУДУ ИМ МАЛЕНЬКИМ ХРАМОМ»: ОБ ИСТОРИИ ЗАРОЖДЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ АНТИЧНОЙ СИНАГОГИ
Введение: От религии Храма к религии синагоги
Первые синагоги: гипотезы, этимологии и теории
Появление и ранняя история синагоги: период Второго Храма
Становление религии синагоги: период поздней античности
Два примера: синагога в Дура-Европос и синагога в Сардах
Заключение
Глава 15. ДРЕВНИЙ ИУДАИЗМ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА ЧАСТЬ ПЕРВАЯ КОНТЕКСТ И ИСТОЧНИКИ
Мать и дочь или мать и две дочери?
Еврейский мир накануне возникновения христианства
Источники: откуда мы все это знаем?
Глава 16. ДРЕВНИЙ ИУДАИЗМ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПОПЫТКА ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
Древний иудаизм как политическая религия
Египтянин, Февда, Йехуда Галилеянин, Иоанн Омывающий и Иисус из Назарета
Апостол Павел
Новый социум Павла
Размежевание иудаизма и христианства?
Эпилог
Глава 17. О СОЛОМОНЕ, МОИСЕЕ, ИИСУСЕ И ДРУГИХ ДРЕВНЕЕВРЕЙСКИХ МАГАХ
Введение: Архимаг Соломон
«Магия»: термин и контекст
Откуда появились в иудаизме бесы?
И вновь Соломон
Иисус бен Давид и сотоварищи
Другие свидетельства
Заключение
Глава 18. ИУДЕЙСКИЙ ПРОЗЕЛИТИЗМ В ГРЕКО-РИМСКУЮ ЭПОХУ
Введение
Откуда и что мы знаем о миссионерском характере древнего иудаизма
Древнееврейский государственный прозелитизм
Древнееврейская миссионерская литература
Языческие свидетельства об иудейской миссионерской деятельности
Заключение
ЭПИЛОГ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Имена собственные, топонимы и названия книг
Принятые сокращения
Хронологическая таблица
Иллюстративный материал
Список избранной литературы
English abstract
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Michael Tuval – From Jerusalem Priest to Roman Jew - On Josephus and the Paradigms of Ancient Judaism
Tübingen, Germany: Mohr Siebeck, 2013. – 356 p.
e-ISBN PDF 978-3-16-152495-0
ISBN 978-3-16-152386-1
ISSN 0340-9570
Michael Tuval, born 1971; 1998 BA; 2003 MA; 2012 PhD, Hebrew University of Jerusalem, Israel; has lectured for several years on Jewish history at the Hebrew University of Jerusalem; at present a postdoctoral researcher in Munich.
Michael Tuval – From Jerusalem Priest to Roman Jew – Contents
Preface
Introduction
1. The Aims of This Study - 2. Josephus and Palestinian and Diaspora Judaism - 3. Temple and Torah in Judea, Diaspora, and Josephus - 4. Josephus: Some Introductory Remarks on Methodology - 5. Josephus’ Biography and the General Context of His Writings - 6. The Plan and Purpose of This Study
Chapter 1: Doing without the Temple: Paradigms in Judaic Literature of the Diaspora
1.1. How Can a Diaspora Jew Worship a God Whose Temple Is Far Away? - 1.2. Previous Studies of Diaspora Jewish Religion - 1.3. The Literary Corpus to Be Considered - 1.4. Fragments of Hellenistic Jewish Authors - 1.5. “Mysteries and Revelations” - 1.6. Prayer as Sacrifice - 1.7. Martyrs vs. Freedom-Fighters, Holy People vs. Holy Place - 1.8. “You Shall Pursue the Right Cause Righteously” - 1.9. Diaspora Radicals - 1.10. Philo of Alexandria - 1.11. The Temple Plays a Role: Three Exceptions - 1.12. Summary and Conclusions
Chapter 2: Temple, Cult, Sins, and Bible in the Judean War
2.1. Introduction - 2.2. Judean War: Context, Features, and Aims - 2.3. Temple, Cult, and High Priesthood in the Judean War - 2.4. Revolutionaries’ Sins - 2.5. Josephus’ Knowledge of the Bible in the Judean War - 2.6. Summary and Conclusions
Chapter 3: The Law Triumphant: Judaism in the Antiquities
3.1. Introduction - 3.2. Some Recent Studies on the Judean Antiquities - 3.3. The Structure of Antiquities and Its Sources - 3.4. Josephus on the Character and Purpose of AJ - 3.5. Recent Research on Purpose, Context, and Audience of AJ - 3.6. The Aims of This Investigation - 3.7. Whence Josephus’ Knowledge of the Bible in AJ? - 3.8. Josephus’ Paraphrase of the Bible: Patriarchs - 3.9. Josephus on Moses and His Constitution - 3.10. AJ Version of Joshua and Judges - 3.11. Josephus’ Paraphrase of the Books of Samuel - 3.12. David and Solomon - 3.13. The Period of the Monarchy - 3.14. On the Road to Destruction - 3.15. Josephus on Daniel, Prophecy, and Eschatology - 3.16. AJ Version of the Restoration and the Book of Esther - 3.17. The Greek Torah and Gentile Respect - 3.18. Josephus’ Rewriting of 1 Maccabees - 3.19. The Reign of John Hyrcanus the Prophet - 3.20. Josephus on the Late Hasmonean Period - 3.21. The Transition to Roman Rule - 3.22. The Reign of Herod the Wicked - 3.23. Archelaus and the “Sects Passage” - 3.24. The Pilate Episode - 3.25. Josephus on Gaius Caligula, Part One - 3.26. Jewish Scoundrels and Herod’s Descendants - 3.27. Josephus on Jewish Chieftains in Parthian Babylonia - 3.28. Josephus on Caligula, Part Two, and Claudius - 3.29. “The Edifying Story” of Agrippa I - 3.30. The Conversion of Adiabene - 3.31. “Turbulent Times” - 3.32. The High-Priestly Succession - 3.33. Summary and Conclusions
Chapter 4: A Jewish Priest in Rome
4.1. Introduction: Josephus’ Priestly Identity - 4.2. Josephus the Priest in First Century Judaism - 4.3. Roman Priests in Roman Society - 4.4. Josephus an Oriental Priest in Rome - 4.5. Conclusions
Summary and Conclusions: The Torah Shall Come Forth from Rome
Bibliography
Index of Ancient Sources
Index of Modern Authors
Index of Names, Subjects, Terms, and Toponyms
Это интересно, если сможем - закажем...
спасибо
Надежный способ иметь доброе имя и утешение от наших талантов и наслаждений - посвятить их Богу и использовать для Него.
Кто знает цену истинной мудрости, тот не будет жалеть усилий и средств, чтобы обрести ее. Царица Савская подвергла себя значительным неудобствам и затратам ради того, что бы услышать мудрости Соломона.
Восхитительно, огромное спасибо за эту книгу-бомбу по современной библеистике, ранеей истории иудаизма и христианства!