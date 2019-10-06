Авраам Тверский - Создадим человека - Истинная самооценка и путь жизни по Торе

Перевод Гедалия Спинадель

Иерусалим - Новосибирск 2010

Abraham J. Twerski

LET US MAKE MAN

Self Esteem through Jewishness

New York-London-Jerusalem

1987

Также второе издание книги в текстовых форматах:

Гедалия Спинадель, перевод, 2018

ISBN 978-5-4490-4607-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

В ходе истории человек хотел улучшить окружение, увеличить производительность труда, обрести счастье и покой, найти панацею от болезней. А в более высоком плане, искал Бога.

Однажды к ребе из Коцка пришел молодой человек. Тот спросил:

Зачем пришел?

Найти Бога.

Зря потратил время и деньги, - ответил ребе.

Бог везде. Мог и дома найти.

Так зачем я пришел?

Найти себя, - ответил ребе. - Найти себя!

Человеку ближе всего на свете он сам. Но иногда он так отчужден от себя, что нет для него ничего более далекого. Это порождает искаженное представление о себе, болезни и тяжелые проблемы.

Благодаря этой книге человек может придти к себе, к осознанию своего «я» и позитивной самооценке. Это не значит, что у него никогда не будет стрессов и проблем, это не путь бегства в какое-то трансцендентное состояние. Книга разбирает психологические откровения Торы Творца и показывает, как благодаря сознательной жизни по Его законам человек может вырасти как личность и реализовать свой потенциал. Самосовершенствование - это продолжение работы творения и воплощение призыва Бога к душе: «Создадим человека» (Бытие, 1:26).

Некоторые из моих работ стали популярными, чего я не жду от этой книги. Большинство доступных книг о самосовершенствовании обещают, что авторские инструкции одарят читателя радостью, спокойствием и блаженством. Я этого в книге не делаю. Тора рассказывает, что пребывание человека в Саду Эдена было очень кратким, и после изгнания он уже не испытывал райской жизни на земле.

В эпоху, когда технологические достижения помогают избавляться от многих проблем, тезис этой книги может показаться несовременным. Но тем, кто готов его рассмотреть и увидеть, что развитие личности происходит не благодаря чудесам техники и что может потребоваться много времени и усилий, чтобы достичь цели, которая не только не ощутима, но и не приносит полного спокойствия, я с уважением предоставляю эту книгу.

Десятки лет психиатрической практики показали мне: бывают расстройства из-за биохимических нарушений, но основа подавляющего большинства эмоциональных и поведенческих проблем - заниженная самооценка! Множество людей недооценивают себя, свои способности и компетентность. Это порождает у них мириады проблем.

Я приводил эти наблюдения в книге Like Yourself and Others Will, Too («Люби себя, и другие тебя полюбят») (Prentice Hall, 1978). Она помогала людям понять, что некоторые их проблемы объясняются низкой самооценкой, и являлась как бы пособием для самолечения. Давала возможность поставить себе этот диагноз и излагала ряд теорий о развитии неправильных представлений. Но не объясняла в деталях, как решить эту проблему.

В следующей книге Self-Discovery in Recovery (Hazelden, 1984) я обсуждал, как программы, эффективные для излечения от алкоголизма и химической зависимости, можно использовать для повышения самооценки. Но эти методы, в основном, относились к людям, которые избавились от этих специфических проблем. Там я не разбирал общие подходы.

И некоторые спрашивали: «Почему вы просто не посоветуете жить согласно Торе? Разве эта жизнь не лучший способ создания правильной самооценки»? И почти на том же дыхании: «А скажите, почему же многие из тех, кто соблюдает Тору, ведут себя так, будто у них занижена самооценка»?

Да, жизнь по Торе - действительно идеальная система создания самооценки, и вообще идеальная жизнь во всех отношениях. Человеку, который живет согласно учению Торы, обещаны все блага (Ваикра, 26:3-13), у него не будет искаженной самооценки. Но для достижения полного эффекта жизнь по Торе должна быть абсолютной и сознательной.

Тора - не только Танах и Талмуд, Шулхан арух и комментарии к нему. В нее входят труды всех великих еврейских учителей мысли и нравственности: Врата раскаяния рабейну Ионы из Героны - это Тора, как и Путь праведных рава Моше Хаима Луццато, Танъя раби Шнеур Залмана, Основа и источник преданности рава Александра Зискинда и многие другие.

Поэтому жить абсолютной и сознательной жизнью Торы значит не просто соблюдать законы кашрута и шабат. Строгое соблюдение всех заповедей из Торы и указаний раввинов - действительно основа жизни по Торе, без которых она невозможна. Здесь начинается, но не кончается жизнь по Торе.

Это ясно показывает комментарий Рамбана (к Ваикра, 19:2) - можно технически соблюдать все заповеди и быть духовно несостоятельным человеком. Он утверждает, что обязанность достичь кдуши (святости, посвящения Богу) существенна для жизни по Торе. Она выходит за пределы технического соблюдения мицвот. Предлагая Тору еврейскому народу, Бог поставил условие и цель ее дарования: «И будете для Меня царством священников и народом святым (отделенным от других - гой кадош)» (Шмот, 19:6).

Обрести кдушу - не простая задача. Она требует полной преданности воле Творца, посвящения всех своих действий (даже самых приземленных) исполнению Его желаний. Следует избегать любого действия, сколько бы оно ни продолжалось и на что бы ни было направлено, если оно не согласуется с Его волей, не служит исполнению Его воли. Неограниченное служение Творцу действительно приносит обещанные награды и усиливает самооценку.

Проблему недооценки себя не решить, пока нет ее осознания. Поэтому я привожу здесь методы диагностики заниженного представления о себе. А когда человек это признал, можно обсудить методы коррекции.