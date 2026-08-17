Твид - Американский храм

Из окна небольшой комнаты, которую я снимал в Богословском колледже, епархиальной семинарии при Вашингтонском католическом университете Америки (CUA), виден расположенный на другой стороне улицы огромный храм в романо-византийском стиле. Однажды — это было в июне — я провёл в нём целый день. Утром я пересёк улицу, поднялся по крутым ступеням Базилики Непорочного Зачатия (BNSIC) и, остановившись у главных дверей, сначала заглянул вглубь длинного нефа, а затем окинул взором городскую панораму (этот придуманный мною ритуал повторялся каждый раз, когда я сюда приходил). Остаток дня я перебирал в архиве ветхие документы, а когда глаза уставали и затекала спина, я прогуливался по зданию, заходил перекусить в кафетерий и разговаривал с паломниками.

Это был памятный день — но не потому, что я обнаружил в архивах исторические источники с новыми сведениями. Меня поразило, насколько противоречиво нынешние католики оценивают архитектурное убранство и назначение здания. Прежде чем отправиться в архив, я позавтракал в кафетерии на первом этаже вместе с участницей Всемирного Фатимского апостольства, или «Синей армии». Она восторгалась прекрасной архитектурой Базилики и говорила о глубоком почитании Девы Марии — единственной надежды в ненадёжном мире. Позже за чашкой кофе я разговорился с аспирантом Католического университета Америки, который в ответ на мои расспросы удивил меня, сказав, что ходит сюда из удобства, и насмешливо назвав Базилику неоуродством. Совсем иные отзывы я услышал за обедом, когда беседовал с двумя благочестивыми филиппинскими католиками, занимавшимися строительством оратория, предназначенного для поклонения почитаемому на Филиппинах образу Девы Марии. Эти верующие миряне едва сдерживали слёзы, при упоминании о том, насколько важным станет это место молитвы для тех, кому пришлось покинуть родину. Я почувствовал себя, как когда-то в Майами, где работал над своей предыдущей книгой и собирал материал о народном почитании одной кубинской святыни: там почти каждый паломник, говоря о её значимости, широко улыбался или плакал.

Твид Томас - Американский храм - «Святилище нации» и католическое присутствие в столице США

пер. с англ. О. Терпуговой

СПб: Библиороссика, 2026, 554 с.

Серия «Современное религиоведение и теология»

ISBN 978-5-907918-61-0

Твид Томас - Американский храм - «Святилище нации» и католическое присутствие в столице США - Содержание

Список иллюстраций

Сокращения

Введение. Преддверие католической Америки

Глава 1. Основания католицизма. Цели духовенства и разнообразие паствы, 1909–1959

Глава 2. Мобилизация «американских Мэри». Женщины, сбор средств и Мемориальный алтарь Девы Марии, 1913–1938 годы

Глава 3. Участие детей. Агентность, предписания и ограничения в сети институтов католицизма, 1920–1959 гг.

Глава 4. Дискуссия с протестантами. Дева Мария, Криптовая церковь и бесплотный Другой, 1913–1932 гг.

Глава 5. Притязания на гражданское пространство. Национальное святилище, сослагательное наклонение и столица, 1913–1959 гг.

Глава 6. Инкорпорация иммигрантов-католиков. Разнообразие, миграция, колонны и часовни Базилики, 1913–1997 гг.

Заключение

Приложения. Социальная характеристика избранных паломников и жертвователей, 1916–1959 гг.

Благодарности

Библиография

Предметно-именной указатель