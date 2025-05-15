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Творчество и развитие общества в XXI веке

Творчество и развитие общества в XXI веке: взгляд науки, философии и богословия
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Category ESXATOS BOOKS, Cultural Studies Art, Sociology Political Science
Отличие политической идеологии от таких трактовок, делающих акцент на личностном начале творческого процесса, заключается, на первый взгляд, в том, что её обычно воспринимают как творчество масс, поскольку она действительно вовлекает в процесс изменения соци­ального мира (коллективное социальное творчество – как созидательное, так и разрушитель­ное) миллионы и даже миллиарды людей. Вместе с тем подобная трактовка ни в коей мере не исключает индивидуального начала. Дело в том, что любая политическая идеология, даже эга­литарная, элитарна по своему генезису (только элиты сохраняют контроль над производством и распространением знаний, массмедиа и технологиями индоктринации).
Впрочем, политиче­ские идеологии не только не скрывают, но, напротив, всячески демонстрируют свою элитарную (теоретическую) основу – те или иные всемирно известные научные школы и учения, создан­ные выдающимися мыслителями. При этом всякий «-изм», который ежеминутно встречается в языке науки или поли­тики, подсказывает нам, что речь идёт в данном случае не об уникальном и сугубо личност­ном восприятии мира, а по преимуществу о так называемом надличностном пространстве. Но граница, проходящая между личностным и надличностным, в данном случае более чем условна. В обычной речевой практике, политическом дискурсе и даже в языке науки на каж­дом шагу происходит подмена понятий и установок. Именно здесь и скрыта причина многих и бессодержательных споров о природе консерватизма, либерализма и прочих идей, имеющих неустойчивый статус. Всякий раз надо задаваться вопросом, что перед нами: то ли это отдель­ные концептуальные схемы, имеющие хождение в науке, то ли сложившиеся теории, ставшие учениями, то ли частные убеждения, связанные с зависимостью от научных школ?
К при­меру, консерватизмом можно назвать и явления совершенно иного рода – от типа психической конституции до глобальных проектов, которые превращают миллионы самостоятельно мысля­щих людей в обезличенные массы, объединённые и, соответственно, разделённые не столько подлинными интересами, сколько большими идеями. Эти идеи кардинально отличаются от научных уже по той причине, что легко изменяют основу основ мировосприятия и моделей поведения человека – его уникальную иерархию ценностей. Иерархия – ключевое понятие, позволяющее выявить подмену, поскольку в данном случае главное не набор значимых ценно­стей, а их положение в иерархии. Само наличие тех или иных ценностных ориентиров и пред­почтений (набор) может оставаться неизменным, что и плодит заблуждения. Но подробнее об этом будет сказано ниже. В зависимости именно от этого выбора полностью изменяется и сам контур жизненных интересов и смыслов, наполняющих жизнь. Этот вывод можно сделать применительно к отдельным людям и большим социальным группам, классам и нациям, хотя само разделение свободно проходит как через сознание отдельного человека, так и через любую группу, в том числе профессиональную или возраст­ную.
Разделение-единение такого рода бывает на порядок сильнее даже классовых антагониз­мов, хотя часто апеллирует именно к ним, и этнокультурных отличий, из-за которых зачастую возникает, а также конфессиональной принадлежности, которая играет едва ли не основную роль в возникновении и сохранении или в распылении той самой иерархии ценностей. В надличностном пространстве производятся и пребывают как научные теории, стано­вящиеся предметом доктринального изучения и образовательных практик (школьные учения), так и политические доктрины, в том числе идеологии (великие учения). Эти великие уче­ния, носителями которых становятся, иногда против собственной воли, сами идеологи и яйце­головые, участвующие в их распространении и упаковке, а также, и это главное, миллионы людей, далеких от производства и внедрения политических идеологий в массовое сознание, по многим принципиальным позициям отличны от теорий. Трудность заключается в том, что по форме подачи, и в частности по своему понятийному аппарату, а точнее, по терминологии (за каждым термином может стоять множество различных понятий, в том числе и несовмести­мых), политические доктрины и идеологии могут почти не отличаться от своих теоретических двойников.
К надличностному пространству можно отнести с определёнными оговорками богослов­ские школы и доктрины, а также иные духовные феномены, которые, по определению К. Ман­хейма, «обладают структурой и надличностным измерением». Все эти уровни надличностного, или внеличностного (определение А. Маслоу), познания мира «обнаруживают свою генетиче­скую связь с определённым пространством опыта», но лишь постольку, поскольку познание осуществляется на определённом уровне «установленных в определённой системе понятий». И либерализм во всех его разновидностях, и консерватизм во всех его формах, и любой иной «-изм» можно и нужно, разумеется, рассматривать через призму этой методологической установки, фиксирующей наше внимание на различных уровнях надличностного познания, не смешивая их между собой и с личностным восприятием.
Это представляется необходимым, прежде всего потому, что слишком велика пропасть между такими феноменами, как научные теории, авторов которых относят к лагерю либералов или к лагерю консерваторов (иногда не считаясь с тем, как авторы идентифицируют собственные концепции), и, к примеру, самим политическими доктринами. Многие из таких доктрин на самом деле давно потеряли хоть какую-то связь с научным мышлением и рассчитаны искпючительно на массовую индокринацию. Если мы не замечаем этой пропасти, то только потому, что становимся жертвами такой индоктринации. Возможно, слово «жертва» слишком сильно стилистически окрашено, но в данном случае его употребление уместно, так как человек, утративший способность критиче­ски относиться к концептуальной схеме – пусть даже самой продуктивной и многое объясняю­щей, но заимствованной из «учений», – становится зависимым от программы, а точнее скры­того императива, заложенного, казалось бы, в совершенно нейтральную схему.

Творчество и развитие общества в XXI веке: взгляд науки, философии и богословия

Серия – «Наука. Философия. Религия»
Редакция журнала Наука и Жизнь
Издательство – «Алетейя» – 2017 г. / 392 с.
ISBN 978-5-906860-82-8

Творчество и развитие общества в XXI веке: взгляд науки, философии и богословия – Содержание

  • Предисловие
  • От редакции
  • Глобальные вызовы XXI века и развитие интеллектуального потенциала России
  • Вызовы XXI века и стратегические приоритеты использования интеллектуального потенциала России
  • Современный мир и актуальные проблемы глобальной безопасности
  • Структура современных угроз для глобальной безопасности
  • Фактор времени в решении проблем глобальной безопасности
  • Интеллектуальный потенциал общества в решении проблем глобальной безопасности
  • Проблема использования интеллектуального потенциала России
  • Онтология человеческой деструктивности и проблема творчества
  • Заключение
  • Литература
  • Государственная идеология и суверенность: творчество и объективация, конфессионально-цивилизационное измерение
  • Где проходит грань между коллективным творчеством и промыванием мозгов
  • Политические идеологии и творчество масс
  • Имена теорий, взятых на прокат
  • Неприятие идеологий
  • «Споры идеологии»: возможности индоктринации
  • Война идеологий или столкновение цивилизаций?
  • Идеология и конституция
  • «Когнитивное оружие» как инструмент подавления национального творческого потенциала
  • Постановка проблемы
  • Войны нового типа и эволюция технологий поражения государственного суверенитета
  • Навязываемые образы: «правильная элита» и «неправильный народ»
  • Необходимость возрождения национальной науки
  • Западническая идеология в науке и образовании
  • Научные теории как инструмент идеологического прикрытия периода холодной войны
  • Теория постиндустриального общества
  • Проектирование будущего сегодня
  • Механизмы «информационной раскрутки»
  • Инструменты научных брендов и научных табу
  • Научные гранты и стажировки в контексте геополитической борьбы государств
  • Синергийность в творчестве ученых, философов и богословов как условие позитивного развития науки
  • Сохраняющееся различие в понимании творчества
  • Фундаментальный парадокс современной науки
  • Специфика религиозно-социальной ситуации в России
  • Преодоление фундаментального парадокса – условие развития науки
  • Глобализация как препятствие для преодоления фундаментального парадокса науки
  • Экономика как главная арена когнитивной войны
  • Роль интернационального капитала в разрушении традиционных норм социальной жизни
  • Признаки глобальной социальной и социокультурной деконструкции
  • Задачи учёных, философов и богословов в создании синергийности творческого процесса развития
  • Приоритетная задача – противодействие ползучей катастрофе
  • Российская экономическая школа как научно-методологическая форма национального мировоззрения
  • Постановка проблемы
  • О научной школе как таковой
  • Об экономических школах в России
  • Русская мировоззренческая мысль как «школооборазующий» фактор
  • Роль философии в преодолении интеллектуальной стагнации в современной России
  • Становление публичного интеллектуального пространства
  • Знаковые проекты в интеллектуальной сфере
  • Заключение
  • Интеллектуальный потенциал православного богословия в XXI веке
  • Ограничения богословского метода
  • Богословие и гуманитарные науки
  • Православное богословие и общественные ожидания
  • Несколько конкретных примеров
  • Задачи и перспективы
  • Творчество и интеллектуальная деятельность человека с позиций философии и психологии
  • Творчество как проблема. Психологические, философские и религиозно-философские подходы
  • Психологический подход к проблеме творчества
  • Философский и религиозный подходы к проблеме творчества
  • Смысл творчества с философской точки зрения
  • Религиозно-философский подход к теме творчества в Европе
  • Античность
  • Сакральное и профанное
  • Христианство и творчество
  • Средние века
  • Ренессанс
  • Новое время
  • Модерн
  • Тема творчества в русской интеллектуальной традиции
  • Краткие заметки о происхождении и истолковании термина «творчество» в русском языке
  • Тема творчества в русской философии
  • Заключение
  • Феноменология научного творчества
  • Самосозидание и самостояние как качества личности, определяющие развитие творческой активности
  • Литература
  • Форма и смысл творчества
  • Список сокращений
  • Литература
  • Креативность и «креатизмы»
  • Введение. Смысловой исток креативности
  • Креативность, техника и творчество
  • Некоторые черты креативности
  • Креатизмы креативности и их отличительные особенности
  • Заключение
  • Литература
  • Креативность и креативные индустрии: трансформация творчества в условиях инновационной экономики
  • Введение
  • Творчество и креативность в русском языке: филологический анализ
  • Социальный заказ на креативность
  • Креативные индустрии: культура как сектор экономики
  • Российский опыт создания креативных индустрий
  • Заключение
  • Социум и личность: механизмы сознания, включающие и блокирующие развитие таланта
  • Литература
  • Оценка профессиональных и нравственных качеств личности методами нейробиологии
  • Возможности нейронауки
  • Достижения нейронауки
  • Свойства личности, зашифрованные волнами ЭЭГ
  • Свойства личности, вычисленные по самооценкам испытуемых
  • Заключение
  • Литература
  • Понимание творчества в православном богословии
  • О цели творчества
  • Человек творящий
  • Цель творчества
  • Смысл человеческой деятельности
  • Богословское понимание творчества
  • Категория творчества в пантеистической мировоззренческой парадигме
  • Категория творчества в православном богословии
  • Заключение
  • «Се, творю все новое» (Откр. 21:5): о творчестве в науке, богословии и повседневной жизни
  • Нравственные основы творчества с христианской точки зрения
  • Проблема творчества в духовном наследии протоиерея
  • Всеволода Шпиллера
  • Бог – Творец и первозданный человек
  • Человек – творец сегодня
  • Творчество в жизни великих наших святых
  • Наш путь: любовь и творческое служение
  • Роль творчества в духовной жизни согласно архимандриту Софронию (Сахарову)
  • Богословское обоснование творчества
  • Творчество в аскетике
  • Богословие как творчество
  • Заключение
  • Творение как проблема начала: диалог богословов и космологов в ХХ – ХХI вв.
  • О проблемах и перспективах художественного творчества
  • О «вертикальном» и «горизонтальном» в художественном творчестве
  • Литература
  • Контемпорари арт: антиискусство как лаборатория распада
  • Предисловие
  • Контерпорари арт как экспериментальная площадка массовой культуры
  • Распад и разложение как метод
  • Духовная смерть в виртуальном пространстве Нео-поп
  • Искусство и феминизм
  • Краткая история убийства культуры
  • Фотография в современном искусстве: от истоков до наших дней
  • Основные выводы
  • Иконное творчество и каноничность
  • Религиозное и церковное искусство: различие в понимании художественного творчества
  • Трансформации художественного творчества: от церковного искусства к антицерковной культуре
  • Современная светская художественная культура
  • Современное искусство и Римско-католическая Церковь после Второго Ватиканского собора
  • Возрождение как неоязыческая трансформация западного церковного сознания
  • Русское церковное искусство до и после латинского влияния
  • Заключение. Новый поворот
  • Исихастские основания богослужебного пения: сотворение звука и «внутреннего человека»
  • Роль современной детской литературы в формировании
  • духовно-нравственных ценностей и творческих способностей у подрастающего поколения России
  • О творчестве ученых-физиков
  • Вклад Объединённого института ядерных исследований в науку о строении вещества
  • Вводные замечания. Терминология
  • Синхрофазотрон – начало пути
  • Исследования с пузырьковыми камерами
  • Исследование дифракционных процессов в столкновениях адронов
  • Открытие распада векторных мезонов на е++ е- пары
  • Управление пучком частиц с помощью изогнутого кристалла
  • Исследование кумулятивных процессов
  • Ускорительный комплекс NICA
  • Лаборатория ядерных реакций
  • Ускорители частиц – инструменты для фундаментальной и прикладной науки и для промышленного применения
  • Импульсный реактор
  • Основные результаты исследований
  • Наука, религия, мировоззрение
  • Специфика создания (обоснования) современной теории в физике и космологии
  • Литератрура
  • Дмитрий Иванович Блохинцев о духовных основаниях научного творчества
  • Научная биография Дмитрия Ивановича Блохинцева
  • Идеи Д. И. Блохинцева в контексте современных данных
  • Основы научного творчества
  • Литература
  • Памяти Виктора Николаевича Первушина (14.09.1944-10.07.2016)
  • О конференции «Наука. философия. религия» (1990–015 гг.)
  • Авторы сборника
  • From the Editorial Board
  • Abstracts of articles
  • Authors
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Rating 5.0 / 5
Added 15.05.2025
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