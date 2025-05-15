Творчество и развитие общества в XXI веке
Отличие политической идеологии от таких трактовок, делающих акцент на личностном начале творческого процесса, заключается, на первый взгляд, в том, что её обычно воспринимают как творчество масс, поскольку она действительно вовлекает в процесс изменения социального мира (коллективное социальное творчество – как созидательное, так и разрушительное) миллионы и даже миллиарды людей. Вместе с тем подобная трактовка ни в коей мере не исключает индивидуального начала. Дело в том, что любая политическая идеология, даже эгалитарная, элитарна по своему генезису (только элиты сохраняют контроль над производством и распространением знаний, массмедиа и технологиями индоктринации).
Впрочем, политические идеологии не только не скрывают, но, напротив, всячески демонстрируют свою элитарную (теоретическую) основу – те или иные всемирно известные научные школы и учения, созданные выдающимися мыслителями. При этом всякий «-изм», который ежеминутно встречается в языке науки или политики, подсказывает нам, что речь идёт в данном случае не об уникальном и сугубо личностном восприятии мира, а по преимуществу о так называемом надличностном пространстве. Но граница, проходящая между личностным и надличностным, в данном случае более чем условна. В обычной речевой практике, политическом дискурсе и даже в языке науки на каждом шагу происходит подмена понятий и установок. Именно здесь и скрыта причина многих и бессодержательных споров о природе консерватизма, либерализма и прочих идей, имеющих неустойчивый статус. Всякий раз надо задаваться вопросом, что перед нами: то ли это отдельные концептуальные схемы, имеющие хождение в науке, то ли сложившиеся теории, ставшие учениями, то ли частные убеждения, связанные с зависимостью от научных школ?
К примеру, консерватизмом можно назвать и явления совершенно иного рода – от типа психической конституции до глобальных проектов, которые превращают миллионы самостоятельно мыслящих людей в обезличенные массы, объединённые и, соответственно, разделённые не столько подлинными интересами, сколько большими идеями. Эти идеи кардинально отличаются от научных уже по той причине, что легко изменяют основу основ мировосприятия и моделей поведения человека – его уникальную иерархию ценностей. Иерархия – ключевое понятие, позволяющее выявить подмену, поскольку в данном случае главное не набор значимых ценностей, а их положение в иерархии. Само наличие тех или иных ценностных ориентиров и предпочтений (набор) может оставаться неизменным, что и плодит заблуждения. Но подробнее об этом будет сказано ниже. В зависимости именно от этого выбора полностью изменяется и сам контур жизненных интересов и смыслов, наполняющих жизнь. Этот вывод можно сделать применительно к отдельным людям и большим социальным группам, классам и нациям, хотя само разделение свободно проходит как через сознание отдельного человека, так и через любую группу, в том числе профессиональную или возрастную.
Разделение-единение такого рода бывает на порядок сильнее даже классовых антагонизмов, хотя часто апеллирует именно к ним, и этнокультурных отличий, из-за которых зачастую возникает, а также конфессиональной принадлежности, которая играет едва ли не основную роль в возникновении и сохранении или в распылении той самой иерархии ценностей. В надличностном пространстве производятся и пребывают как научные теории, становящиеся предметом доктринального изучения и образовательных практик (школьные учения), так и политические доктрины, в том числе идеологии (великие учения). Эти великие учения, носителями которых становятся, иногда против собственной воли, сами идеологи и яйцеголовые, участвующие в их распространении и упаковке, а также, и это главное, миллионы людей, далеких от производства и внедрения политических идеологий в массовое сознание, по многим принципиальным позициям отличны от теорий. Трудность заключается в том, что по форме подачи, и в частности по своему понятийному аппарату, а точнее, по терминологии (за каждым термином может стоять множество различных понятий, в том числе и несовместимых), политические доктрины и идеологии могут почти не отличаться от своих теоретических двойников.
К надличностному пространству можно отнести с определёнными оговорками богословские школы и доктрины, а также иные духовные феномены, которые, по определению К. Манхейма, «обладают структурой и надличностным измерением». Все эти уровни надличностного, или внеличностного (определение А. Маслоу), познания мира «обнаруживают свою генетическую связь с определённым пространством опыта», но лишь постольку, поскольку познание осуществляется на определённом уровне «установленных в определённой системе понятий». И либерализм во всех его разновидностях, и консерватизм во всех его формах, и любой иной «-изм» можно и нужно, разумеется, рассматривать через призму этой методологической установки, фиксирующей наше внимание на различных уровнях надличностного познания, не смешивая их между собой и с личностным восприятием.
Это представляется необходимым, прежде всего потому, что слишком велика пропасть между такими феноменами, как научные теории, авторов которых относят к лагерю либералов или к лагерю консерваторов (иногда не считаясь с тем, как авторы идентифицируют собственные концепции), и, к примеру, самим политическими доктринами. Многие из таких доктрин на самом деле давно потеряли хоть какую-то связь с научным мышлением и рассчитаны искпючительно на массовую индокринацию. Если мы не замечаем этой пропасти, то только потому, что становимся жертвами такой индоктринации. Возможно, слово «жертва» слишком сильно стилистически окрашено, но в данном случае его употребление уместно, так как человек, утративший способность критически относиться к концептуальной схеме – пусть даже самой продуктивной и многое объясняющей, но заимствованной из «учений», – становится зависимым от программы, а точнее скрытого императива, заложенного, казалось бы, в совершенно нейтральную схему.
Творчество и развитие общества в XXI веке: взгляд науки, философии и богословия
Серия – «Наука. Философия. Религия»
Редакция журнала Наука и Жизнь
Издательство – «Алетейя» – 2017 г. / 392 с.
ISBN 978-5-906860-82-8
Творчество и развитие общества в XXI веке: взгляд науки, философии и богословия – Содержание
- Предисловие
- От редакции
- Глобальные вызовы XXI века и развитие интеллектуального потенциала России
- Вызовы XXI века и стратегические приоритеты использования интеллектуального потенциала России
- Современный мир и актуальные проблемы глобальной безопасности
- Структура современных угроз для глобальной безопасности
- Фактор времени в решении проблем глобальной безопасности
- Интеллектуальный потенциал общества в решении проблем глобальной безопасности
- Проблема использования интеллектуального потенциала России
- Онтология человеческой деструктивности и проблема творчества
- Заключение
- Литература
- Государственная идеология и суверенность: творчество и объективация, конфессионально-цивилизационное измерение
- Где проходит грань между коллективным творчеством и промыванием мозгов
- Политические идеологии и творчество масс
- Имена теорий, взятых на прокат
- Неприятие идеологий
- «Споры идеологии»: возможности индоктринации
- Война идеологий или столкновение цивилизаций?
- Идеология и конституция
- «Когнитивное оружие» как инструмент подавления национального творческого потенциала
- Постановка проблемы
- Войны нового типа и эволюция технологий поражения государственного суверенитета
- Навязываемые образы: «правильная элита» и «неправильный народ»
- Необходимость возрождения национальной науки
- Западническая идеология в науке и образовании
- Научные теории как инструмент идеологического прикрытия периода холодной войны
- Теория постиндустриального общества
- Проектирование будущего сегодня
- Механизмы «информационной раскрутки»
- Инструменты научных брендов и научных табу
- Научные гранты и стажировки в контексте геополитической борьбы государств
- Синергийность в творчестве ученых, философов и богословов как условие позитивного развития науки
- Сохраняющееся различие в понимании творчества
- Фундаментальный парадокс современной науки
- Специфика религиозно-социальной ситуации в России
- Преодоление фундаментального парадокса – условие развития науки
- Глобализация как препятствие для преодоления фундаментального парадокса науки
- Экономика как главная арена когнитивной войны
- Роль интернационального капитала в разрушении традиционных норм социальной жизни
- Признаки глобальной социальной и социокультурной деконструкции
- Задачи учёных, философов и богословов в создании синергийности творческого процесса развития
- Приоритетная задача – противодействие ползучей катастрофе
- Российская экономическая школа как научно-методологическая форма национального мировоззрения
- Постановка проблемы
- О научной школе как таковой
- Об экономических школах в России
- Русская мировоззренческая мысль как «школооборазующий» фактор
- Роль философии в преодолении интеллектуальной стагнации в современной России
- Становление публичного интеллектуального пространства
- Знаковые проекты в интеллектуальной сфере
- Заключение
- Интеллектуальный потенциал православного богословия в XXI веке
- Ограничения богословского метода
- Богословие и гуманитарные науки
- Православное богословие и общественные ожидания
- Несколько конкретных примеров
- Задачи и перспективы
- Творчество и интеллектуальная деятельность человека с позиций философии и психологии
- Творчество как проблема. Психологические, философские и религиозно-философские подходы
- Психологический подход к проблеме творчества
- Философский и религиозный подходы к проблеме творчества
- Смысл творчества с философской точки зрения
- Религиозно-философский подход к теме творчества в Европе
- Античность
- Сакральное и профанное
- Христианство и творчество
- Средние века
- Ренессанс
- Новое время
- Модерн
- Тема творчества в русской интеллектуальной традиции
- Краткие заметки о происхождении и истолковании термина «творчество» в русском языке
- Тема творчества в русской философии
- Заключение
- Феноменология научного творчества
- Самосозидание и самостояние как качества личности, определяющие развитие творческой активности
- Литература
- Форма и смысл творчества
- Список сокращений
- Литература
- Креативность и «креатизмы»
- Введение. Смысловой исток креативности
- Креативность, техника и творчество
- Некоторые черты креативности
- Креатизмы креативности и их отличительные особенности
- Заключение
- Литература
- Креативность и креативные индустрии: трансформация творчества в условиях инновационной экономики
- Введение
- Творчество и креативность в русском языке: филологический анализ
- Социальный заказ на креативность
- Креативные индустрии: культура как сектор экономики
- Российский опыт создания креативных индустрий
- Заключение
- Социум и личность: механизмы сознания, включающие и блокирующие развитие таланта
- Литература
- Оценка профессиональных и нравственных качеств личности методами нейробиологии
- Возможности нейронауки
- Достижения нейронауки
- Свойства личности, зашифрованные волнами ЭЭГ
- Свойства личности, вычисленные по самооценкам испытуемых
- Заключение
- Литература
- Понимание творчества в православном богословии
- О цели творчества
- Человек творящий
- Цель творчества
- Смысл человеческой деятельности
- Богословское понимание творчества
- Категория творчества в пантеистической мировоззренческой парадигме
- Категория творчества в православном богословии
- Заключение
- «Се, творю все новое» (Откр. 21:5): о творчестве в науке, богословии и повседневной жизни
- Нравственные основы творчества с христианской точки зрения
- Проблема творчества в духовном наследии протоиерея
- Всеволода Шпиллера
- Бог – Творец и первозданный человек
- Человек – творец сегодня
- Творчество в жизни великих наших святых
- Наш путь: любовь и творческое служение
- Роль творчества в духовной жизни согласно архимандриту Софронию (Сахарову)
- Богословское обоснование творчества
- Творчество в аскетике
- Богословие как творчество
- Заключение
- Творение как проблема начала: диалог богословов и космологов в ХХ – ХХI вв.
- О проблемах и перспективах художественного творчества
- О «вертикальном» и «горизонтальном» в художественном творчестве
- Литература
- Контемпорари арт: антиискусство как лаборатория распада
- Предисловие
- Контерпорари арт как экспериментальная площадка массовой культуры
- Распад и разложение как метод
- Духовная смерть в виртуальном пространстве Нео-поп
- Искусство и феминизм
- Краткая история убийства культуры
- Фотография в современном искусстве: от истоков до наших дней
- Основные выводы
- Иконное творчество и каноничность
- Религиозное и церковное искусство: различие в понимании художественного творчества
- Трансформации художественного творчества: от церковного искусства к антицерковной культуре
- Современная светская художественная культура
- Современное искусство и Римско-католическая Церковь после Второго Ватиканского собора
- Возрождение как неоязыческая трансформация западного церковного сознания
- Русское церковное искусство до и после латинского влияния
- Заключение. Новый поворот
- Исихастские основания богослужебного пения: сотворение звука и «внутреннего человека»
- Роль современной детской литературы в формировании
- духовно-нравственных ценностей и творческих способностей у подрастающего поколения России
- О творчестве ученых-физиков
- Вклад Объединённого института ядерных исследований в науку о строении вещества
- Вводные замечания. Терминология
- Синхрофазотрон – начало пути
- Исследования с пузырьковыми камерами
- Исследование дифракционных процессов в столкновениях адронов
- Открытие распада векторных мезонов на е++ е- пары
- Управление пучком частиц с помощью изогнутого кристалла
- Исследование кумулятивных процессов
- Ускорительный комплекс NICA
- Лаборатория ядерных реакций
- Ускорители частиц – инструменты для фундаментальной и прикладной науки и для промышленного применения
- Импульсный реактор
- Основные результаты исследований
- Наука, религия, мировоззрение
- Специфика создания (обоснования) современной теории в физике и космологии
- Литератрура
- Дмитрий Иванович Блохинцев о духовных основаниях научного творчества
- Научная биография Дмитрия Ивановича Блохинцева
- Идеи Д. И. Блохинцева в контексте современных данных
- Основы научного творчества
- Литература
- Памяти Виктора Николаевича Первушина (14.09.1944-10.07.2016)
- О конференции «Наука. философия. религия» (1990–015 гг.)
- Авторы сборника
- From the Editorial Board
- Abstracts of articles
- Authors
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