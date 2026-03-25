Ангельские силы нередко упоминаются в Священном Писании, как в Ветхом, так и в Новом Заветах. В христианском богословии с древнейших времен уделялось пристальное внимание вопросу о бесплотных служителях Божиих. На протяжении веков сформировался целый раздел богословия - ангелология. Христианское учение об ангелах основано не только на библейских свидетельствах, оно опирается и на апокрифическую литературу, а также на писания святых Отцов и авторитетных богословов.

Христианские мыслители древности приходят к выводу, что природа ангелов непостижима для человека. Ее знает один только Создатель. Наши знания очень ограничены, но нам открыто, что ангелы бестелесны, невидимы, что они существуют в ином зоне (измерении), нежели люди. Ангелы — духовные существа, которые непрестанно служат Богу.

Само имя Михаил в переводе с древнееврейского языка означает «кто как Бог». В одном из ветхозаветных апокрифов, первой книге Еноха, говорится: «Он назван Михаил, потому что постоянно заботится о Народе и языках» (т.е. об Израиле и язычниках). Этот древний текст, имевший широкое хождение и в христианском мире, видит служение и богоподобие архангела в его попечении о людях.

Полина Александровна Тычинская - Архангел Михаил

СПб.: Метропресс, 2013

