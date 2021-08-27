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Тышкевич - Церковь Богочеловека

Станислав Тышкевич - Церковь Богочеловека
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology
Настоящая книга не составлена для широкого распространения. Она не для ״пропаганды”. Она предназначена, главным образом, для русских католических священников, которым поневоле на каждом шагу приходится сталкиваться с извращёнными представлениями о Церкви и отвечать как на бесчисленные нападки врагов католичества, так и на недоуменные вопросы тех, кто искренно и добросовестно ищет полноту правды о Церкви. Если русский католический священник хочет быть верен голосу совести, требующей от священнослужителей, чтобы они были светом миру и не прятали истины под спудом, то он должен прежде всего всесторонне изучить, молитвенно обдумать и жертвенно в душе своей пережить духовным опытом самую сущность истин, так или иначе касающихся того тайнственного Тела Христова, за которое он должен быть готов много пострадать и даже кровь свою пролить.
Руководясь этими соображениями, автор решился поместить в своей книге не только легко воспринимаемые данные исторического богословия, тексты Св. Писания и свидетельства отцов, но и рассуждения принципиально-умозрительного характера, которые могут быть хорошо усвоены только частыми молитвенными размышлениями. Притом он имел в виду вовсе не навязывать другим своих личных выводов, а помочь читателю в подвиге личной самоотверженной выработки цельного, живого, благодатного представления о Невесте Христовой, Церкви святой. Конечно, совершенства в этом отношении мы в сей жизни не достигнем; но мы можем всё более и более приближаться к тому беспредельному неземному счастию и духовной силе, которые порождает в сердце и уме созерцание подлинного облика святой Церкви. Повторяем, тут нужен подвиг, повторные усилия мысли и воли, самоумерщвляние и горячая молитва; но ведь на всё это русский священник способен не хуже иностранца.

Священник Станислав Тышкевич - Церковь Богочеловека

Миссионерское об-во свв. Кирилла и Мефодия, 1993
Репринтное издание 1958 г.

Священник Станислав Тышкевич - Церковь Богочеловека

Предисловие
Введение
  • ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Предпосылки учения о Церкви
  • ЧАСТЬ ВТОРАЯ О Церкви как Теле Христовом
  • ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Странствующая или земная Церковь
  • ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Признаки истинной Церкви
  • ЧАСТЬ ПЯТАЯ О святости Церкви
  • ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Высшие органы главенства Христова
Заключение
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Added 27.08.2021
Author brat Andron
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