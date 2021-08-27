Настоящая книга не составлена для широкого распространения. Она не для ״пропаганды”. Она предназначена, главным образом, для русских католических священников, которым поневоле на каждом шагу приходится сталкиваться с извращёнными представлениями о Церкви и отвечать как на бесчисленные нападки врагов католичества, так и на недоуменные вопросы тех, кто искренно и добросовестно ищет полноту правды о Церкви. Если русский католический священник хочет быть верен голосу совести, требующей от священнослужителей, чтобы они были светом миру и не прятали истины под спудом, то он должен прежде всего всесторонне изучить, молитвенно обдумать и жертвенно в душе своей пережить духовным опытом самую сущность истин, так или иначе касающихся того тайнственного Тела Христова, за которое он должен быть готов много пострадать и даже кровь свою пролить.

Руководясь этими соображениями, автор решился поместить в своей книге не только легко воспринимаемые данные исторического богословия, тексты Св. Писания и свидетельства отцов, но и рассуждения принципиально-умозрительного характера, которые могут быть хорошо усвоены только частыми молитвенными размышлениями. Притом он имел в виду вовсе не навязывать другим своих личных выводов, а помочь читателю в подвиге личной самоотверженной выработки цельного, живого, благодатного представления о Невесте Христовой, Церкви святой. Конечно, совершенства в этом отношении мы в сей жизни не достигнем; но мы можем всё более и более приближаться к тому беспредельному неземному счастию и духовной силе, которые порождает в сердце и уме созерцание подлинного облика святой Церкви. Повторяем, тут нужен подвиг, повторные усилия мысли и воли, самоумерщвляние и горячая молитва; но ведь на всё это русский священник способен не хуже иностранца.

Священник Станислав Тышкевич - Церковь Богочеловека

Миссионерское об-во свв. Кирилла и Мефодия, 1993

Репринтное издание 1958 г.

Священник Станислав Тышкевич - Церковь Богочеловека

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Предпосылки учения о Церкви

ЧАСТЬ ВТОРАЯ О Церкви как Теле Христовом

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Странствующая или земная Церковь

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Признаки истинной Церкви

ЧАСТЬ ПЯТАЯ О святости Церкви

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Высшие органы главенства Христова

Заключение