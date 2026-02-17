Gemini said

Книга «У тихих вод» представляет собой классический сборник ежедневных чтений, рассчитанный на календарный год. Название отсылает к 22-му Псалму, настраивая читателя на обретение душевного покоя и духовного подкрепления в повседневной суете. Каждая из 366 статей (включая день для высокосного года) предлагает краткое, но глубокое размышление над определенным библейским стихом, помогая христианину начать или завершить день в общении с Богом.

Структура каждого дня обычно включает в себя тематический стих из Писания, назидательную статью и краткую молитву или мысль для запоминания. Тексты подобраны таким образом, чтобы охватить широкий спектр духовных нужд: от утешения в скорбях до практических советов по воспитанию характера и укреплению веры. Авторы стремятся сделать библейские истины доступными и применимыми к современным жизненным ситуациям, призывая к более близкому следованию за Христом.

Важной особенностью издания является приложение с графиком последовательного чтения Библии. Этот план составлен так, чтобы читатель, уделяя время Писанию ежедневно, смог полностью прочитать и Ветхий, и Новый Заветы в течение одного года. Такой системный подход помогает избежать фрагментарного восприятия Библии и способствует целостному пониманию Божьего замысла. Книга пользуется популярностью как в семейном кругу, так и для личного уединения, служа надежным путеводителем в духовном росте.

У тихих вод - 366 статей, предлагаемых для чтения на каждый день, а также план последовательного изучения Библии за год

Пер. с англ. - Название оригинала: Beside the Still Waters. - Содержание данной книги написано разными авторами.

Ephrata, PA: Grace Press. – Киев: Международное Господнее служение, б.г. – 372 с.

1 января - «В начале сотворил Бог...» (Быт. 1:1)

Бог всех начал

Библия начинается не с человеческих рассуждений относительно существования Бога, а с описания деяний Божьих. Бог был, есть и всегда будет. Он — Альфа и Омега, Начало и Конец. Так говорит Библия и я в это верю, ибо содержание Книги Книг не подлежит сомнению.

Бог не имеет начала, но именно Он положил начало существованию каждого из Своих творений. Все живое сегодня — чудо, которое мог совершить лишь Он Один! Можно привести множество примеров того, чему Бог положил начало.

Возьмем, к примеру, жизнь христианина. Бог присутствовал в тот момент, когда мы стали «живой душой» и начали жить на земле. Когда мы покаялись и пошли по пути, ведущему на небеса, наш Искупитель и Его ангелы радовались этому. Те из нас, кто состоит в браке, наверняка начали свою семейную жизнь с церемонии, совершенной служителями Божьими в доме Господнем и с Его благословением. Бог присутствовал при многих наших начинаниях, но самым прекрасным началом будет начало нашей вечной жизни вместе с Господом, когда Он возьмет нас за руку и приведет к иным берегам.

Наш премудрый и всезнающий Бог совершал Свои начинания великое множество раз, поэтому мы, собираясь что-либо начать, должны прежде всего обратиться к Нему. Каждый день, неделя, месяц или год, каждый замысел или проект — все должно начинаться с именем Бога на устах.

Начните этот год вместе с Богом. Сложите все свои планы у ног Иисуса Христа и позвольте Господину всех начал распорядиться ими по Своему усмотрению.

У тихих вод - Содержание