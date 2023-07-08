Уатсон - Божественное лекарство
«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу».
К Римлянам 8:28
Если все Писание сравнивать с праздником души, как сказал Амвросий, то 8 глава послания к Римлянам может быть блюдом на этом празднике, которое своим сладким разнообразием способно освежить и оживить сердца Божиих людей. В предшествующих стихах апостол раскрывал сущность великих учений об оправдании и усыновлении, таинства, такие труднопонятные и глубокие, в которых без помощи и содействия Духа очень трудно разобраться. В настоящем стихе апостол касается приятной темы утешения: « Притом знаем,что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу », Каждое слово в этом стихе имеет значение, поэтому я соберу каждую крупицу этого золота, чтобы ничто не пропало.
В настоящем стихе выделяются три основные темы.
Первая — славная привилегия: все содействует ко благу.
Вторая — лица, заинтересованные в этой привилегии. О них сказано двояко: они любят Бога, они призваны.
Третья – происхождение и зарождение этого действенного призыва, который выражен в следующих словах: «по Его изволению».
Уатсон Томас - Божественное Лекарство
Витебск: ”АЛЬФОМ ” 1996. -112 с.
ISBN 985-6228-03-4
Уатсон Томас - Божественное Лекарство - Содержание
Предисловие
Вступление
Глава Первая. Все самое хорошее содействует ко благу праведников
1. Божии качества - 2. Обетования Божии - 3. Милости Божии - 4. Благодати духа - 5. Ангелы Божии - 6. Общение святых - 7. Прошения Христа - 8. Молитвы святых
Глава Вторая. Все самое плохое содействует ко благу праведников
1. Несчастия - 2. Соблазны - 3. Одиночество - 4. Грех
Глава Третья. Почему все содействует ко благу праведников?
1. Почему все содействует ко благу? - 2. Выводы из сказанного
Глава Четвертая. О любви к Богу
1. Природа любви - 2. Основание для любви - 3. Виды любви - 4. Качества любви - 5. Степень любви - 6. Резкий упрек тем, кто не любит Бога
Глава Пятая. Испытание любви к Богу
Глава Шестая. Призыв любить Бога
1. Призыв любить Бога - Двадцать доводов, почему мы должны любить Бога - 2. Призыв сохранить любовь к Богу - 3. Призыв больше любить Бога
Глава Седьмая. Действенное призвание
1. Виды призвания - 2. Наше состояние до призвания - 3. Средства нашего действенного призвания - 4. Божий способ призвания грешников - 5. Признаки действенного призвания - 6. Результат нашего действенного призвания Призыв делать свое призвание твердым
Глава Восьмая. Призыв к призванным
1. Восхищайся свободной благодатью Божией - 2. Проявляй жалость к тем, кто еще не призван - 3. Дорожи своим высоким призванием
Глава Девятая. Относительно воли Божией
1. Божия воля является причиной спасения - 2. Божия воля является основанием для нашей уверенности
Большое спасибо!
Огромное спасибо!
Спасибо. Не только полезно, но и познавательно и интересно.