Уатсон - Божественное лекарство

«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу».

К Римлянам 8:28

Если все Писание сравнивать с праздником души, как сказал Амвросий, то 8 глава послания к Римлянам может быть блюдом на этом празднике, которое своим сладким разнообразием способно освежить и оживить сердца Божиих людей. В предшествующих стихах апостол раскрывал сущность великих учений об оправдании и усыновлении, таинства, такие труднопонятные и глубокие, в которых без помощи и содействия Духа очень трудно разобраться. В настоящем стихе апостол касается приятной темы утешения: « Притом знаем,что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу », Каждое слово в этом стихе имеет значение, поэтому я соберу каждую крупицу этого золота, чтобы ничто не пропало.

В настоящем стихе выделяются три основные темы.

Первая — славная привилегия: все содействует ко благу.

Вторая — лица, заинтересованные в этой привилегии. О них сказано двояко: они любят Бога, они призваны.

Третья – происхождение и зарождение этого действенного призыва, который выражен в следующих словах: «по Его изволению».

Уатсон Томас - Божественное Лекарство

Витебск: ”АЛЬФОМ ” 1996. -112 с.

ISBN 985-6228-03-4

Уатсон Томас - Божественное Лекарство - Содержание

Предисловие

Вступление

Глава Первая. Все самое хорошее содействует ко благу праведников

1. Божии качества - 2. Обетования Божии - 3. Милости Божии - 4. Благодати духа - 5. Ангелы Божии - 6. Общение святых - 7. Прошения Христа - 8. Молитвы святых

Глава Вторая. Все самое плохое содействует ко благу праведников

1. Несчастия - 2. Соблазны - 3. Одиночество - 4. Грех

Глава Третья. Почему все содействует ко благу праведников?

1. Почему все содействует ко благу? - 2. Выводы из сказанного

Глава Четвертая. О любви к Богу

1. Природа любви - 2. Основание для любви - 3. Виды любви - 4. Качества любви - 5. Степень любви - 6. Резкий упрек тем, кто не любит Бога

Глава Пятая. Испытание любви к Богу

Глава Шестая. Призыв любить Бога

1. Призыв любить Бога - Двадцать доводов, почему мы должны любить Бога - 2. Призыв сохранить любовь к Богу - 3. Призыв больше любить Бога

Глава Седьмая. Действенное призвание

1. Виды призвания - 2. Наше состояние до призвания - 3. Средства нашего действенного призвания - 4. Божий способ призвания грешников - 5. Признаки действенного призвания - 6. Результат нашего действенного призвания Призыв делать свое призвание твердым

Глава Восьмая. Призыв к призванным

1. Восхищайся свободной благодатью Божией - 2. Проявляй жалость к тем, кто еще не призван - 3. Дорожи своим высоким призванием

Глава Девятая. Относительно воли Божией