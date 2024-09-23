Древние легенды всех народов мира, на которых были вскормлены поколения людей от века к веку, столь поразительно похожи друг на друга, что мы почти вынуждены поверить, что когда-то было время, когда вся семья человечества разделяла одну веру и один язык. Но когда людей стало больше, им пришлось расселиться; и эта беспрестанная миграция племен земли, начавшаяся с восточной колыбели человеческой расы, продолжается теперь уже тысячи лет с неисчерпаемой энергией.

Из прекрасной страны Эдема в передней части Персидского залива, где росли верования и культура, произошли первые миграции; естественно, они были направлены по течению великих рек – по Евфрату и Тигру и на юг по Нилу, и именно здесь были построены первые могущественные города мира, и первые великие царства Востока начали посылать своих колонистов, чтобы завоевать неизвестный молчаливый мир вокруг них. Из Персии, Ассирии и Египта в Грецию и на острова Средиземного моря отправлялись странствующие племена, которые несли с собой, как знак своего происхождения, обрывки своей первоначальной веры и ломаные выражения своего первоначального языка – эти ранние страницы в истории человеческой расы, вечной и неразрушимой, которые сотни веков не смогли стереть из ума человечества.

Но по мере того, как эти первобытные племена ответвлялись от первоначального ствола, и вера, и язык начали принимать новые формы: под влиянием климата, при виде новых и поразительных явлений природы в землях, где они находили временный приют или постоянный дом, у кочующих людей возникал новый образ жизни и образ мыслей. Тем не менее у всех народов оставался фундамент первоначальной веры и языка, который легко можно проследить через все перемены в человеческой мысли, вызванные обстоятельствами – или более высокой культурой, или, наоборот, падением, которые и язык, и символы вынуждены переживать среди грубых и безграмотных племен.

Восстановление первоначальной веры и языка человечества из этих рассеянных и разбитых фрагментов – задача, которая сейчас столь неотрывно привлекает усилия энергичных и ученых этнографов Европы; однако в том, что касается языка, успехи пока невелики, поскольку было открыто, видимо, не более двадцати слов, которые, по мнению филологов, могут принадлежать к первоначальному языку; оказывается, некоторые предметы или представления во всех языках обозначаются одним и тем же словом, и таким образом, филолог приходит к выводу, что эти слова должны были быть связаны с этими представлениями с самой первоначальной зари языка, и, поскольку эти слова выражают в основном связи членов семьи друг с другом, они остаются запечатленными в умах кочующих племен, нетронутые и неизменные после всех превратностей их последующего жизненного опыта.

Уайльд Ф. С. - Легенды, заговоры и суеверия Ирландии

Б.в.д., 2014. – 298 с.

Уайльд Ф. С. - Легенды, заговоры и суеверия Ирландии – Содержание

Об авторе

Легенды, заговоры и суеверия Ирландии

Предисловие

Введение

Рогатые женщины

Легенда замка Баллитовтас [12]

История о волке

Дурной глаз

Похищенная невеста

Музыка фей

Танцы фей

Суд фей. Легенда Шарк-Айленда [22]

Душа священника

Народ фей

Испытание огнем

Леди ведьма

Этне-невеста

Месть фей

Феи-помощники. Пак

Наказанный крестьянин

Жена крестьянина

Полночная поездка. Рассказ крестьянина

Лепрекон [29]

Легенды Западных островов

Предсмертная песнь невесты

Сон ребенка

Дитя фей

Рок

Очищение от вины

Святой колодец и убийца

Легенды Иниш-Сарка

Проклятие женщины

Легенды Западных островов об умерших

Знак смерти

Кэтлин

День Всех Святых

Танец умерших

Суеверия, касающиеся умерших

Роковой талисман любви

Воины-фении: легенда Западной Ирландии

Остров Ратлин [38]

Странные гости

Мертвый солдат

Три подарка

Феи – падшие ангелы

Подменыш фей

Уловки фей

Шон-Мор. Легенда Иниш-Сарка

Феи пещер. Племена богини Дану

Королева Этайн

Королевский скакун

Злые заклятия. Король Кахал

Проклятие поэта

Дримиал и Ториал. Губительное заклинание

Ирландский отшельник на островах

Майские праздники

Суеверия, связанные с Майским днем

Сретение

Троицын день

Троицын день: легенда о волшебных конях

Чары ноября

1 ноября

Страшная месть

Летнее солнцестояние. Огни и танцы Ваала

Знахарка

Брачные обряды

Мертвецы

Буйные поминки

Древние мистерии

Сила слова

Поэт и король

Племя сидов

Музыка

Поэтическое вдохновение

Поэтесса Этайн

Банши

Королева Медб

Признаки смерти

Рок Хартпоулов

Суеверия

Волшебный холм

Характер фей

Характер ирландцев

Легенды о животных

О собаках

О кошках

Король кошек

Кот-демон

Кошачий характер

Бард Сенхан и король кошек

Барды

Король Артур и кот

О коровах

Причуды фей

Колдовство

Мертвая рука

Злая вдова

Тайна масла

О птицах

Сорока

Крапивник

Ворон и трясогузка

Кукушка и малиновка

О живых существах

Сверчок

Майский жук

Заяц

Ласка

Приметы

Свойства трав и их использование в медицине

Любовный напиток

Сны о любви

Как вызвать любовь

Суеверия, связанные с медициной, и древние заклинания

Против скорби

Чтобы завоевать любовь

Другой заговор

От ночного огня (горячки)

От боли в боку

От кори

От безумной горячки

Против врагов

Чтобы вытащить колючку

Чтобы вызвать ненависть между любящими

Заговор на любовь

Как всегда иметь деньги

От великого червя [80]

От болезни глаз

От болей в теле

Против утопления

Во время битвы

От красной сыпи

Другая молитва

Чтобы укротить коня

Очень древний заговор против ран или ядов

От боли в груди

От ран

От дурного глаза

От Антонова огня

Как стать невидимым

От боли

Другое

От растяжения суставов

Чтобы вызвать любовь

От укуса бешеной собаки

От зубной боли

Другое

Другое

От веснушек

От ожога

Для хорошей памяти

От эпилепсии

От коклюша

От ревматизма

От ячменя на глазу

Чтобы вылечить бородавки

От колики в боку

От слабости глаз

От водянки мозга

От болезни бедер

От свинки

Другое

От эпилепсии

Другое

От тяжести на сердце

От «стрелы фей»

Различные суеверия и лекарства

Как найти украденные вещи

Молитва от чумы

Благословение

Лекарство для скота

Заговор для безопасности

Эликсир потенции

От укуса бешеной собаки

Сны

Знахари

Заговоры с помощью кристаллов

Алектромантия

Сила фей

Приметы и суеверия

То, что сулит несчастье

Чтобы привлечь пчел

Суеверия островов об умерших

Судьба солдата

Мощи святых

Легенды о святых

Святой Патрик

Колодец книги

Святой Патрик и змий

Святой Патрик и принцессы

Отравленная чаша

Гадание

Слепой поэт

История Бреккана

Привилегии бардов

Святой Киаран

Святой Мартин

Святая Бригитта

Святой Киаран

Святой Кевин

Христианские легенды

Камни для клятв и мощи. Кремейв

Реликвии, которые очищают от вины

Иниш-Мюррей

Таинственная сила фей

«Злой удар»

Подменыш

Знахарь

Чары поэта

Заклинание от «удара фей»

Судьба крестьянина

Волшебный холм

Священные колодцы

Белые камни

Священная форель

Колодец святого Августина

Жареная форель

Легенда о Ниалле Великом

Колодец святого Иоанна

Колодец Финна Мак-Кумала

Колодец святого Сенана

Кил-на-Грейна

Колодец поклонения

Колодец Бригиты

Ирландский факир

Священные деревья

Тобер-на-Дара

Лох-Ней

Доктор и княгиня Фей

Святой колодец

Священный остров

Озеро мести

Сцены у святого колодца

Лох-Фойл

Куриный замок

Шлив-Миш, графство Керри

Скалы Скеллиг в Керри

Народные представления о племени сидов

Хоккейный матч

Поездка с феями

Шпион фей

Черный всадник

Шила-на-Скиан

Капитан Уэбб – предводитель разбойников

Разбойник из Мэйо и кобыла Финиш

Очерки из прошлого Ирландии

Племя Поэтов

Древняя раса

Древности Ирландии

Древнее ирландское искусство

Наша древняя столица

О древних племенах Ирландии