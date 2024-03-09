Уайт Джо – Подготовка к жизни

Хотя это случилось более 20 лет назад, но мне кажется, что буквально вчера моя драгоценная жена привезла Джемми, нашу первую маленькую дочку, из больницы домой. Я называл ее «Орешек», потому что она была крошечной и у нее были большие карие глаза, как у мамы. В ней было все, что я хотел видеть в ребенке.

Не успел я перевести дыхание, как промелькнули 18 лет, и «Орешек» стала ростом метр семьдесят и уже уезжалпа за 720 километров от нашего дома в горах Озарк. Она продолжает оставаться для меня маленькой девочкой, хотя, после того как она упаковала свои чемоданы перед долгой поездкой в Техас для получения высшего образования, наши с ней отношения никогда не будут такими, как раньше.

Через несколько лет после того, как я отправил Джемми в колледж, я со слезами радости готовился повести «Орешек» по проходу церкви к алтарю, где она вступит в брак с мужчиной своей мечты. Я знаю, что Джемми возложит на алтарь святого супружества все без сожаления.

Почему? Потому что сквозь всю свою жизнь она пронесла с собой веру в Иисуса Христа.

Я дарил Джемми (как и остальным своим детям) одежду, внимание, объятия и любовь, но ни один из этих даров не сравнится со временем, которое я проводил с ней, когда она, пыхтя, изучала Божье Слово. Это время молитвенных чтений (запоминания стихов из Библии и чтения Писаний) считалось самым важным, любимым и незаменимым делом, которым мы занимались всей семьей.

Я никогда не заставлял Джемми, но она проводила с Богом время почти каждый день на протяжении всего обучения в школе.

Я никогда не приказывал ей относиться с уважением к нам с мамой, но она всегда любила, уважала и почитала нас.

Я никогда не требовал от нее, чтобы она свидетельствовала подругам о Боге, но как часто она приходила домой с улыбкой на лине, от того что еше одна из ее подруг стала на шаг ближе к Богу, благодаря времени, которое они провели вместе!

Я никогда не принуждал Джемми собираться с ровесниками, чтобы изучать Библию, но каждый вторник утром она раньше всех поднималась и уходила из дому на встречу с подругами для «Божьего времени».

Своим участием в школьном конкурсе красоты Джемми была обязана не особенной внешней красоте, достигнутой при помоши дорогой косметики и изысканной одежды. Она никогда не стремилась оказаться на обложке журнала «Семнадцать». Подруги дочери рассказали мне, что голоса в ее поддержку были отданы из уважения к ее характеру христианки.

Может быть, я хвастаюсь своим ребенком или возгордился им? Вовсе нет. В моей семье были свои ошибки, проблемы и испытания. Мы далеко не совершенны. Но я хвалюсь Божьим Словом и тем, как оно наполняет жизнь человека новым содержанием, когда непрерывно, творчески и с энтузиазмом преподносится в доме.

Я не являюсь известным богословом или преподавателем семинарии, но когда Джемми было пять лет, Кортни — два года, Бреди — один год, а Купер сушествовал только в наших планах, я поставил перед собой задачу помочь своим детям духовно расти. Каждый вечер я ложился или становился на колени возле каждого ребенка и обсуждал с ним происшедшее за день. Затем мы вместе учили один стих из Библии и заканчивали молитвой. За завтраком или ужином мы с моей женой Дебби-Джо проводили семейное изучение Библии со всеми, кто в это время был дома.

Признаюсь честно, требовалась жесткая личная дисциплина, для того чтобы обеспечивать проведение времени в кругу семьи. Наша жизнь наполнена событиями (как, вероятно, и ваша). В нашем доме часто бывали посетители, но я находил способ отложить все что угодно, лишь бы в первую очередь выполнить «папину» работу.

Я осознал, что время, проведенное с моими детьми в Слове Божьем, важно для вечности.

Д-р Джо Уайт – Подготовка к жизни - Молитвенные чтения для родителей и подростков

Пер. с англ. – К.: Варух, 2005. – 288 с.

ISBN 966-7023-52-4

Д-р Джо Уайт – Подготовка к жизни – Содержание