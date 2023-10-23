Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Уайт Хейден - Метаистория - Историческое воображение в Европе XIX века

Хейден Уайт - Метаистория
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History
Этот анализ глубокой структуры исторического воображения предваряется методологическим введением. В нем я пытаюсь определенно и систематически изложить принципы интерпретации, на которых базируется эта работа. По мере изучения классиков исторической мысли XIX века для меня стало очевидным, что рассмотрение их работ в качестве характерной формы исторической рефлексии требует формальной теории исторического сочинения. Такую я и попытался представить во введении.
В этой теории я трактую историческое сочинение как то, чем оно по преимуществу и является: словесной структурой в форме повествовательного прозаического дискурса. Истории (как и философии истории) объединяют определенный объем «данных», теоретических понятий для «объяснения» этих данных и повествовательную структуру для их представления в виде знаков совокупности событий, предположительно случившихся в прошлые времена. Кроме того, я полагаю, они включают глубинное структурное содержание, которое по своей природе в общем смысле поэтично, а в частности лингвистично и которое служит в качестве некритически принимаемой парадигмы того, чем должно быть именно «историческое» объяснение. Эта парадигма функционирует как «метаисторический» элемент во всех исторических работах, более исчерпывающих, нежели монография или архивный отчет.

Хейден Уайт - Метаистория - Историческое воображение в Европе XIX века

Пер. с англ, под ред. Е. Г. Трубиной, В. В. Харитонова.—Москва; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2023. — 528 с.
ISBN 978-5-7584-0675-5

Хейден Уайт – Метаистория – Содержание

Предисловие. Сорок лет спустя
Предисловие
Введение. Поэтика истории
Часть I. Воспринятая традиция: Просвещение и проблема исторического сознания
  • Глава 1. Историческое воображение между Метафорой и Иронией
  • Глава 2. Гегель: поэтика истории и путь за пределы Иронии
Часть II. Четыре вида «реализма» в историографии XIX века
  • Глава 3. Мишле: исторический реализм как Роман
  • Глава 4. Ранке: исторический реализм как Комедия
  • Глава 5. Токвиль: исторический реализм как Трагедия
  • Глава 6. Буркхардт: исторический реализм как Сатира
Часть III. Отказ от «реализма» в философии истории конца XIX века
  • Глава 7. Историческое сознание и возрождение философии истории
  • Глава 8. Маркс: философская защита истории посредством Метонимии
  • Глава 9. Ницше: поэтическая защита истории посредством Метафоры
  • Глава 10. Кроче: философская защита истории посредством Иронии
Заключение
Библиография
От переводчиков. К метатеории метаистории
«Метаистория» и историки
Views 336
Rating 5.0 / 5
Added 23.10.2023
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books