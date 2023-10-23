Уайт Хейден - Метаистория - Историческое воображение в Европе XIX века

Этот анализ глубокой структуры исторического воображения предваряется методологическим введением. В нем я пытаюсь определенно и систематически изложить принципы интерпретации, на которых базируется эта работа. По мере изучения классиков исторической мысли XIX века для меня стало очевидным, что рассмотрение их работ в качестве характерной формы исторической рефлексии требует формальной теории исторического сочинения. Такую я и попытался представить во введении.

В этой теории я трактую историческое сочинение как то, чем оно по преимуществу и является: словесной структурой в форме повествовательного прозаического дискурса. Истории (как и философии истории) объединяют определенный объем «данных», теоретических понятий для «объяснения» этих данных и повествовательную структуру для их представления в виде знаков совокупности событий, предположительно случившихся в прошлые времена. Кроме того, я полагаю, они включают глубинное структурное содержание, которое по своей природе в общем смысле поэтично, а в частности лингвистично и которое служит в качестве некритически принимаемой парадигмы того, чем должно быть именно «историческое» объяснение. Эта парадигма функционирует как «метаисторический» элемент во всех исторических работах, более исчерпывающих, нежели монография или архивный отчет.

Хейден Уайт - Метаистория - Историческое воображение в Европе XIX века

Пер. с англ, под ред. Е. Г. Трубиной, В. В. Харитонова.—Москва; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2023. — 528 с.

ISBN 978-5-7584-0675-5

Хейден Уайт – Метаистория – Содержание

Предисловие. Сорок лет спустя

Предисловие

Введение. Поэтика истории

Часть I. Воспринятая традиция: Просвещение и проблема исторического сознания

Глава 1. Историческое воображение между Метафорой и Иронией

Глава 2. Гегель: поэтика истории и путь за пределы Иронии

Часть II. Четыре вида «реализма» в историографии XIX века

Глава 3. Мишле: исторический реализм как Роман

Глава 4. Ранке: исторический реализм как Комедия

Глава 5. Токвиль: исторический реализм как Трагедия

Глава 6. Буркхардт: исторический реализм как Сатира

Часть III. Отказ от «реализма» в философии истории конца XIX века

Глава 7. Историческое сознание и возрождение философии истории

Глава 8. Маркс: философская защита истории посредством Метонимии

Глава 9. Ницше: поэтическая защита истории посредством Метафоры

Глава 10. Кроче: философская защита истории посредством Иронии

Заключение

Библиография

От переводчиков. К метатеории метаистории

«Метаистория» и историки