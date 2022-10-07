Для начала определим, что мы понимаем под словом «эволюция». Вплоть до середины XIX в. большинство людей на Земле верило, что все живые существа — все виды животных, растений и микроорганизмов — созданы непосредственно Богом и с тех пор изменились очень мало, если изменились вообще. За малым исключением, выдающиеся ученые XVII-XVIII вв., стоявшие у истоков актуальных и сегодня областей науки, также считали, что человек и другие живые существа созданы сверхъестественным Творцом.

В 1859 году Чарльз Дарвин опубликовал свою книгу под названием «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь», которую чаще называют «Происхождение видов». Дарвин потряс весь мир учением о том, что жизнь на самом деле началась с одной клетки, которая на протяжении миллионов лет непрерывно менялась и приспосабливалась к окружающей среде, становясь все более сложным организмом, что и привело к появлению тысяч самых разных живых существ.

Концепция Бога, Высшего Существа, лежит в основе морали. Если Бог объявил что-то истинным или ложным, правильным или неправильным, — мы имеем основания для этики, справедливости и закона. У нас есть огромное преимущество вне временных принципов, которые применимы ко всем людям, культурам и нациям. Но если нет Бога, нет абсолютного авторитета, тогда мораль не имеет основания. Если нет Бога, то нет и универсальных критериев для истины и заблуждения, правильного и неправильного. Как бы мы ни развивали этику, справедливость и закон, все это будут лишь относительные ценности, — ценности для этих людей и этого времени. Эволюция основывается на атеизме, т. е. жизни без Бога. Это учение отрицает существование Бога и Его участие в нашей жизни. Оно утверждает, что мы совершенно одиноки в этом мире, где все мужчины и женщины должны конкурировать друг с другом. Эволюционное учение, как никакое другое, отвращает человека от доверия Богу.

Джо Уайт, Николас Комнинеллис - Крушение Дарвина

Санкт-Петербург, «Обетование миру», 2005

Джо Уайт, Николас Комнинеллис - Крушение Дарвина - Содержание

1 Как началась жизнь ?

2 Невозможные случайности

3 Не настолько стара, как нам говорили

4 «Каменные» окаменелости

5 Эволюция человека ? Нет !

6 Творение повсюду !

7 Почему же эволюция так привлекательна ?

8 Кто же Творец ?

Примечания