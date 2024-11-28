Уайт Теренс - Средневековый бестиарий - Что думали наши предки об окружающем их мире

Лев. Самый могущественный из зверей, способный противостоять любому нападающему. Строго говоря, само понятие «звери» первоначально использовалось для обозначения львов, леопардов, тигров, волков, лис, собак. Иными словами, тех животных, кто яростно нападает на жертву, используя зубы и когти. Их именуют зверями благодаря неистовству, поэтому часто называют «дикими» (ferus), поскольку от рождения они привыкли к свободе и руководствуются исключительно своими желаниями и потребностями. Латинское наименование «лев» (lео) произошло от греческого слова leon, в переводе с латыни «король». Видимо, в нем отразилось древнее представление о том, что лев являлся королем всех животных.

Осознавая свою силу, он усмиряет свирепость по отношению к прочим животным, но, подобно настоящему королю, считает ниже своего достоинства иметь много жен. Ученые отмечают три главные особенности льва. Во-первых, он любит прогуливаться на возвышенностях, например по вершинам гор. В случае преследования охотниками он, почуяв их запах, заметает свой след хвостом, и те не смогут его выследить. Именно таким образом наш Спаситель (то есть Духовный Лев из колена Иудина, древа Ессеева, Возлюбленный Господь, Сын Бога), посланный Отцом, вошел в лоно Девы Марии и своей мученической кончиной искупил грехи человечества. Не ведая о Его божественной природе, дьявол (извечный враг человечества) дерзнул искушать Его, будто Тот простой человек. Даже ангелы, находившиеся на высоте, не распознав Его след, говорили тем, кто собирался отправиться с Ним, когда Он продвигался к своей награде: «Кто этот Царь Славы?»

Вторая особенность льва, когда он спит: кажется, его глаза открыты. Таким же образом наш Господь, почивая в телесном обличье, был похоронен после распятия, в то время как Его божественная сущность бодрствовала. В Песни песней говорится: «Я сплю, а мое сердце бодрствует» (Песн., 5, 2, 4). Или в Псалтири: «Дремлет и не спит хранящий Израиль» (Пс., 120: 1—8). Третья особенность — львица рождает детенышей мертвыми, и они остаются безжизненными в течение трех дней, пока пришедший отец не дыхнет им на морды, после чего они оживают. Точно так же поступил и Отец наш всемогущий, воскрешая на третий день из мертвых Господа нашего Иисуса Христа. Процитируем Иакова: «Он уснул как лев и львенком пробудился». По отношению к людям природа львов такова, что они не выходят из себя, пока их не ранят. Всякому здравомыслящему человеку следует на это обратить внимание. Ведь и люди гневаются, если с ними поступают подобным образом, и травят невиновных, вопреки христианским законам, запрещающим наказывать виновных.

Уайт Теренс - Средневековый бестиарий - Что думали наши предки об окружающем их мире

Пер. с англ. С. Федорова

М.: ЗАО Центрполиграф, 2013, 287 с.

ISBN 978-5-9524-5086-8

Уайт Теренс - Средневековый бестиарий - Что думали наши предки об окружающем их мире - Содержание

Об авторе

Часть первая. ЗВЕРИ

Часть вторая. ПТИЦЫ

Часть третья. РЕПТИЛИИ И РЫБЫ

Дополнительные разделы

Приложения