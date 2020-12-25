Курс «Священное Писание Нового Завета» разработан в соответствии с концепцией программы профессиональной переподготовки «Теология». Данный курс призван помочь в первом систематическом освоении содержания новозаветного текста и связанной с ним церковной экзегетической традиции. В рамках этой концепции при работе с новозаветным текстом курс основное внимание уделяет рассмотрению тех вопросов, которые ставит к тексту Писания святоотеческая традиция. При раскрытии исторических и экзегетических проблем курс знакомит слушателей с некоторыми мнениями (в том числе спорными или не соответствующими Преданию Церкви) представителей библейской науки XIX—XXI вв., но не привлекает их в качестве основного помощника в изучении Писания.

Тематическая последовательность первой части курса (Четвероевангелия) задана единой событийной канвой евангельской истории, составленной на основе материала всех Евангелий. Наиболее подробно рассматривается содержание Евангелия от Иоанна: во- первых, в силу того что оно традиционно представляет наибольшую сложность для понимания, во-вторых, потому что оно, как ни одно другое Евангелие, открывает догматический и духовно-нравственный смысл евангельских событий и учения. Вторая часть курса представляет собой последовательное изучение книг апостольского корпуса: вначале исторической книги Деяний святых апостолов, затем посланий апостола Павла (в хронологическом порядке) и, наконец, Соборных посланий и Откровения ап. Иоанна Богослова. При изучении посланий обращается внимание на исторический контекст их появления; особое внимание уделено тематическим связям между посланиями.

Учебно-методические материалы по программе «Теология»: Священное Писание Нового Завета

Программа и сборник тестовых заданий. Вып. 8 [Ю. В. Серебрякова; науч. ред. Е. Н. Никулина]

М.: Изд-во ПСТГУ, 2020. 104 с.

ISBN 978-5-7429-1223-1

Учебно-методические материалы по программе «Теология»: Священное Писание Нового Завета - Содержание

Предисловие. Е. Н. Никулина, Ю. В. Серебрякова

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ КУРСА

ПРОГРАММА КУРСА

ЧАСТЬ 1. Четвероевангелие

Тема 1. Введение в изучение предмета

Тема 2. Богоявление: Рождество и Крещение Господне

Тема 3. Явление Мессии Израилю: «Его слушайте» (Втор. 18: 15)

Тема 4. Богословие Пролога и бесед в 3—6 главах Евангелия от Иоанна

Тема 5. Вера и неверие: ученичество Христу и отвержение Его миром

Тема 6. От Страстей к Славе: Вход Господень в Иерусалим и начало Страстей

Тема 7. Пасха Страстей: Великий Четверг—Великая Пятница

Тема 8. День Господень: Великая Суббота, Воскресение и Вознесение Христа

ЧАСТЬ 2. Апостол

Тема 9. Книга Деяний святых апостолов

Тема 10. Первое и Второе послания к Фессалоникийцам

Тема 11. Первое и Второе послания к Коринфянам

Тема 12. Послание к Галатам

Тема 13. Послание к Римлянам

Тема 14. Послание к Филиппийцам

Тема 15. Послание к Колоссянам

Тема 16. Послание к Ефесянам. Послание к Филимону

Тема 17. Пастырские послания

Тема 18. Послание ап. Павла к Евреям

Тема 19. Соборное послание ап. Иакова

Тема 20. Первое и Второе соборные послания ап. Петра. Соборное послание ап. Иуды

Тема 21. Соборные послания и Откровение ап. Иоанна Богослова

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

Основная литература

Дополнительная литература

Творения святых отцов и учителей Церкви

Богослужебные книги

Интернет-ресурсы со святоотеческими толкованиями

Комментарии к списку источников и литературы

Методические рекомендации по изучению курса

Условия аттестации по курсу

Вопросы к экзамену

ТЕСТ ПО ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЮ (материал для самопроверки)

ТЕСТЫ ПО АПОСТОЛЬСКОМУ КОРПУСУ (материал для самопроверки)

ЧАСТЬ 1. Книга Деяний

ЧАСТЬ 2. Послания ап. Павла

ЧАСТЬ 3. Соборные послания и обобщающие вопросы

Учебно-методические материалы по программе «Теология»: Священное Писание Нового Завета - Предисловие

Учебно-методические материалы по программе профессиональной переподготовки «Теология» разработаны на кафедре теологии факультета дополнительного образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета для слушателей с высшим профессиональным образованием. Материалы всех дисциплин разработаны в соответствии с концепцией программы «Теология», цель которой — способствовать вхождению взрослых образованных слушателей в православную традицию и осознанному пребыванию в Церкви. Настоящее издание представляет собой исправленный и дополненный вариант учебно-методических материалов по программе «Теология», опубликованных издательством ПСТГУ в 2016 г. В издание включены учебно-методические комплексы по новым дисциплинам программы «Теология» — «История западных вероисповеданий» и «Проблемы взаимоотношения христианства и науки», а также новые версии курсов «Иконоведение» и «Церковнославянский язык».

В восьмом выпуске представлены учебно-методические материалы и тестовые задания по дисциплине «Священное Писание Нового Завета». Курс призван помочь в первом систематическом освоении содержания новозаветного текста и связанной с ним церковной экзегетической традиции. Он направлен на постижение слушателями места Нового Завета в православном Предании в его взаимосвязи с Ветхим Заветом, экзегетической и литургической традицией. Обучение способствует выявлению ценностной системы Священного Писания и раскрытию возможности ее использования в качестве основы для анализа и оценки явлений личной и общественной жизни. Автор курса: Юлия Владимировна Серебрякова, старший преподаватель кафедры общей и русской церковной истории и канонического права богословского факультета ПСТГУ.

Издание предназначено для широкого круга читателей: для слушателей программы «Теология» и тех, кто изучает дисциплины данной программы в рамках отдельных курсов повышения квалификации на факультете дополнительного образования ПТСГУ; для руководителей, преподавателей и учащихся богословских курсов, кафедр теологии, духовно-просветительских центров и других образовательных учреждений, дающих базовое богословское образование, а также для всех желающих самостоятельно получить первоначальные сведения по базовым богословским дисциплинам, в том числе по дисциплине «Священное Писание Нового Завета».

Ю. В. Серебрякова, научный редактор издания канд. пед. наук Е. Н. Никулина