Уэлч - Когда люди большие, а Бог маленький
«Долгое время я страдал от чувства собственной ущербности, - так начал свой рассказ Уильям. - Я почувствовал себя хорошо лишь однажды, когда мне купили кроссовки за 100 баксов и свитер за 60. Без них я отказывался идти в школу».
Кто бы мог подумать, что за образом «крутого парня» скрывается неуверенный в себе человек, который не может примириться с мыслью о том, что ему приходится носить недорогие туфли или рубашку «как у всех»?
Если бы только об этом знали его недруги!
У них не было бы синяков, которые им наставил Уильям, если бы они узнали, что он всего лишь «современный Самсон» и вся его сила - в его туфлях.
Отберите их - и он в вашей власти.
Эдвард Т. Уэлч - Когда люди большие, а Бог маленький - Не поддаваться влиянию сверстников, перестать быть созависимым и победить страх перед людьми
Пер. с англ. - Одесса: Издательство «Тюльпан», ЕРПЦО, 2008 г, 260 стр.
ISBN: 0-87552-600-4
Эдвард Уэлч - Когда люди большие, а Бог маленький - Не поддаваться влиянию сверстников, перестать быть созависимым и победить страх перед людьми - Содержание
Слова признательности
1. Сосуды любви, которые невозможно наполнить
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: В чем заключается боязнь перед людьми и почему мы их боимся
2. «Люди меня увидят»
3. «Люди меня отвергнут»
4. «Люди причинят мне боль»
5. «Мир заставляет меня бояться людей»
ЧАСТЬ ВТОРАЯ: Преодолеть страх перед людьми
6. Познайте страх Господень
7. Возрастайте в страхе Господнем
8. Оцените свои ощущаемые нужды в свете Писания
9. Знайте свои подлинные нужды
10. Утешайтесь Господом, Который наполняет вас
11. Любите врагов ваших и ваших ближних
12. Любите своих братьев и сестер
13. «Сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай»
Comments (1 comment)