Уэлч - Когда люди большие, а Бог маленький

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology

«Долгое время я страдал от чувства собственной ущербности, - так начал свой рассказ Уильям. - Я почувствовал себя хорошо лишь однажды, когда мне купили кроссовки за 100 баксов и свитер за 60. Без них я отказывался идти в школу».

Кто бы мог подумать, что за образом «крутого парня» скрывается неуверенный в себе человек, который не может примириться с мыслью о том, что ему приходится носить недорогие туфли или рубашку «как у всех»?

Если бы только об этом знали его недруги!

У них не было бы синяков, которые им наставил Уильям, если бы они узнали, что он всего лишь «современный Самсон» и вся его сила - в его туфлях.

Отберите их - и он в вашей власти.

Эдвард Т. Уэлч - Когда люди большие, а Бог маленький - Не поддаваться влиянию сверстников, перестать быть созависимым и победить страх перед людьми

Пер. с англ. - Одесса: Издательство «Тюльпан», ЕРПЦО, 2008 г, 260 стр.

ISBN: 0-87552-600-4

Эдвард Уэлч - Когда люди большие, а Бог маленький - Не поддаваться влиянию сверстников, перестать быть созависимым и победить страх перед людьми - Содержание

Слова признательности

  • 1. Сосуды любви, которые невозможно наполнить

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: В чем заключается боязнь перед людьми и почему мы их боимся

  • 2. «Люди меня увидят»

  • 3. «Люди меня отвергнут»

  • 4. «Люди причинят мне боль»

  • 5. «Мир заставляет меня бояться людей»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: Преодолеть страх перед людьми

  • 6. Познайте страх Господень

  • 7. Возрастайте в страхе Господнем

  • 8. Оцените свои ощущаемые нужды в свете Писания

  • 9. Знайте свои подлинные нужды

  • 10. Утешайтесь Господом, Который наполняет вас

  • 11. Любите врагов ваших и ваших ближних

  • 12. Любите своих братьев и сестер

  • 13. «Сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай»

Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 days ago
Благодарю.

Related Books

All Books