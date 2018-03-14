Ученичество бывает двух видов: мирское и небесное. Мирское ученичество ставит ударение на том, что ученик должен делать, производить и достигать. Его происхождение - дерево познания добра и зла; его цель - ходатайство плоти человеческой возлагать надежду на собственные силы и достижения. Это не выход! Этот путь изматывает своих последователей, постоянно требуя от них новых и новых усилий, в то же время как они остаются бессильны перед лицом искушений, в страхе перед Богом и связаны духом законничества, который вопит: «Принятие зарабатывается делами!» Это - полный тупик! В Австралии я слышал историю о маленькой девочке. Одним прекрасным воскресным днем она беззаботно бегала, прыгала и веселилась. Но тут она заметила гудящий рой пчел и стала им выговаривать: «Ах вы, непослушные пчелы! Дедушка отругает вас за то, что вы работаете в воскресенье!» Потом она прошла мимо небольшой стайки щебечущих птиц и сказала: «Ах вы, непослушные птицы! Дедушка отругает вас за то, что вы поете в воскресенье!» Наконец она увидела старого угрюмого осла, привязанного к столбу, который не производил ни звука и не выполнял никакой работы. Тут она произнесла: «Ах, бедный ослик, как мне тебя жаль! Ты поступаешь именно так, как велит дедушка!» Там, где проповедуются бремена мирского ученичества, не может быть беззаботного пения, но вместо него скорбные речитативы духовных глашатаев, предостерегающих: «Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся!» (Колоссянам 2:21)

Майкл Уэллс - Небесное ученичество - Свидетельство пребывания полноты Христовой в каждом верующем

КИЕВ ФЕНИКС 2014 ISBN 978-966-136-139-2

Майкл Уэллс - Небесное ученичество - Содержание

Предисловие

I. Небесное ученичество Мирское или небесное II. Ученик и его Я Ничтожна ли жизнь?

Обретите жизнь!

Христос - ваша жизнь!

Он есть Путь!

Отсутствие радости жизни III. Что угодно Небесному ученичеству? Равнодушие

Страх

Промедление

Горечь

Пессимизм

Несовершенство

Одна цель

Секс

Осуждение

Смирение

Зависимость

Беспокойство

Оправдание IV. Ученик и Бог Служение желаниям

Слишком далеко от Бога?

Стертые воспоминания

Ученик и падения

Ученик и закон свободы

Помните, что это - отношения

Божий подъемник

Особые условия Бога

Бог не живет в прошлом

Молитва

Мудрый Отец

Бог есть любовь

Его совершенная воля

Что не является волей Божьей

Учитесь послушанию

Слышать Бога

Гордость

Он делает ваш мир прекрасным V. Ученик и вера Введение в веру

Ученику необходима вера

Почему вы не верите?

Иисус есть вера

Упражнение в вере

Несите веру людям

Вера и покаяние

Вера находит

Вера означает быть честным с Богом

Вера и окружающие

Вера и ожидание

Вера и слава Божия

Вера приносит огорчения

Украденная вера

Вера вверяет семью Богу

Вера позволяет Богу носить бремена

Вера не дает немедленный результат

Вера и трудности

Простота веры

Виток веры

Вера имеет значение

Сатана VI. Основы ученичества Ученичество на краю

Начало в конце!

Ученик и грех

Уход от самоправедности и неправедности

Ученик и разум

Взрывая мосты

Закон

Ученик и Индивидуальность

Ученик и Чудеса

Ученик и Нормальное обращение

Ученик и Работа

Неудача

Разделение Души и Духа

Усталость от действий

Отрешиться ото всех/Посвятить себя всем!

Ненависть к себе

Одержимость

Он везде

С Ним или В Нем

Независимость

Не бойтесь быть честными

Удовлетворение

Полная посвященность

Духовные обидчики

Помните основы

Не стойте на месте VII. Ученик и страдания VIII. Ученик и мир В Писании нет ответа

Печатный станок

Слово стало плотью

Жизнь, свидетельствующая о Христе IX. Ученик и остальные. Свидетельство Абсолютная истина

Благословляйте тех, кто вас проклинает

Невидимые нити

Служение с кем-то или служение кому-то

Искренни укоризны от любящего

Когда ученик - ваш враг

В одиночку

Без совести

Словесные нападки

Сойдите с престола

Нужно ли другим меняться? X. Ученик и венец в конце

Майкл Уэллс - Небесное ученичество - Свидетельство пребывания полноты Христовой в каждом верующем - Мирское или небесное

Сегодня в церкви представлены две формы ученичества. Превалирующее учение акцентируется на том, что может быть приобретено тяжелыми трудами и усилиями, и основывается на чувстве вины, которое культивируется посредством постоянного исследования успехов других людей, которые почитаются достигшими. Другой подход, который встречается гораздо реже, наставляет в том, чем верующий уже обладает, фокусируя внимание на Богом данном жизненном опыте и активном действии через понимание Божьей любви и сострадания. И очень жаль, что в христианском мире царит предыдущая схема.

Различия между этими двумя подходами к ученичеству огромны. В первом успех определяется великими свершениями. На общественном уровне они расцениваются такими подвигами, как множество личных поступков во имя Христа, внушительные здания, обильное даяние, занятость в многочисленных проектах и идеальная посещаемость; и на уровне индивидуума - такими усилиями, как заучивание наизусть отрывков из Библии, соблюдение заповедей и постановлений, достижение повиновения и создание формы. Прославление, превознесение и верховенство становятся модными умными словами, а не равенством. Ученичество принимает форму глины, которая может превратить в попугаев тех, кто считается главенствующими в наставлении, тогда как никто и не вспомнит о деснице любящего Бога в жизни слабого, поверженного и упавшего. Также не пропагандируются среди желаемого и следующее: ни желание ожидать Бога, не получая ничего, отвечать добрым словом на клевету или непонимание, ни способность любить тех, кто недостоин любви.

Пухлые записные книжки и голова, забитая знаниями, для них важнее, чем преисполненное сердце; знание Библии главнее, чем общение с ее Автором. Земной закон ценнее благодати, рожденной на небесах. Верующих учат только видеть и понимать те шаги, которые им необходимо сделать для Бога, но оставляют в неведении относительно того, что Бог свершает для них. Им непрестанно толкуют, как они должны меняться, в то же время опуская наставление в тайне полноты Его жизни, которой они уже обладают. Эти верующие заключены в оковы сравнения, не имея возможности наслаждаться своей юностью в Боге. Они не разделяют дух и душу, а потому приходят к убеждению, что великие таланты, интеллект и способности, поставленные на один уровень с духовной силой - именно то, что делает их угодными Богу. Они отвергают медленное, постоянное и естественное возрастание, а его место занимает обещание любого подходящего одноразового средства. Верующие устанавливают стандарты для достижения успеха в хождении своих собратьев с Богом на основании своего личного опыта и достижений. Многие становятся жертвами законнического мирского ученичества.