Говорить об олицетворенном аспекте какой-либо «сущности» сложно; поскольку восприятие людей индивидуально. Даже те коллективные образы что дошли до нас из глубины веков; не «высечены в камне». Подумайте об этом - ведь в каком-то смысле олицетворение - это проекция личностного «я».

В этой книге Лейла Уэнделл представила множество подобных олицетворений; собранных за последние четверть века; она объединила для читателя/исследователя изображения Смерти в единый сборник; в котором любой интересующийся сможет найти сами знания и их источники. Насколько мне известно; аналогов такого проекта касательно Смерти (как сущности); самого Ее изображения и межкультурных аспектов ее олицетворения (ведь Смерть - один из самых распространенных образов; с которым сталкивался человек лицом к лицу; независимо от культуры) ранее не существовало. Г-жа Уэнделл - первопроходец в своей специфической области; царстве Танатоса.

Касталия, 2022 г. — 184 стр.

ISBN 978-5-521-18609-9

Лейла Уэнделл - Собрание антропоморфных образов Смерти от древности до наших дней - Содержание

От переводчицы

Содержание

Введение

Авторское предисловие

Часть 1. Историческая - Антропоморфные персонификации - Избранные межкультурные и исторические олицетворения смерти - Ars Moriendi

Часть 2. Наши дни - Некоторые общие замечания к явлениям Смерти - Признаки столкновения со смертью в окружающем пространстве - Избранные встречи из архивов бюллетеня Проекта Азраэль

Эпилог