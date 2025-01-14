Уэнгер – Происхождение меннонитов

Меннониты, как и многие другие христиане, ведут свою веру от Христа и от Библии. Христиане верят, что Иисус - Сын Божий, Который был послан Отцом на землю жить среди людей. Христиане верят, что Он был зачат от Святого Духа и родился от непорочной девы Марии. Он вырос в доме Иосифа, в деревне Назарет в Галилее. Когда Иисусу было около 30 лет, Он был крещен Иоанном Крестителем (Лук. 3,23). После этого Он в течение трех лет ходил, учил и исцелял (Деян. 10,38). (Его жизнь и учение ясно описаны в четырех Евангелиях Нового Завета - в Евангелиях от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна.) В Страстную пятницу (около 30 г.) Господь Иисус был распят.

Это был печальный и ужасный день для последователей Христа, особенно для его двенадцати апостолов. Все их надежды рухнули. Они были в полном отчаянии. Они забыли, что Иисус неоднократно возвещал им о Своей грядущей смерти. Они также забыли Его обещание воскреснуть снова на третий день. Господь Иисус действительно воскрес рано утром в первый день недели, известный как Пасхальное воскресенье. Он явился сперва Марии Магдалине и некоторым женщинам, которые принесли эту благую весть апостолам. Сперва апостолы не поверили сообщению женщин-очевидцев. Позже апостолы постепенно убедились, что их Господь действительно воскрес из мертвых.

Прежде всего они обнаружили, что гроб был пуст. Потом Иисус показал им Свои руки и ноги. Он предложил апостолу Фоме вложить руку в Его рану, нанесенную копьем римского воина, пронзившим Его бок. Иисус также напомнил апостолам Свое обещание, что Он воскреснет, и они вспомнили Его слова. Таким образом, они совершенно убедились в том, что Он действительно воскрес. Христос принимал пишу перед ними (Лук. 24,41-03). В течение сорока дней после Воскресения Иисус являлся Своим ученикам и другим верующим (I Кор. 15,5-6). Потом Он вознесся на небо, где Он восседает одесную Бога. Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени (Фил. 2,9). Ему дана всякая власть на небе и на земле (МтФ. 28,18).

Ученики получают силу

Смерть Иисуса обескуражила и рассеяла Его учеников. Его Воскресение и сошествие Духа Святого через десять дней после его Вознесения свели их снова вместе, придав им силу и победу. Они собрались все вместе в доме для молитвы и богослужения. Вдруг они услышали шум ветра и на головах их появились как-бы "огненные языки". И сразу же все верующие исполнились Святого Духа и начали славить Бога. Люди, прибывшие в Иерусалим на праздник Пятидесятницы из разных стран, говорили: "... как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились" (Деян. 2,8). Это исполнение, обещанное Иисусом в Деян. 1,5, заложило основание христианской Церкви. Это исполнение Святым Духом дало ученикам силы поведать другим благую весть о спасении через распятого и воскресшего Господа.

Дж. Уэнгер – Происхождение меннонитов

Меннонитский центральный комитет, Меннонитское миссионерское руководство, 1988. – 76 с.

Дж. Уэнгер – Происхождение меннонитов – Содержание

Предисловие с русскому изданию

Предисловие

I. Уходящая корнями в библейскую веру

2. Должное реформаторам

3. Построена на традиции свободной церкви

4. Связи с мирной ветвью голландского анабаптизма

5. Эмигранты из центральной Европы

6. Разбросаны по всему земному шару

7. Взгляд в будущее

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