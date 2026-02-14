В славянском евангельско-баптистском братстве давно назрела нужда в последовательном и духовно-здравом учебнике систематического богословия.

В наши дни преподаватели братских библейских курсов и библейских школ зачастую задаются тем же вопросом, который встал еще около 80 лет назад перед автором этого труда, Джоном К. Уэнгером: «Ни одним курсом я так не наслаждался, как Систематическим богословием. Однако всегда было проблемой, какой использовать учебник: баптистский, реформатский, назарянский? Ни одна из доступных книг не содержала тех акцентов и тех позиций, которые я хотел донести до студентов». В последние время братьям приходится стоять на страже таких здравых позиций, как арминианское богословие, необходимости рождения свыше, освященной христианской жизни, отделения от мира, неучастия в политике, непротивления злу насилием, традиционных семейных ценностей, и др. Не случайно, что именно ввиду общности позиции по этим и другим ключевым вопросам, и общности исторического анабаптистского наследия для славянских евангельских христиан-баптистов и меннонитов, перевод этого проверенного временем учебника на русский язык как нельзя лучше отвечает назревшей нужде в учебном пособии по систематическому богословию.

Хотелось особенно поблагодарить Я. Пеннера и издательство «Заменкорн» за согласие издать этот труд, а также Г. Гололоба, К. Ордина и В. Хубирьянц за участие в редакции и организации перевода данного труда.

Манитоба, Канада Август, 2019 год Владислав Ю. Петрусевич

Джон Кристиан Уэнгер - Введение в богословие - Краткое введение в вероучение Библии, изложенное в анабаптистско-меннонитской традиции

Пер. с англ. Е. Фигура, К. Ордин, Д. Кожемяка, В. Петрусевич.

Steinhagen. — Samenkorn, 2019. — 4 с.

ISBN 9783862032297

Предисловие

Предисловие ко второму изданию

Введение

1. Сфера богословия

2. Значение систематического богословия

3. Важность изучения богословия

4. Ценность богословия

5. Выдающиеся труды по систематическому богословию

6. Традиционные теистические аргументы

7. Библия как источник богословия

8. Христианство и мистицизм

9. Богословие и философия

10. Христианство и другие религии

11. Закон и Евангелие

12. Христианин и Ветхий Завет

13. Единство Библии

14. Признание Библии Словом Божьим

Часть I. Бог Творящий

1. Определения Бога

2. Библейские имена и качества Бога

3. Атрибуты Бога

4. Троица

5. Предопределение Божье

6. Библейская доктрина творения

7. Устройство человека

8. Грехопадение

9. Природа греха

10. Адам и испорченность природы человека

11. Природа испорченности

12. Свободная воля

13. Божья защита

14. Провидение Божье

15. Ангелы

16. Сатана

Часть II. Бог Открывающий

1. Значение Божьего Откровения

2. Откровение Эдема и Первоевангелие

3. От Адама до Авраама

4. Откровение патриархам

5. Закон Моисеев

6. Книги мудрости и поэзии

7. Пророки

8. И Слово стало плотью

9. Апостольское Откровение

10. Богодухновенность Писаний

11. Библейский канон

12. Герменевтика

Часть III. Бог Искупляющий

1. Божье воспитание Израиля

2. Мессианские пророчества

3. Приготовление язычников

4. Воплощение Христа и его страдание

5. Новозаветное понимание креста Христова

6. Служение нашего Господа

7. Пятидесятница и ее значение

8. Природа и функции Церкви Что такое Церковь Служения и дары в новозаветной Церкви Принципы церковного руководства Церковная дисциплина Символ братства и очищения



9.Таинства Церкви

Крещение

Вечеря Господня

10. Великое поручение

11. Закон Божий

12. День Господень

Часть IV. Бог Освящающий

1. Пневматология

2. Универсализм Евангелия

Завет благодати

Спасение для всех

3. Избрание

4. Божественное призвание

5. Христианское обращение

6. Возрождение

7. Оправдание

8. Освящение

9. Единство с Христом

10.Уверенность и доверие

Христианская уверенность в спасении

Божественное покровительство верующих

11. Успешная христианская жизнь

12. Христианин в обществе

13. Отношение к государству

Часть V. Бог Всеобъемлющий

1. Загробный мир

2. Возвращение Иисуса

3. Теории Тысячелетнего царства

Приложения

1. Дортрехтское вероисповедание

2. Краткий катехизис. 1690 г

3. Война, мир и военная служба. 1937 г.

4. Декларация христианской веры и перспективы. 1951 г.

5. Производственные отношения. 1941 г.

6. Заявление о нашей заинтересованности

Предметный указатель

Содержание

Джон Кристиан Уэнгер - Введение в богословие - Предисловие

С 1938 года я преподавал Божье Слово поколениям студентов в Гошенском колледже и в его Библейской школе, которая ныне известна как Библейская семинария. И ни одним курсом я так не наслаждался, как Систематическим богословием. Однако всегда было проблемой, какой использовать учебник: баптистский, реформатский, назарянский? Ни одна из доступных книг не содержала тех акцентов и тех позиций, которые я хотел донести до студентов. В связи с этим поступила просьба от Издательской комиссии Меннонитской церкви, чтобы я написал «Меннонитское богословие». Желанием комиссии было, чтобы эта работа была максимально насыщена анабаптистскими доктринами и, тем не менее, чтобы она была скорее библейская, чем историческая по характеру. Это пожелание было весьма близко моему сердцу.

Одна из причин, побудивших к созданию новой работы по теологии, — это забвение многими современными христианскими авторами библейской позиции об инспирации (богодухновенности Священного Писания).

Фундаменталистские богословы, которые хоть еще придерживаются последовательного взгляда на инспирацию, но выдвигают различные учения, вступающие в резкое противоречие с наиболее почитаемыми убеждениями меннонитского братства, такими как библейская любовь и непротивление, важность строгих норм церковной дисциплины, точное соблюдение каждой новозаветной заповеди вплоть до отказа носить вещи из золота, жемчуга, а также дорогие наряды и прочее.

Принимая Библию как истинное Слово Божье, я стремился придать этой работе по-настоящему библейский, а не философский характер. Я всерьез интересуюсь философией и преподаю курсы в этой области знания, однако я искренно убежден, что людям нужно нечто больше философии: они должны иметь непреходящие истины Божественного откровения. Человек нуждается «в Божьем Слове, которое более твердо и безопасно (чем философия. — Прим. перев.) поведет его по жизни», как утверждал Платон в одном из своих диалогов «Федон». Человеку нужно прийти к Божьему Слову с открытым умом, всякое другое отношение не может быть оправданным. Мы должны подходить к Библии без предубеждений насчет того, как Богу нужно было написать Свое Слово. Это не наша задача давать Ему указания в таком деле! В этом вопросе, как и в других доктринах веры, мы можем без опаски следовать за Господом Иисусом и за Его святыми апостолами: ведь как Он, так и они рассматривали Писания как непогрешимые истины Божьи, как верное Откровение Отца.

А как сильно наш мир нуждается в той определенности, которая может быть найдена лишь в Божественном Откровении! Ни Платон, ни Августин, ни Лютер, ни Эйнштейн не способны исцелить наше пораженное грехом поколение; только Христос и Его Евангелие могут восстановить духовное здоровье человечества. Нам нужно богословие, способное возвестить истину Божью нашему поколению. Божья истина вечна, но она нуждается в том, чтобы быть заново озвученной каждому поколению ради ответов на их конкретные запросы и ради преодоления характерных ошибок, которые свойственны каждой эпохе. Ужасная болезнь нашего времени — секуляризм, не Советы, а секуляризм в сердце западного мира. Пули не могут остановить идеи; только истина может преодолеть заблуждение.

Джон Кристиан Уэнгер

Джон Кристиан Уэнгер / John Christian Wenger (1910 — 1995) — служитель меннонитской церкви, писатель и профессор Гошенского Колледжа и Семинарии (в настоящее время она входит в анабаптистскую библейскую семинарию меннонитов, Элкхарт, штат Индиана).

Джон Уэнгер был крещен 11 мая 1924 года в церкви меннонитов Рокхилла в Телфорде, штат Пенсильвания. Он учился в Восточном меннонитском колледже (ныне Университет), а в 1934 году окончил Гошенский Колледж. Уэннгер закончил аспирантуру в Вестминстерской семинарии и работал с такими известными богословами, как Карл Барт в Университете Базеля, Эмилем Бруннером и Фрицем Бланке в Университете Цюриха, в котором Уэнгер получил степень доктора Богословия в 1938 году. Позже он получил степень магистра философии в Мичиганском университете. Уэнгер был главным редактором шести и автором около 20 книг, а также множества буклетов и многочисленных популярных и научных статей.