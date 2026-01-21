Уер, єпископ Калліст - Внутрішнє Царство

Книга єпископа Калліста (Уера) «Внутрішнє Царство» — це глибоке духовне дослідження, що базується на переконанні: вхід до Небесного Царства схований у серці кожної людини. Спираючись на аскетичну традицію прп. Ісаака Сиріна, автор запрошує читача у подорож всередину себе, де «занурення» у власну душу відкриває сходинки до вічності. Книга об’єднує праці, написані протягом тридцяти років, і пропонує цілісне бачення православного духовного життя як динамічного шляху від покаяння до споглядання нествореного світла.

Владика Калліст розкриває складні теологічні поняття — ісихію (священне мовчання), покаяння як «зміну розуму» та таїнство смерті — мовою, доступною сучасній людині. Особливу увагу приділено практиці постійної молитви та ролі духовного наставника, який супроводжує вірянина у сходженні «вглиб і вгору». Через образи мучеників та юродивих автор показує парадоксальність християнського свідчення у світі, а в фінальних розділах піднімає есхатологічне питання про всесвітнє спасіння, даруючи надію на безмежне милосердя Бога.

Видання відкривається автобіографічним нарисом про шлях автора до Православної Церкви, що додає книзі особливої щирості. «Внутрішнє Царство» — це не просто збірка статей, а духовна мапа для тих, хто прагне перетворити час із в’язниці на дорогу до свободи. Книга стане незамінним супутником для кожного, хто шукає внутрішнього миру та прагне осягнути «скарбницю небесну», що вже присутня тут і тепер.

Калліст (Уер), єпископ Діоклійський — Внутрішнє Царство

Пер. з англ. — 2-е вид. — К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2020. — 240 с.

ISBN 978-966-378-834-0

Калліст (Уер) — Внутрішнє Царство — Зміст