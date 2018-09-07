Почти 2 000 лет тому назад, в правление императора Тиберия, в беспокойной окраинной провинции Священной Римской империи произошел эпизод, изменивший мир, как ни одно другое событие в истории. Из религиозного пламени древнего Израиля вырвалась искра, из которой за короткое время разгорелся духовный пожар, грозивший охватить все Средиземноморье. К этому метафорическому огню вскоре присоединились настоящие костры.

Через поколение после основания христианской церкви римляне, следовавшие за «светом», который «во тьме светит», превращались Нероном в живые факелы — «дабы горели после наступления темноты взамен дневного света», как бесстрастно сообщает нам Тацит. Три века спустя, после того как в 325 году император Константин объявил христианство государственной религией, костры разжигались уже самими христианами, когда послушная епископам чернь разрушала языческие храмы и святилища, в числе которых была знаменитая Александрийская библиотека, крупнейший центр учености античного мира. К концу IV века христианская церковь одержала уверенную победу. В Европе этот религиозный пожар полыхал почти два тысячелетия, а в каких-то местах, особенно в Африке и Америке, он пылает до сих пор.

О какой же искре идет речь? Что привело к возникновению христианства? Это, безусловно, один из важнейших исторических вопросов, которыми мы можем задаться. Однако ответ по-прежнему совершенно неясен. Нет никаких сомнений, что появление новой религии было связано с еврейским мужчиной по имени Иисус, который был казнен как революционный вождь префектом Иудеи Понтием Пилатом около 30 года н. э. Но каким образом эта сравнительно малоизвестная личность, чья деятельность не упоминается ни в одном из источников того периода, завоевала столь исключительную посмертную славу, остается исторической тайной поистине эпического масштаба. Эту тайну я и постараюсь здесь разрешить.

Томас де Уэсселоу - Туринская плащаница: Тайна Воскресения

пер. с англ. О. Минковского

Екатеринбург: Гонзо, 2014. 496 с.; ил.

ISBN 978-5-904577-27-8

Томас де Уэсселоу - Туринская плащаница: Тайна Воскресения - Оглавление

Предисловие

ЧАСТЬ 1 ВВЕДЕНИЯ

Глава 1. Воскресение

Глава 2. Туринская плащаница

ЧАСТЬ 2 ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА

Глава 3. Иудаизм до Пасхи

Глава 4. Свидетельство Павла

Глава 5. Влияние Пасхи

Глава 6. Евангельские рассказы

Глава 7. Новый подход

ЧАСТЬ 3 НЕВЕРОЯТНАЯ ПЛАЩАНИЦА

Глава 8. Уникальное зрелище

Глава 9. Анализ ткани

Глава 10. Следы крови

Глава 11. Изображение тела

Глава 12. Настоящий облик Христа?

Глава 13. Радиоуглеродная датировка

Глава 14. Плащаница на Востоке

ЧАСТЬ 4 ГЛЯДЯ ЧЕРЕЗ ПЛАЩАНИЦУ

Глава 15. Ожившая плащаница

Глава 16. Воскресший Иисус

Глава 17. Вознесшийся Иисус

ЧАСТЬ 5 ПАСХА

Глава 18. Погребение и миф

Глава 19. Миф о пустом гробе

Глава 20. Явление женщинам

Глава 21. Явление Петру

Глава 22. Явление Двенадцати

ЧАСТЬ 6 РОЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ

Глава 23. По Писанию

Глава 24. Забытые явления

Глава 25. Последний из апостолов

Глава 26. Путешествие в Эдессу

ЧАСТЬ 7 ВЫВОДЫ

Глава 27. Пасхальная плащаница

Список иллюстраций

Список источников

Томас де Уэсселоу - Туринская плащаница : Тайна Воскресения - Предисловие

Эта книга посвящена двум из величайших мировых тайн. Первая из них, — над разгадкой которой давно и тщетно бьются ученые, — это тайна Пасхи, связанная с Воскресением Иисуса вскоре после его распятия. Вторая, — от обсуждения которой ученые старательно открещиваются, — это тайна одной из самых известных мировых реликвий, Туринской плащаницы, в которой якобы был погребен Иисус. По моему глубокому убеждению, эти две тайны тесно связаны между собой и для того, чтобы разгадать первую из них, мы должны тщательно исследовать вторую.

Эта книга — не научный труд. Ее может читать любой, кто интересуется истоками христианства или историей плащаницы; от читателя не требуется предварительного знания ни той, ни другой темы. Моя задача заключается в том, чтобы предложить новый, революционный взгляд на зарождение христианства. Любой из аспектов этих тем заслуживает подробного рассмотрения, но ради доходчивости обсуждение всех побочных вопросов пришлось отложить до другого раза.

Кому-то может показаться, что, вступая в дискуссию об истоках христианства, я вторгаюсь на территорию богословов и исследователей Нового Завета. Не стану оправдываться. Идеи значат больше, чем ученые степени, и можно только пожелать, чтобы в дискуссии принимало участие как можно больше людей со стороны. Как искусствовед, я могу рассмотреть проблему под совершенно другим углом. Я имею такое же право, как все, рассуждать о плащанице —

реликвии, которая, по моему мнению, содержит ключ к решению исторической загадки Пасхи. Кроме того, опыт анализа зрительных образов может оказаться полезным при изучении Евангелий, насыщенных сложнейшими образами.

Мои доводы неизбежно покажутся спорными, поскольку они в очередной раз ставят под сомнение реальность Воскресения Христа, этого краеугольного камня традиционной христианской веры. Поэтому подчеркиваю, что в своем сочинении я никоим образом не пытаюсь критиковать христианство. Моя задача — всего лишь пролить свет на один из самых важных и туманных эпизодов человеческой истории. Выводы, к которым я прихожу в процессе исследования Воскресения, нисколько не противоречат передовой христианской мысли и содержат ничуть не больше скепсиса, нежели выводы многих христианских богословов. Если они кажутся более радикальными, то это единственно потому, что они основаны на изучении спорной реликвии, а не на философских гипотезах.

Таким образом, эта книга посвящена критическому анализу как Воскресения, так и Туринской плащаницы. Ее план очень прост. После предварительного введения в эти две родственные темы (часть первая) я рассмотрю исторические свидетельства о Воскресении (часть вторая). В части третьей более пристальное внимание уделю плащанице и вкратце изложу различные научные и богословские мнения относительно этой реликвии. В части четвертой я постараюсь объяснить, каким образом могут быть связаны между собой плащаница и Воскресение (хотя моя точка зрения отличается от мнения тех, кто верит в подлинность плащаницы). Оставшиеся пятая и шестая части носят повествовательный характер и представляют собой попытку пересказать основополагающие события христианства в свете центральной идеи книги. К концу книги, я надеюсь, Пасха и плащаница будут казаться читателю чуть менее загадочными, а вся эта история — чуть более чудесной.