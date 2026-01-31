Уэст - Змей в небесах - глубокая мудрость древнего Египта

В продолжающемся по сей день поединке материалиста и метафизика, когда сторонники первого требуют крови второго, Джон Энтони Уэст поднял знамя в поддержку эльзасского философа Р. А. Шваллера де Любича. Он просто и ясно представил утверждение де Любича о том, что зодчие древнего Египта обладали гораздо более глубоким пониманием метафизики и законов, управляющих человеком и Вселенной, нежели большинство египтологов в состоянии признать. Этот поразительный тезис настолько непопулярен среди ученых, придерживающихся общепринятых взглядов, что они намеренно игнорировали его в течение двадцати лет, даже не выдвигая никаких аргументов против. Они говорят лишь то, что это противоречит традиционным представлениям.

Уэст сражается за мудрость, сохранившуюся в веках, несмотря на усилия гореученых и их защитников, священников и стервятников, которые стремились разорвать ее на куски. Как будто макая в чернила острое элегантное перо с утонченностью романиста и драматурга, Уэст направляет копье в воздушный шар напыщенности и стереотипов, собранных вокруг Египта и других древних цивилизаций, которыми якобы правили грубые и фанатичные жрецы, примитивные и суеверные.



Уэст говорит, что он взялся за дело Де Любича, потому что считает его вклад «самым важным научным трудом нашего века ... который требует полного пересмотра представлений современного человека об истории и «эволюции» общества». С тех пор как в начале прошлого века Шампольон открыл фонетические значения египетских иероглифов, писания египтян интерпретировались египтологами с таким же скудным пониманием заложенных в них мыслей и верований, с каким современные преподаватели английского языка понимают герметическую философию, скрывающуюся в произведениях Шекспира. Так уж сложилось, что в обоих случаях исходные данные одинаковы.



Де Любич прекрасно разбирался в герметической мудрости, основа которой была заложена в религиях Востока и передавалась через индусов, китайцев, буддистов, теософов, антропософов и йогов. Вскоре де Любич обнаружил эту мудрость и в глифах, статуях и храмах Египта.

Интерпретируя древнеегипетские иероглифы как символы, хранящие герметическое послание, де Любич открыл в Египте древнейший из известных источников Священной науки. Той самой науки, которая легла в основу того, что зовется вечной высшей мудростью, элементы которой сохранились среди гностиков, суфиев, каббалистов, розенкрейцеров и масонов, в ряду просветленных и ясновидящих мастеров.



Де Любич видел в египетских иероглифах не только явный фонетический почерк, расшифрованный Шампольоном, но и более глубокий символизм, передающий более тонкие метафизические истины Священной науки фараонов. Это истины слишком легко ускользающие, чтобы поймать их в сети фонетического письма. Как можно увидеть очертания человеческой ауры, не глядя прямо на тело, а краем глаза, так, по мнению де Любича, можно увидеть символический, а не явный смысл иероглифов. Для де Любича эта двусмысленность египетского письма давала возможность жрецам обращаться к народу с одним посланием, а к посвященным – с другим, как и произведения, приписываемые уроженцу Стратфорда-на-Эйвоне обращены к толпе с открытым и безобидным посланием и в то же время увековечивают политически опасную вечную мудрость, обращаясь к короне и Тайному совету на языке, достаточно герметичном, чтобы избежать тюрьмы или топора.



Де Любич считает, что различные символические системы древних египтян были предназначены для того, чтобы давать понимание посредством откровения, внезапно открывшегося видения, а не передачи информации: они были средством разрыва оков материальности, ограничивающих человеческий разум.

В течение пятнадцати лет, проведенных в Египте, при помощи своей прекрасной и понимающей жены Иши, которая была профессиональным египтологом и писателем, де Любич пришел к выводу, что комплекс египетских храмов содержит универсальное знание, и каждый храм является главой, где раскрывается определенная тема священной науки. Поэтому ни один храм фараонов не похож на другой, но каждое строение говорит с нами через свою архитектуру, расположение, структуру фундаментов, выбор используемых материалов и отверстия в стенах.



Иногда он находил послание настолько сокрытое, что его можно было обнаружить только с помощью того, что де Любич называл прозрачностью стен, в результате чего смысл иероглифов и изображений с одной стороны остается непонятным, если не рассматривать их в сочетании с теми, что изображены на обратной стороне.

Джон Энтони Уэст - Змей в небесах - глубокая мудрость древнего Египта - Том 1

«Касталия», 2021. — 284 с.

ISBN 978-5-521-16337-3

Джон Энтони Уэст - Змей в небесах - глубокая мудрость древнего Египта - Том 1 - Содержание

Предисловие к первому изданию

Предисловие к пересмотренному изданию

Предисловие автора

Введение

Тропою Пифагора - Развитие традиционной египтологии в историческом контексте - Пирамиды и пирамидология - Символическая интерпретация Египта - Пифагореизм в истории - В поисках фи - Вопрос тайны - Лингвистический тезис - Математический тезис - Числа: ключ к функции, процессу и принципу

Змей в небесах - Божественная двойственность - φ: Золотое сечение - φ: последствия разделения - Иррациональное как функция - Возрождение учения Пифагора - Форма и частота - Слово и мир - Измерение, объем и глаз - Искусство старое и новое - Египетское искусство - Искусство, ясность и логика - Для кого искусство - Искусство как «магия - Символическое искусство - Резюме

Наука и искусство в древнем Египте - Астрономия - Календарь - Математика - Современная математика и древняя метафизика - Исключение: 2/3 - Медицина - Хирургический папирус Эдвина Смита

Джон Энтони Уэст - Змей в небесах - глубокая мудрость древнего Египта - Том 2

«Касталия», 2021. — 260 с.

ISBN 978-5-521-16338-0

Джон Энтони Уэст - Змей в небесах - глубокая мудрость древнего Египта - Том 2 - Содержание

Миф, символизм, язык, литература - Символизм Язык Литература

Храм Человека Оси Намеренное стирание рельефов и надписей Старое как «семя» нового Сетка Царский передник Смысл осей Пять царей Святая Святых

Египет: наследник Атлантиды Истоки египетской цивилизации Тайна Сфинкса и загадка «Атлантиды Два свидетельства: два подхода Насколько «трудна» геология Природа эрозии Сфинкса Свидетельство: позитивный подход Свидетельство: негативный подход Сфинкс и песок Эрозийный ущерб на других египетских храмах и монументах Химическое выветривание и инсоляция Хефрен, не строивший Сфинкс Загадка лица Вопрос стиля Предположения и один ответ Незаданный вопрос Резюме

Атлантида: краткий пересказ - Общепринятая точка зрения Египетские хронологические описания Последствия

Приложение I: исследование Гаури/Ленера

Приложение II: Обновление о Сфинксе

Послесловие: отзвуки древности La quarelle des Egyptologues Несвоевременные пророки Крепость Египет Осада Швейцарии или пророки с оружием

Избранная библиография

A. Работы Р.А. Шваллера де Любича и символистов

B. Гурджиев и его последователи

C. Эзотеризм и анти-материализм

D. Египет и египтология

E. Общие и популярные работы

F. Специальные книги

G. Узор, пропорция, число

H. Атлантида и исчезнувшие цивилизации

I. Астрология

J. Прогресс, дарвиновская эволюция и другие фантазии