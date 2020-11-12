Симеон Уэйд – Мишель Фуко в Долине Смерти

Однажды весенним днем в середине семидесятых коллега рассказал мне по телефону, что невероятного Мишеля Фуко пригласили провести семинар в Калифорнийском университете в Беркли. Я ликовал. Фуко был моим героем, и у меня наконец появлялась возможность встретиться с ним. Уже тогда его называли одним из самых выдающихся французских интеллектуалов двадцатого столетия.

Для меня же Мишель Фуко являлся никак не меньше, чем величайшим мыслителем нашего времени, возможно даже всех времен. Сравнивать его с любым другим было примерно то же самое, как поставить пламя свечи в один ряд с солнечным светом. Тогда прошло уже девять лет с тех пор, когда я, изучая интеллектуальную историю в Гарварде, прочитал первую главную работу Мишеля Фуко «Безумие и цивилизация».

Книга произвела на меня огромное впечатление, но я был еще недостаточно эрудирован тогда, чтобы самостоятельно понять, насколько она революционна по своему содержанию и значению, а наши профессора, естественно, особенно не помогли мне в этом, поскольку многие из них традиционно находились в плену узкой специализации, примитивных мировозрений и устаревших методологий.

Когда началась моя преподавательская деятельность в Гарвардском университете в конце шестидесятых, я опирался на гегельянство в своем подходе к истории и литературе. Затем я прочитал «Порядок вещей» Фуко и отрекся от него, а также объявил моим студентам, что по своему значению для гуманитарных наук концепция эпистемы Фуко столь же важна, как для медицины — открытие структуры молекулы ДНК Криком и Уотсоном.

Осилив «Надзирать и наказывать» в 1975 году, я оценил эту работу Мишеля Фуко как одну из наиважнейших в современной интеллектуальной истории. А после знакомства с книгой «Анти-Эдип», написанной его коллегами Жилем Делёзом и Феликсом Гваттари, я почувствовал, что вместе эта троица ответила на самый мучительный вопрос нашего времени: «Откуда берется фашизм и как мы можем противостоять ему?» На мой взгляд, Фуко и его окружение открыли нам глаза на то, что мы действительно должны знать о психическом здоровье и обществе.

Симеон Уэйд – Мишель Фуко в Долине Смерти. Как великий французский философ триповал в Калифорнии

Перевод с английского – И. Н. Петрова

Издательство – «РИПОЛ классик» – 192 с.

Москва – 2020 г.

ISBN 978-5-386-13819-6

Симеон Уэйд – Мишель Фуко в Долине Смерти. Как великий французский философ триповал в Калифорнии – Содержание

Предисловие Хезер Дандэс

Введение

Формула

Ирвайн

Прибытие

С Фуко

Путешествие в Долину Смерти

Артистс-Палетт

Забриски-Пойнт

Дантес-Вью

Вечеринка

Тропинки Медвежьего каньона

На крыльце

Озеро

Комната учредителей

Кафетерий

Отъезд

Об авторе

Симеон Уэйд – Мишель Фуко в Долине Смерти. Как великий французский философ триповал в Калифорнии – Вечеринка

Мы вернулись вовремя, Фуко смог, как было объявлено заранее, выступить в аудитерии, где его ждали сотни сгоравших от нетерпения лиц. Он нервничал и настаивал, что будет говорить по-французски. Майкл отказался присутствовать, а я чувствовал себя не лучшим образом, поскольку знал, что Фуко ненавидел большие скопления народа, а толпа ненавидела меня, так как я и Мишель явно задумали что-то недоброе. Фуко как мог старался исправить ситуацию и начал убедительно, пусть и слегка сбивчиво, говорить о природе власти в современно обществе, тем самым доставив массу хлопот переводчику. Раздражение слушателей росло, и в конце концов мне пришло объявить об окончании мероприятия. Когда мы покинули аудиторию, Фуко заявил, что разочарован своим выступлением.

Он пожаловался, что ему постоянно хочет спать и время от времени он чувствует, что не в состоянии совладать с собой. Я объяснил ему, что это последствия наркотика, но что энергия вернется к нему, когда он снова окажется в комфортной среде. Мы пришли в дом, где подготовка к вечеринке в его честь шла полным ходом. Майкл украшал потолки ветками эвкалипта. Я пригласил рок-группу из Голливуда для развлечения гостей, которых была сотня или даже 60-лее. Фуко легко смешался с толпой, он увидел калифорнийскую молодежь во всей красе этой ночью и сам не ударил в грязь лицом, отвечал улыбками на улыбки и часто вступал в разговор. Большинство интересовали его впечатле-ния от Калифорнии. — Я просто влюбился в нее, — повторил он множество раз. — Вы живете в одном из лучших мест на земле.

Он постоянно подчеркивал, сколь сильно ему понравилось разнообразие стилей жизни и желание людей экспериментировать с ними, а также чудесный климат, позволяющий оставаться в контакте с телом, в буквальном смысле видеть его. — И у вас такая интеллектуальная свобода, и жизнь здесь буквально бьет ключом, — сказал он. — Идеологические догмы и ангажированность по-прежнему процветают во Франции, и, по сравнению с Калифорнией, мы живем там в атмосфере интеллектуального террора. — Во Франции бывают вечеринки, подобные этой? — спросил Мишеля один из студентов. — Нет, Франция все еще слишком консервативна, — ответил он коротко с улыбкой. Другой студент признался, что не читал ни одной из его книг. — Но вам вовсе не обязательно делать это, — успокоил его Мишель.