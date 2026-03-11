Уэйт Артур - Дьяволопоклонство во Франции

Книга Артура Эдварда Уэйта «Дьяволопоклонство во Франции» представляет собой подобие трибунала, на котором разбираются показания различных свидетелей о существовании внутри масонского братства особенного ордена палладистов — Нового и реформированного Палладиума. Этот орден, по словам многочисленных свидетелей из церковных и светских кругов, проповедует поклонение Люциферу и стремится подчинить себе не только все масонские крути, но и мировые правительства.

В ходе пристального изучения Артур Эдвард Уэйт показывает, что ни одно из представленных показаний не выдерживает серьезной критики, все они грешат против истины или недостоверностью фактов, или абсурдностью вымысла.

Уэйт, Артур Эдвард - Дьяволопоклонство во Франции

А. Э. Уэйт; пер. с англ. Журавлева А. С. — Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2021.— 230 с.

ISBN 978-5-6046859-0-7

Уэйт, Артур Эдвард - Дьяволопоклонство во Франции - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВАI Сатанизм в XIX веке

ГЛАВА II Личина масонов

ГЛАВА III Первые свидетели Люцифера

ГЛАВА IV Ех оге leonis

ГЛАВА V Открытие месье Рику

ГЛАВА VI Искусство священнослужителя

ГЛАВА VII Дьявол и доктор

ГЛАВА VIII Отношения с Дианой

ГЛАВА IX Как Люцифер был разоблачен

ГЛАВАХ Вендетта синьора Марджиотты

ГЛАВА XI Женское масонство

ГЛАВА XII Смерть доктора Батайля

ГЛАВА XIII Диана разоблаченная

ГЛАВА XIV Начало современного дьяволопоклонства

ГЛАВА XV Заключение