Настоящий научный труд был представлен в 2005 году в Бременском университете в качестве докторской диссертации. А начат он был в 1999 году в Эрфуртском университете при кафедре религиоведения (православное христианство) под руководством Василиоса Макридеса, которому я благодарен за помощь и поддержку на раннем этапе моего исследования.

Самоуничижение, приписываемое исторической личности — Иисусу из Назарета, по понятным причинам представляет из себя нечто большее, нежели просто частный мотив в истории культуры: Иисус, даже если, предположим, оставить в стороне наделение его богосыновством, является на протяжении тысячелетий — и поверх европейских культурных границ — с большим отрывом самой упоминаемой фигурой; его деяния и его учение, его воплощение и страдания до сих пор востребованы в качестве примера для подражания. При этом вместе с титулом «Христос», который в большинстве европейских языков сопровождает имя Иисус, сразу привносятся догматико-метафизические сведения (ср. 2.8.6.1), так что занимающаяся всем этим христология наделяется неоценимой ролью формирования идентичности во всех христианских культурах. Как европейская философия развивает свои категории на основе христологии, так и отсылка к Христу определяет практику Церкви и веры вплоть до современности.

Если учение о кенозисе полагается в этой работе как централь- ный аспект христологии, то его культурно-историческая ценность определяется уже с помощью одного этого его места в христологии; понимаемые на основе кенозиса принципиальные позиции по поводу инкарнации, мученичества и смерти на кресте ни в коей мере не являются второстепенными. Будучи сосредоточенным на одном аспекте, неразрывно связанном с одной личностью, самоуничижение Христа обретает на основании требований апостольского служения, миссионерства (Мтф 28:19 и сл.) и подражания (Флп 2:5) статус субъектной модели, которая на протяжении столетий обладает наиболее сильной парадигматизацией (или, поскольку до Нового времени вряд ли можно говорить о субъектности: о ее предварительных этапах).

(Серия «Современная западная русистика» = «Contemporary Western Rusistika»)

Санкт-Петербург: Academic Studies Press / Библиороссика, 2022. — 407 с.

ISBN 978-1-6446976-5-8 (Academic Studies Press)

ISBN 978-5-6046149-4-5 (Библиороссика)

Дирк Уффельманн - Самоуничижение Христа. Метафоры и метонимии в русской культуре и литературе. Том 1: Риторика христологии - Содержание

Предисловие

1. Введение: Самоуничижение Христа и его трансформации

1.1. От Николая II назад к Борису и Глебу - 1.2. Терминологическое разграничение - 1.3. Методологические позиции - 1.4. Наведение мостов через многочисленные трансформирующие шаги - 1.5. Теория памяти в русле репликационной интенции - 1.6. Богословие, риторика и теория литературы - 1.7. Построение работы - 1.8. К чтению литературных текстов

I. РИТОРИКА ХРИСТОЛОГИИ

2. Троп и парадокс, или Христология в противостоянии риторике

2.1. Религия как знаковая система - 2.2. Гимн Христу (Флп 2:5-11) - 2.3. «Тропические» ереси - 2.4. Изгнание тропов, катахреза и неразрешимость - 2.5. Два «способа» в синтагме - 2.6. Оттенки отдельных векторов - 2.7. Акценты на некоторых сторонах - 2.8. Парадоксальная христология - 2.9. Эпистема и окончательная канонизация христологических парадоксов - 2.10. Теория познания христологических парадоксов: к тезисам - 2.11. Апотропы и преемственность парадоксов

3. Метонимия и метафора, или Воплощения кенозиса

3.0. Богословское целеполагание относительно кенозиса - 3.1. Оформление в Иисусе Христе и по Его образу и подобию - 3.2. В духе/в габитусе - 3.3. У тела и во плоти - 3.4. В изображении - 3.5. В слове - 3.6. Эскиз эстетики несхожести - 3.7. Продуктивность неподобия

Библиография

Предметно-именной указатель